广发证券获标普“BBB/A-2”信用评级，展望“稳定”

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香港, 2023年3月21日 - (亚太商讯) - 著名国际评级机构标准普尔全球评级（简称“标普”）首次向广发证券股份有限公司（简称“广发证券”，000776.SZ，1776.HK）授予BBB的长期发行人信用评级，评级展望为“稳定”。同时，标普还授予广发证券A-2的短期发行人信用评级。
本次标普向广发证券授予评级，体现了国际评级机构对广发证券业务发展、市场地位、业绩表现、资本实力及风险管理等领域的充分肯定，将有助于进一步提升广发证券在国际资本市场的知名度和影响力，为广发证券国际化战略实施提供坚实保障。本次评级亦将有助于广发证券拓宽境外融资渠道、降低境外融资成本，为开展跨境业务创造良好条件。
据标普评级报告显示，广发证券在中国具有良好的市场地位，总资产、净资产、营业收入、净利润连续五年在国内140家证券公司中位列前10。公司在资产管理和证券经纪业务方面具备核心优势，拥有行业领先的财富管理能力。公司强劲的资本水平、稳定的业绩表现、适当的风险管理水平对其个体信用状况（SACP）也形成了有力支撑。
广发证券成立于1991年，作为国内首批综合类证券公司，专注于服务中国优质企业及众多有金融产品及服务需求的投资者，经过30余年的稳健发展，目前已成为一家A+H股上市公司，是拥有行业领先创新能力的资本市场综合服务商。公司全资持有广发期货、广发香港、广发信德、广发乾和、广发资管、广发融资租赁6家子公司，控股广发基金，参股易方达基金，是易方达基金第一大股东，间接全资持有广发金融交易（英国）公司，形成了以证券业务为核心、业务跨越境内外的证券集团金融平台。
话题 Press release summary
部门 金融
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