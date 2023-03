Tuesday, 21 March 2023, 11:58 HKT/SGT Share: 远大住工与中国交建签署战略合作协议

香港, 2023年3月21日 - (亚太商讯) - 3月20日,中国交通建设集团有限公司(以下简称“中国交建”)与远大住宅工业集团股份有限公司(以下简称“远大住工集团”)在长沙签署战略合作协议,双方将在数智建造、产品研发、成果转化、市场拓展等方面开展紧密协作,以数智赋能产业,推进装配式建筑领域的全产业链数字化升级。中交集团党委副书记、总经理王海怀,中交集团党委常委、副总经理裴岷山,中交海西区域总部总经理齐文忠,中国交建轨道交通事业部总经理安爱军,中交投资党委书记、董事长蔡奉祥,中交产投董事长谷志文,中交集团海南区域总部总经理周济等;远大住工集团董事长张剑,副董事长、CEO胡胜利,副董事长、魔方科技总经理唐芬,董事、副总裁石东红,董事、副总裁谭新明等参加签约仪式。

远大住工集团与中国交建正式签署战略合作协议

中国交建是全球领先的特大型基础设施综合服务商,主要从事交通基础设施的投资建设运营、装备制造、城市综合开发等,提供投资融资、咨询规划、设计建造、管理运营一揽子解决方案和综合一体化服务。在设计和承建的众多国家重点项目中,创造了诸多国内乃至亚洲和世界水工、桥梁建设史上的“第一”、“之最”,不仅反映了中国最高水平,也反映了世界最高水平,业务足迹遍及世界100多个国家和地区,拥有强大的建造基础与雄厚的国内外市场资源。



远大住工集团是中国首个也是唯一的装配式建筑智能制造试点示范企业,是行业首家完整运用全流程数字信息化体系,拥有专属知识产权的全产业链技术体系的企业,提供全球化、规模化、专业化及智能化的装配式建筑制造与服务。作为中国建筑工业化的开创者和领军者,远大住工集团深耕装配式建筑领域26载,全国落地近百个制造基地,完成超过2亿平米的市场实践,连续3年PC 装配式市占率全球第一,连续5年蝉联中国房地产产业链战略诚信供应商研究报告(装配式结构类-PC结构类)品牌合作首选NO.1。



本次战略合作协议的签署,是在双方充分了解和信任的基础上,着眼绿色发展,着力各自优势资源的成功整合与拓展。双方依托各自资源禀赋的精诚合作,以装配式建筑数字化、智能化升级为动力,大力发展全产业链融合一体的智能建造产业体系,切实为行业提质降本增效,加大数字技术的应用,为赋能建筑产业全链路注入数智新动能。



签约仪式前,在远大住工集团董事长张剑的陪同下,中国交建党委副书记、总经理王海怀一行前往了麓谷二期智能制造基地、智慧停车楼、魔方公寓、全装配集成住宅、远大美宅公园等处实地参观交流,对远大住工集团的系列工业化建筑产品给予了高度肯定。





