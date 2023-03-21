艾伯科技就认购杭州一芯微科技有限公司订立投资协议

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|把握科技领域新机遇多元发展硬件业务 进军芯片制造领域
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香港, 2023年3月20日 - (亚太商讯) - 艾伯科技股份有限公司（「艾伯科技」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：2708.HK）欣然宣布，继于2023年3月7日刊发有关收购杭州一芯微科技有限公司（「杭州一芯」）之谅解备忘录后，集团与杭州一芯及杭州一芯的原股东签订投资协议，有条件同意向杭州一芯投资一笔相等于4,000万港元的人民币金额，以持有杭州一芯5.00%股本。
杭州一芯是一家高科技公司，主要从事恒压恒功率气流传感芯片的设计及开发，以及模块的生产及销售。杭州一芯在全国多地均有业务，直接持有深圳市一芯智控科技有限公司80%股权、杭州纤博高分子材料有限公司30%股权，并透过受委代表控股方式持有成都允芯中微科技有限公司55%股权。
集团将不迟于2023年4月30日以现金支付相等于 4,000万港元之人民币的认购代价。杭州一芯向集团保证，自收取代价后第二个月开始计算的十二个月期间，杭州一芯的纯利将不少于人民币5,000万元（「保证纯利」）。倘若杭州一芯未能达成保证纯利，集团有权要求杭州一芯就溢利保证以现金形式作出补偿，作为对杭州一芯估值的调整。然而，如果杭州一芯的实际纯利于上述期间少于保证纯利的50%（即人民币2,500万元），投资协议将自动终止，而杭州一芯须退还全数代价予集团。
此外，集团已委聘独立估值师就杭州一芯的估值进行研究及计算，截至2023年3月16日，股东应占可资比较公司的远期市盈率介乎11.13至16.20，中位数及平均值分别为15.15及14.16。经参考上述保证纯利后，杭州一芯的远期市盈率为14.00，董事认为认购事项的代价符合市场惯例，并属公平合理。
艾伯科技主席兼执行董事黎子明先生表示：「当前中国是全球芯片产业增速最快、市场需求最大的地区。随着国内新兴产业快速崛起，芯片已发展为国家层面信息技术发展的核心，行业将迎来爆炸性增长潜力。管理层深信，随着当前经济环境的复苏，杭州一芯将在芯片领域展现强劲增长潜力，因此收购杭州一芯将为集团带来进军芯片制造业务尤其『气流传感芯片』的黄金机遇，长远可提升集团的核心竞争力，继而为投资者创造更可观回报。」
关于艾伯科技股份有限公司
艾伯科技股份有限公司（股份代号：2708.HK）是行业领先的产业数字化解决方案企业，专注在中国提供5G通信设备及专网解决方案、信创IT终端产品及行业解决方案、物联网产品及解决方案以及产业数字化解决方案，业务主要分为四个类型，包括（i）智能终端产品销售;（ii）系统集成;（iii）软件开发;及（iv）系统维护服务。集团深耕物联网领域超过二十年，客户来自中国公营及私营界别，如中央政府机构、大型国有企业及私营企业。
如欲查询更多数据，请浏览艾伯科技股份有限公司网站：http://www.ibotech.hk
话题 Press release summary
部门 电信运营商, Cloud & Enterprise
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