汽车动力电池优势巩固，国轩开拓日本储能市场有何意义

香港, 2023年3月20日 - (亚太商讯) - 近日,国轩高科与日本爱迪生能源(EdisonPowerCo.,Ltd.)在日本销售合作签订谅解备忘录,双方合作在日本市场推广大型工业蓄电池,首年目标1GWh,次年后每年目标达2GWh。此后共同在日本市场开展产品开发和销售活动,同时建设储能电池循环回收体系。



此次签约,除了宣告国轩在作为东亚最重要的能源市场日本的正式落地之外,更值得关注的是国轩高科储能业务出海战略持续落地,对未来公司发展的影响。



对于中国各大新能源动力电池企业而言,储能业务虽然不是收入占比最大的业务板块,但却是每家企业最重视的业务板块之一。其中,最为重要的原因,便是当前储能行业迅猛的增长速度和具确定性的巨大发展空间。据咨询机构InfoLink公布的数据显示,2022年,全球储能电池出货量总计142.7 GWh,同比2021年大幅增长204.3%。从国内的情况来看,截至2022年底,全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦,相较于2021年底增长超110%。据统计,以2022年我国20个省市/自治区发布的“十四五”期间储能发展规划来看,预计到2025年这些区域储能建设规模将接近54GW。



在国轩的业务结构中,储能业务对公司来说非常重要的组成部分。2022年上半年,国轩高科储能电池业务实现营收12.8亿元,占整体营收的14.8%。据悉,全国已投运新型储能项目装机规模达8.7GW,技术路线以磷酸铁锂为主。因此,对国轩而言,持续深耕的相关技术储备已暗暗为国轩奠定了先发优势。



而此次国轩选择在日本布局是非常有远见的行为,作为发达国家,日本在亚洲国家中始终走在碳中和发展战略的前沿。早在2020年10月,日本首相菅义伟宣布,将在2050年实现温室气体零排放,而根据GE在2022年发布的气电白皮书显示,日本为实现2050年碳中和的目标,积极采取行动实施能源结构脱碳,其2021年公布的第6次《能源基本计划》的新目标是:大力部署可再生能源,到2030年其发电量在日本总发电量中所占比重大幅上调至36%~38%。



事实上,日本作为全球第三大经济体,国内能源资源匮乏,但技术和人才优势明显,如何在确保资源安全、环境保护的同时实现经济可持续发展,使新能源产业尽早实现规模化、效益化,拉动日本经济增长,成为日本官民合力攻坚的重要课题,面对日趋严峻的能源形势和巨大的减排压力,无论从技术上还是市场上,日本能源产业亟需一针强心剂。所以这一次国轩选择日本爱迪生能源通力合作,不仅仅是战术上的配合,亦是战略上对日本新能源产业的一次贡献。



若从国轩自身的角度来看,此次签约更是印证了国轩的技术和品牌实力受到国际认可。日本在新能源产方面一直走在世界前列,尤其是在储能领域,受到市场需求和政策扶持的双重推动,日本国内储能市场已是山头林立。



早在2016年,日本经济产业省(METI)出资约为9830万美元的预算,为装设锂电子电池的家庭和商户提供66%的费用补贴。若是具有引领意义的新技术路线,日本政府甚至不仅在前期研发上给予50%以上的无偿资金支持,还会提供包括技术、市场、示范项目等多方面的扶持,并在其投入商业化运作后,继续给予补贴。因此,国外品牌若要进入日本市场,必须在技术、品牌或成本方面具有一定的国际竞争力。例如此次合作的爱迪生能源本身作为日本知名的可再生能源解决方案公司,在储能电池系统已颇有建树。



此外,国轩进入日本储能市场亦有可能成为公司进军当地汽车动力电池市场的一块敲门砖。



自二战结束后,日本汽车一直是美国及欧洲的劲敌。尤其是在新能源汽车领域,日本汽车企业凭借雄厚的资金和先进的技术以及良好的硬件基础,成为引领新能源汽车发展的排头兵。然而由于早期技术和标准落后等各种因素,如今的日本电动汽车品牌在国际市场上始终乏善可陈。但从日本新能源汽车的现状来看,目前新能源技术相对成熟,市场需求增多,除了当前占据主要地位的混合动力汽车以外,纯电汽车亦有可观的市场空间。



其中,日本政府成为发展新能源的重要推动力量。为减少能源消耗,日本政府制定了燃料消耗标准,并在去年12月敲定了2023年度税制修改的框架。对燃效好的车提供优惠的环保车减税措施在2023年4月底到期前的现行优惠水平将维持到同年年底。购车时支付的“环境性能折扣”(原“汽车购置税”)将把2023年3月底到期的现行税率分类维持到同年年底。



因此,对国轩而言,日本极有可能成为支撑公司未来长期可持续增长的重要市场。无独有偶,宁德时代和比亚迪亦在发力日本市场。早在2018年,宁德时代便已在日本成立子公司;2022年11月,又与大发工业株式会社展开合作。比亚迪更是直接从乘用车领域切入日本市场。而2022年全球动力电池装机量排行中,进入前10的日本企业只有松下一家。可见,在全球动力电池领域,中国企业早已领先日本本土品牌。



国轩高科在日本市场布局已久。国轩日本研究院于2017年3月在日本筑波市成立。主要从事新一代电池材料、全固态电池、BMS和下一代电池的研发,及电芯、模块和电池组产品以及固定式储能系统等相关销售。



近年来,国轩高科加速布局海外欧洲、东南亚等市场,已经让国轩的出海计划上了一个台阶,现在又在逐步渗透亚洲最重要的动力电池市场之一,再次展现出国轩前瞻性的国际视野和全球化的战略决心。而无论国内国外,新能源产业在各方面的渗透率依然很低,展现在公司面前的,将是未来愈发广阔的市场空间,相信与日本爱迪生能源在日本合作将成为国轩全球版图更进一步的又一丰碑。





