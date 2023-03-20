Monday, 20 March 2023, 21:00 HKT/SGT Share:

来源 DLT Science Foundation DLT 科学基金会公开启动 - DLT 科学基金会公开发布，以通过分布式账本技术革新行业和社会

- 在 Hedera 的支持下，DLT 科学基金会将通过其开放的世界一流大学网络，为 DLT 领域的前沿教育、研究和创新提供支持。

- 初始成员包括著名的全球研究机构 IIT Madras、LSE、NUS、UCL 和 UZH

伦敦, 2023年3月20日 - (亚太商讯) - DLT 科学基金会 (DSF) 是一家全球性非营利组织，今天成立，其目标是扩大知识，采用分布式账本技术 (DLT) 领域的根本性突破，并消除障碍。



基金会支持负责任地采用 DLT 的计划的核心是一套全面的计划，这些计划将在三个关键领域提供支持：

- 教育 - 面向学生、管理人员和开发人员：课程、实验室和教育材料

- 创新 - 面向企业家：开放式创新计划、加速器、研讨会、编程马拉松、产学研知识转移

- 研究 - 针对学者、博士后和博士：助学金和奖学金



这种支持将由基金会本身提供，并通过向 DSF 大学网络成员提供赠款的方式提供。该网络将包括来自世界各地的各种一流大学。最初，该网络包括印度马德拉斯理工学院、伦敦经济学院、新加坡国立大学、伦敦大学学院和苏黎世大学。



其他与 DSF 有共同促进 DLT 愿景的机构被邀请加入 DSF 大学网络，并享有专有工具的独家使用权，这些工具为研究目的提供对加密市场和数据的宝贵见解。



DSF 最初得到了 Hedera 的支持，Hedera 是一个开源、无领导的权益证明网络，它还将为 DSF 大学网络提供宝贵的 DLT 专业知识。



首轮拨款提案征集活动于今天开始，将为符合条件的个人和组织提供高达 500 万美元的资金。



DSF 由两位有远见的人构思：Paolo Tasca 教授和 Nikhil Vadgama。 Tasca 教授是著名的经济学家，在分布式系统的行业和监管方面拥有丰富的经验。他是著名的 UCL 区块链技术中心 (CBT) 的创始人。 Nikhil Vadgama 是一名高级技术主管，UCL CBT 副主任，也是 UCL 杰出的教育家和讲师，他的工作获得了无数赞誉。



与其倡导的技术类似，DSF 是一个去中心化的实体，由全球科学家和 DLT 领域的顶级专家网络组成。



DSF 计划将应对现实世界的重大挑战，并将通过学术界、工业界和政府之间创新的开放式协作创新模式运行，以促进基础研究转化为创新的商业和社会解决方案。



DSF 主席兼联合创始人Paolo Tasca表示：“经过两年的努力和奉献，我很高兴地宣布 DLT 科学基金会成立。很荣幸能与有才华和热情的人一起工作，他们将帮助使 DLT 科学基金会成为新兴数字技术领域的领军人物。我渴望见证我们的努力将带来的突破性创新。DLT 科学基金会旨在推动创新，培育学术界、工业界和社会各界之间的新合作模式政府，并促进商业和社会负责任地采用分布式账本技术。我很高兴能与我们的团队、合作伙伴和支持者一起继续这段旅程，我相信我们将共同释放分布式账本技术的全部潜力，创造更美好的未来对全部。”



“DSF 有一个独特的机会，可以为大学的学者和教育工作者提供无与伦比的支持和授权。根据我们自己的经验和我们所面临的挑战，我们制定了专门为满足 DLT 社区的需求而设计的资助计划。我们很高兴与教育工作者和学者合作，不断改进和加强这些项目，并为 DLT 研究、教育和创新领域的空前发展和成功创造一个平台，”董事兼联合创始人 Nikhil Vadgama 说。



“我们很高兴加入 DSF 大学网络，并与世界各地的其他顶尖大学建立联系，”新加坡国立大学金融科技实验室联席主任尼古拉斯·麦克格雷戈尔·加西亚说。 “新加坡国立大学不仅是亚洲顶尖大学之一，在 CoinDesk 的区块链大学排名中也是世界上最好的大学之一。我们是区块链教育的领导者，提供从高管教育到博士的各个级别的 37 门区块链相关课程。我们致力于推动区块链和加密领域的前沿研究，我们相信与 DSF 合作将使我们能够做到这一点。我们期待使用 DSF 资源和工具来推进我们的项目，并为网络推进该领域的使命做出贡献区块链。我们希望分享我们的专业知识，将我们独特的视角带到桌面上，建立互惠互利的关系。”



代表Avery Dennison 的 Hedera 管理委员会董事会成员 Pradeep Iyer 说：“对我来说，‘web3’ 的承诺非常引人注目——特别是能够实现惊人的技术发展，从而支持有效、高效的社会自我——编排。只有通过构建一个可以在全球范围内扩展的强大、安全、可信的分布式账本技术基础，才能有效地利用数据的巨大规模、范围和多样性。对我来说，如此复杂的任务是组建一个坚实的学术社区的号角——一流的研究人员、创新者和企业家，他们可以可靠地帮助为支持性政府政策提供信息。在 DSF 的支持下看到这一切是划时代的——一个强大的神经能量的全球联盟。”



苏黎世大学区块链中心 (UZH BCC) 负责人（兼区块链和分布式账本技术教授）Claudio Tessone 表示：“作为一个大型跨学科中心，旨在通过批判性理解创造高质量的研究和教育在分布式账本技术方面，UZH 区块链中心很荣幸加入 DSF 大学网络。加入这一计划使我们能够与其他领先的全球机构汇集我们的资源。UZH BCC 专注于具有影响力的学术成果，享誉全球，正如上一届所强调的那样CoinDesk 区块链大学排名。我们相信，DSF 资源和工具将使我们能够为行业和这个迷人空间的发展提供高价值的产出。”



要立即加入 DLT 科学基金会的大学网络并加速学术界及其他领域教育、研究和创新的发展，请访问 https://www.dltscience.org/。



关于 DLT 科学基金会

DLT科学基金会(DSF) 致力于通过其学术网络和与行业领导者的合作伙伴关系来支持教育、创新和研究，从而推动分布式账本技术在商业和社会中的发展。了解 DLT科学基金会如何支持您的分布式账本技术之旅。



如需更多信息，请访问 https://www.dltscience.org/

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资料来源: DSF OPCO LTD



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