Friday, 3 March 2023, 16:10 HKT/SGT Share:

来源 CITIC Telecom CPC 中信国际电讯CPC推出专用安全网关提升企业营运效率及用户体验 升级基建提高可用、可靠及安全性

企业采用混合工作模式及营运流程对网络安全更高要求

香港, 2023年3月3日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技术)有限公司(「中信国际电讯CPC」) ，宣布于中国内地部署了客制化专用安全网关 (Private Secure Gateway) 服务节点，赋能企业在全球营运更高效安全。中信国际电讯CPC 推出的专用安全网关，专为不同类型行业，特别针对跨国企业与使用混合工作模式的区域业务公司，打造跨越全球的高私用性连接，提高网络安全水平。专属客户可通过专用网络服务节点安全连接，不但提升工作环境并保障业务数据的安全性与高可用性。



全新的专用安全网关服务整合了全球化云安全平台公司Zscaler的零信任架构平台，为企业客户提供综合及安全的混合工作环境。企业能够保持对其专用及公用网络的控制，同时维持更高的服务水平及营运效率。此服务是两间公司扩展合作的前沿成果，积极回应客户在大中华区及全球日益增长的混合工作流程及高度安全网络环境的需求。



加强合作以推动数字转型

是次合作，充分发挥中信国际电讯 CPC 与 Zscaler两间公司协同效应优势。在中国内地推出新的专用安全网关服务节点，彰显中信国际电讯CPC进一步加强其广泛遍布全球的基础设施，更有效地支援及加速企业的数字转型之旅。通过 Zscaler 高等级的云端安全技术，专用安全网关为不同的企业业务应用程式提供更高的安全及可用性，为中信国际电讯 CPC 的全球客户提供安全可靠服务，同时优化大中华区的连接服务。中信国际电讯 CPC通过启动全新的专用网关，能更有效地提供合适的定制化解决方案应对客户需求，包括合规管理及更强大稳定的网络。



Zscaler 亚太区渠道联盟总监福阿德·法罗克尼亚先生表示：「随着企业转为灵活的工作模式，不断增长的混合云需求，以及对网络安全的日益关注，一个可加快数字转型的快速安全平台是至关重要。我们很高兴将我们的技术与中信国际电讯 CPC 高等级基础设施、广泛的业务网络及深厚的市场知识互相结合，以扩大 Zscaler 的业务版图并进一步增强我们对大中华区客户的服务能力。」



中信国际电讯CPC战略总裁蓝泰来表示：「全新的中国国内安全网关项目，标志着我们与 Zscaler团队合作的成果，携手打造客户专用安全网关，提升产品差异化市场优势，发掘更多的市场潜力，为大中华区企业提供更多元化及定制化的解决方案。我们期待通过与 Zscaler 及其他合作伙伴开创更多创新项目，持续提升我们的客户服务质量。」



客制化服务优化用户体验

凭借中信国际电讯 CPC 过去二十多年服务不同行业的经验与优势，拥有丰富经验的项目分析师及工程师团队，一直以专业服务配合客户需求定制多样化、高质量企业级ICT解决方案，协助客户在多变的营运环境中保持竞争力。



某总部位于新加坡的亚洲知名上市房地产投资管理及发展公司，多年间中信国际电讯 CPC为其提供多元化专业服务并打造了一站式跨国ICT解决方案。配合该客户市场发展，把业务板块从亚太区伸延至中国大陆，日常营运需要通过软件即服务 (SaaS) 模式把内部部署的服务器迁移至云端，以获取高度的业务灵活性、连接性及可用性，确保其业务无缝营运至多个地区及国家。双方根据中信国际电讯 CPC 的分析师建议，决定在大中华区构建专用安全网络项目，其中包括为企业布置位于中国国内的专用网络安全网关，该专属解决方案成功助客户从 MPLS架构转移至灵活安全的 SASE及SD-WAN 网络设计布局，综合云网安底座也为客户营运提供了高质量安全保障。



作为全球知名的数智通讯服务供应商，中信国际电讯CPC在中国国内推出客制化专用安全网关是其持续追求创新、致力为客户识别及解决痛点等现实问题的最新案例。最新网关结合中信国际电讯 CPC 综合的托管安全服务，包括端到端 WAN 管理、具有多样化 UTM 功能的托管防火墙服务，并无缝整合至 TrueCONNECT™ SASE 及 TrueCONNECT™ 混合 SD-WAN 解决方案。由专属职员提供的7x24实时监控及支援，令客户安枕无忧。



蓝泰来指出：「我们很荣幸能够再次协助客户应对挑战，实现可持续发展。在是次部署中，我们加强了大中华区及亚太地区的连接及安全性，满足在这关键地区营运的企业多变的基础设施需求，包括提高网络性能、为在家及其他远程站点工作的员工提供安全及可靠服务、新业务模式下对中国国内的网络流量的需求，以及新的网络威胁风险。展望全新专用安全网关的客户解决方案，有效简化网络管理，体现我们为客户提供一站式服务。」



中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。



凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。



中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、21个云服务中心、30多个数据中心及2个全天候运作的安全运作中心，服务遍布约160个国家，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际标准服务认证（SD-WAN Ready，ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及服务资源，专业在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。 请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。



媒体查询：

Catherine Yuen (阮颖珊)

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电话 (852) 2170 7536

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