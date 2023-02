香港贸发局「未来建设 建设未来」推广活动于印尼举行

Tuesday, 28 February 2023, 18:00 HKT/SGT Share:

香港, 2023年2月28日 - (亚太商讯) - 为协助基础设施发展及房地产服务业界把握当地商机,香港贸易发展局 (香港贸发局) 首次于印尼举办「未来建设 建设未来」 (Building for the Future) 大型推广活动,于2月27日至3月2日率领代表团访问雅加达,通过「城市建设.香港论坛」及商贸配对活动,为印尼及香港两地企业提供全方位平台,共拓商机。

立法会议员(工程界别)卢伟国(前排左四)及香港贸发局助理总裁梁国浩(前排右二)共同率领代表团成员拜访印尼当地官员及行业商会,包括努山达拉新首都管理局秘书长 Dr. Achmad Jaka Santos Adiwijaya, S.H., LL.M.(前排左三),交流香港与印尼在基建方面的合作空间。

「未来建设 建设未来」大型推广计划首次于印尼举办,重点项目「城市建设.香港论坛」圆满举行,吸引超过300名印尼政商界代表参与。

印尼公共工程及住房部部长Dr Ir Herry Trisa Putra Zuna在论坛上发表讲话。

代表团由立法会议员(工程界别)卢伟国及香港贸发局助理总裁梁国浩共同率领,17位团员来自多个专业领域,包括建筑、工程、房地产发展、建造业及城市规划等。



近年来,印尼加快基础设施建设,以拉动经济增长。印尼政府已计划在 2023 年拨款 392 万亿盾(260 亿美元)作为基础设施发展预算,改善基础服务及建设四通八达的基建设施提升生产力。该国的中期发展计划及迁都计划,为印尼及香港的基建及房地产服务业界提供了机遇。



是次推广计划的重点项目「城市建设.香港论坛」聚焦多个热门议题,包括智慧城市、现代城市发展与城市规划及建筑设计。论坛旨在介绍香港基建及房地产服务方面的优势及增值服务,同时探讨两地在基建发展项目的合作空间。论坛得到印尼政府及商界的鼎力支持,并邀得印尼公共工程及住房部部长 Dr Ir Herry Trisa Putra Zuna在论坛上发表讲话,吸引超过300名政商界代表参与。



香港贸发局助理总裁梁国浩于论坛开幕致辞中表示:「作为世界上最大的群岛国家,印尼非常重视基建,当地基建的快速发展及迁都计划为业界创造很多机遇。随着香港与内地恢复全面通关,加上香港已解除对国际旅客的入境限制,显示香港已步入全面复常。香港在重新起动之际,正是捕捉新机遇、推动印尼及香港两地经济增长共创双赢的好时机。」



他补充:「一直以来,香港在基建及房地产服务方面,无论在楼宇建筑及建造、建筑设计、工程、测量等领域,都处于领先地位。凭借在大型建筑项目方面的多年经验,香港业界具备提供优质基建及房地产服务的优势。」



主论坛邀得Arup、 hpa、MVA及信和集团等多家国际知名的香港基建及房地产服务公司的高层代表担任讲者,探讨智慧城市发展、基础设施发展前景及城市建设的议题。紧接其后的两场专题论坛,由香港代表团成员分享有关环保工程及可持续城市建设项目的成功案例。



论坛更特设商贸配对环节,让印尼企业与香港代表团成员进行一对一会面,共同探索潜在的合作机遇,并借此了解当地的基建及城市建设项目。



香港是享誉全球的金融中心,拥有强大的环球网络、多元化的金融产品及庞大的人才库,是印尼企业进行融资及财务管理的理想融资平台,以支持其基建及房地产项目。未来两天,代表团将会见印尼政府组织及商界,探索印尼与香港两地的合作空间。



香港贸发局于2015年推出「未来建设 建设未来」大型推广活动,曾率领香港城市建设服务业代表团访问八个中国内地城市及马来西亚吉隆玻。未来,香港贸发局将继续举办更多推广活动,向各地推介香港基建及城市建设服务业的优势。



