田中贵金属工业加强中国的电气接点供应体制　将Metalor的中国当地法人全资子公司化，扩增产能



东京, 2023年2月28日 - (亚太商讯) - 开展产业用贵金属业务的田中贵金属集团核心企业—田中贵金属工业株式会社（总公司：东京都千代田区、执行总裁：田中 浩一朗）将于2023年4月1日收购集团企业Metalor Technologies International SA（以下简称Metalor SA）持有的中国苏州当地法人Metalor Electrotechnics (Suzhou) Ltd.（以下简称美泰乐苏州）的所有股权，将其全资子公司化，特此通告。新公司名称为"田中美泰乐电工材料（苏州）有限公司"，将更换董事会成员。

美泰乐苏州（2023年4月起，田中美泰乐电工材料（苏州）有限公司）外观

1. 收购美泰乐苏州股权的理由



近年来在中国的主要客户对在中国当地生产电气接点的需求日益增加。为此，将田中贵金属工业的生产知识经验与美泰乐苏州的资源整合到一起，构建扩大产能和稳定供应的体制，力求持续性扩展在中国的业务。同时作为业务扩展的重要据点，进一步针对市场发展显著的亚洲地区，充分利用田中贵金属集团的业务网络，开拓新的市场和获得新的客户。2024年将移交部分田中贵金属工业的电气接点相关产品开始量产。预计新公司2030年的销售额将比目前增加一倍。



此外，还将与生产用于汽车用电子器件的银类电气接点的集团企业—田中先端有色金属材料（宁波）有限公司携手合作，成为可提供更广泛产品的体制。



2. 关于美泰乐苏州



美泰乐苏州作为Metalor SA面向亚洲及中国生产销售电气接点的据点从2006年开始运作。2014年工厂搬迁至现在的苏州吴中，主要生产和销售用于断路器及接触器等的电气接点和接点组件。



新公司概要（2023年4月起）

- 公司名称：田中美泰乐电工材料（苏州)）有限公司

- 董事长（总裁）：多田 智之

- 所在地：苏州吴中经济开发区吴淞路888号

- 事业内容：生产销售电气接点／键合丝、接点组件



关于田中贵金属集团



田中贵金属集团自1885年（明治18年）创业以来，营业范围以贵金属为中心，并以此展开广泛活动。在日本国内，以高水准的贵金属交易量为傲，长年以来不遗余力地进行产业用贵金属制品的制造和销售，以及提供作为宝石饰品及资产的贵金属商品。并且，作为贵金属相关的专家集团，国内外的各集团公司进行制造、销售以及技术一体化，携手合作提供产品及服务。2021年度(2022年3月期)的连结营业额为7,877亿日元，拥有5,225名员工。

※因从本合并会计年度开始采用收入确认相关会计准则，在部分交易中销售额显示为净额。



产业事业全球网站

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