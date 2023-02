维天运通（股份代号：2482）宣布全球发售

香港, 2023年2月27日 - (亚太商讯) - 中国最大的数字货运平台之一的运营商合肥维天运通信息科技股份有限公司(「维天运通」或「公司」,股份代号:2482)宣布全球发售及于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市之详情。



发售摘要:

-- 全球发售股份数目:43,211,000股H股(视乎超额配售权行使与否而定);

-- 香港发售股份数目:4,322,000股H股(可予调整);

-- 国际发售股份数目:38,889,000股H股(可予调整及视乎超额配售权行使与否而定);

-- 发行价范围:每股H股2.9港元至3.5港元;

-- 香港公开发售将于2023年3月2日(星期四)中午12时正(白表eIPO服务申请于上午11时30分)截止;

-- 预期H股在2023年3月9日(星期四)于香港联交所主板开始买卖;

-- 海通国际资本有限公司为独家保荐人。



维天运通前身于2002年在北京成立,于中国成功打造了道路货运数字化生态系统。根据灼识咨询的资料,截至2019年、2020年及2021年12月31日止三个年度以及截至2022年9月30日止九个月,按线上GTV计,公司运营着中国最大的数字货运平台之一,为物流企业及货主企业等托运方以及货车司机提供数字货运服务。近年来,公司业务规模整体呈现增长态势,2019年到2021年,公司数字货运业务的线上GTV分别为人民币234亿元、人民币279亿元及人民币380亿元。截至2022年9月30日,公司已为超过11,600名托运方及270万名货车司机提供了服务,完成了总计超过3,620万份托运订单。



此外,公司亦运营「线上+线下」货车司机社区-卡友地带,以及货车销售及后市场综合解决方案组合-卡加。根据灼识咨询的资料,按截至2021年12月31日的注册用户数量计,卡友地带是中国最大的货车司机社区和中国最大的物流行业社区。卡友地带及卡加业务为公司数字货运业务提供了战略价值补充,产生强大的协同效应。



维天运通计划发售的股份数目为43,211,000股H股(视乎超额配售权行使与否而定),其中香港公开发售股份数目为4,322,000股H股(可予调整),此外38,889,000股H股的股份则作为国际发售(可予调整及视乎超额配售权行使与否而定)。发售价范围为不高于每股H股3.5港元及目前预计不低于每股H股2.9港元。



是次香港公开发售于2023年2月27日(星期一)开始,并预期于2023年3月2日(星期四)中午12时正(白表eIPO服务申请于上午11时30分)截止。公司的H股股份预期将在2023年3月9日(星期四)于香港联交所主板开始买卖。H股将以每手买卖单位1,000股H股买卖。



假设发售价为每股H股3.2港元(即指示性发售价范围的中位数),及假设超额配售权未获行使,公司估计将收取的全球发售所得款项净额约为75.9百万港元(经扣除就全球发售应付的承销佣金、费用及估计开支)。公司目前拟将该等所得款项净额用于:1)进一步升级并加强公司的数字货运业务,旨在满足公司的客户于更多元化的业务场景下更深入的需求,并坚持不懈地改善公司数字货运业务的用户体验;2)进一步扩大公司的卡友地带及卡加车服;3)增强公司的研发力度及加强公司的技术能力;4)招募额外销售、营销及运营人员,使公司的人才储备与业务增长相一致;及5)营运资金及其他一般公司用途。



公司基石投资者合肥高新建设投资集团有限公司及与泰控股(香港)有限公司已同意认购合约68.16百万港元可购买的相应数目的发售股份。



海通国际资本有限公司为独家保荐人。海通国际证券有限公司为整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。中信里昂证券有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。华盛资本证券有限公司、山高国际证券有限公司及佳富达证券有限公司为联席牵头经办人。



关于维天运通



合肥维天运通信息科技股份有限公司,其前身于2002年在北京成立,于中国成功打造了道路货运数字化生态系统。根据灼识咨询的资料,截至2019年、2020年及2021年12月31日止三个年度以及截至2022年9月30日止九个月,按线上GTV计,公司运营着中国最大的数字货运平台之一,为物流企业及货主企业等托运方以及货车司机提供数字货运服务。近年来,公司业务规模整体呈现增长态势,2019年到2021年,公司数字货运业务的线上GTV分别为人民币234亿元、人民币279亿元及人民币380亿元。截至2022年9月30日,公司已为超过11,600名托运方及270万名货车司机提供了服务,完成了总计超过3,620万份托运订单。此外,公司亦运营「线上+线下」货车司机社区—卡友地带,以及货车销售及后市场综合解决方案组合-卡加。公司力求惠及并赋能道路货运行业生态系统的参与者,并通过数字化服务促进生态系统参与者之间的协作,提高协作的透明度及协同效应,并帮助该等参与者通过重复交易建立起更为平衡且互惠的关系,助力中国道路货运行业的标准化和可持续发展。





话题 Press release summary



部门 Transport & Logistics, 数字

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network