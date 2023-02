Thursday, 23 February 2023, 10:57 HKT/SGT Share: 国轩高科获大众汽车集团电芯测试实验室资质认证

香港, 2023年2月23日 - (亚太商讯) - 2月21日,国轩高科正式获得大众汽车集团电芯测试实验室资质认证。此次认证标志着国轩高科测试验证能力获得大众汽车集团认可,并正式进入全球领先技术管理体系。

国轩高科电芯测试实验室认证授予仪式现场

国轩高科董事长李缜(前排右6),国轩高科董事、大众中国执行副总裁Frank Engel先生(前排右7),大众中国副总裁Olaf Korzinovski (前排右8)等出席并见证

作为全球最大的汽车集团之一,大众汽车集团在动力电池的可靠性验证、测试周期、测试环境和创新性的测试方法等方面都提出了高于全球行业标准的要求,目的是通过对产品性能极限条件测试、安全边界探索和测试表征结果代表性等方面的严格把控,确保产品的可靠性、安全性和高性能等。



国轩高科验证工程院占地面积超6万平米,目前已建成合肥新站、包河、庐江,上海嘉定四大验证基地,拥有电池材料及零部件测试、电芯测试、系统测试、安全可靠测试等四大测试平台,可以实现从电池原材料到电池系统的全尺度、全生命周期的验证测试分析,实验室于2015年获得CNAS认可,近年来又获得TÜV、CSA、CCS等海内外专业机构多项资质认可,验证能力已达全球领先水平。近年来验证工程院一直致力于大众标准电芯的验证开发工作,并同时为大众汽车集团提供全球项目的验证测试合作支持,双方发挥各自优势,实现了技术互补、资源共享。



德国大众电芯验证负责人Dr. Boettger表示,很高兴双方能共同庆祝国轩电池测试实验室的设备、流程、团队都通过审核并获得认证。这次认证的成功要感谢双方团队的高水准付出。



德国大众负责国轩审核的Dr. Westerhoff表示,我们深知电池验证测试十分复杂,不同客户的电芯需求、样品阶段各有不同。将如此多的测试业务在一个验证中心实现,更是难上加难。这需要依赖强大的电芯管理系统、品质管理系统和管理层的支持。 而这一切国轩验证中心已经具备,期待未来能看到国轩在验证方面的新成果。



国轩高科工程研究总院副院长周复博士表示:“自认证项目启动,双方紧扣失效分析、测试管理、实验室安全、样品管理及人员管理等多个维度,超过三百项节点的持续改进,高效精准地支撑了实验室从优秀到卓越的改善过程。此次认证成功,标志着国轩高科测试验证能力正式进入全球领先技术管理体系。未来,国轩将继续以高水平的技术、高品质的产品,大力支持大众集团的项目验证,通过双方深度合作,优势互补,持续助力碳中和目标的实现。”





