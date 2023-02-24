国轩高科获大众汽车集团电芯测试实验室资质认证

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|Feb 15, 2023 15:47 HKT/SGT
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新能源汽车产业怎样出海？拆解国轩高科海外如何跑马圈地
|Feb 8, 2023 11:48 HKT/SGT
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国轩高科与欧洲电池公司INOBAT达成合作意向
|Dec 22, 2022 15:35 HKT/SGT
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国际化版图渐明，国轩泰国行背后的战略与考量
|Dec 16, 2022 08:43 HKT/SGT
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泰国新国轩成立 国轩欲打造电池出口东盟基地
|Nov 21, 2022 10:49 HKT/SGT
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国轩高科与VinES合作越南首个LFP电池工厂开工
|Oct 27, 2022 09:55 HKT/SGT
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国轩高科前三季度营收与归母净利双双三位数增长；第三季度单季营收57.88亿元，同比增长166%
|Oct 20, 2022 14:57 HKT/SGT
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储能再下一城！国轩高科获中国电力600MWh订单
|Aug 26, 2022 22:02 HKT/SGT
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国轩高科公布2022年中期业绩
|Aug 15, 2022 13:47 HKT/SGT
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现价39目标价65，大众深度捆绑的这家企业，值吗？
|Aug 8, 2022 17:30 HKT/SGT
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桐城国轩年产40GWh项目 一期10GWh正式投产
|Aug 1, 2022 20:19 HKT/SGT
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中欧互联 同频共振 国轩高科GDR正式在瑞交所上市
|July 27, 2022 18:53 HKT/SGT
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新能源汽车市场发展超预期 国轩高科GDR上市加速锂电池产业布局
|July 24, 2022 16:19 HKT/SGT
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国轩高科：瑞士交易所GDR上市发行获得中国证监会批准
|June 28, 2022 17:34 HKT/SGT
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国轩高科拟在欧洲投建年产18GWh生产基地