香港, 2023年2月22日 - (亚太商讯) - 香港董事学会认为,今日发表的预算案,着力经济复苏,铺垫数码转型,以高质量发展提升市民生活质素。



社会经济需要支持

财政司司长指出,经济恢复之际,不少市民及企业仍需支持。预算案公布一次性纾困措施,当中,薪俸税利得税宽减上限额度较往年少,但增加子女免税额可以令不少家庭受惠。



预算案咨询期间,社会上确实有不少声音要求再派消费券。司长今日公布,仍向合资格人士分两期派发消费券5千元,大概是平衡了社会要求与财政负担。我们认为,税费宽减或仍可以手松一点支持打工仔中产一族,综援等各项福利津贴或仍可以多派一点去照顾基层。



虽然说消费券刺激消费有助经济,但效果可以是将港人的高消费推送到外地去花,肥水先流别人田。我们的预算案建议书也提出,此刻刺激消费,更需吸引游客来港消费。



请客来、走出去

政府会向旅发局额外拨款约2亿元,争取更多不同规模及类型的国际会议与展览来港或重返香港举行。有关拨款亦会用作加强宣传及扩展市场,提升香港在外地的曝光。



继2月初已经推出「你好,香港」(Hello Hong Kong)宣传活动,政府又将启动「开心香港」(Happy Hong Kong)活动,强化本地旅游玩乐选择。我们期待细节公布。



数字经济、数码转型

司长指出,要达到高质量发展,必须突破发展瓶颈,而科技创新可以推动发展,制度优化、政策革新可以创造新动力。为此,预算案持续对创新科技产业发展投放资源,亦会拨款加速推动Web3.0生态圈发展。另外,司长将领导一个虚拟资产发展专责小组,就虚拟资产行业的可持续和负责任发展向政府提交意见。我们认为,虚拟资产行业的规管不宜过严,以免窒碍相关技术对经济转型及发展可以带来的好处效益。



发展生物科技、微电子、先进制造、人工智能等高新科技范畴固然重要,一般经济层面也要转型创新,传统行业、中小企,都需要实现数码转型。去年预算案已经指出,迈向高质量发展,数字化是必然趋势,「数字化经济发展委员会」已经成立运作,委员会下的四个工作小组亦将于今年内向政府提出具体建议,加速数字化经济转型。



烟、酒、赌博

政府决定调高烟草税,理由是上次加税以图达到鼓励戒烟的政策目的已被通胀等因素淡化。鼓励戒烟有保障市民健康的强烈理由。但既然加烟草税,同样会上瘾同样对身体有害的酒类,其实也可以加税。若干年前,减酒税造就了酒业发展。如今酒类消费已经有一定刚性需求,可以负担。只要有保税仓储安排,集散转口贸易不应受太多影响。



政府决定向香港赛马会征收每年24亿元的「额外足球博彩税」,为期5年。司长解释,这安排已充分考虑本港博彩事业的外部竞争激烈,而赛马会也已承诺不会减少对本地慈善事业的承担。事实上,足球博彩投注额历年来大幅增加,已经超过赛马投注总额,而政府亦感觉到有需要定期播放公益宣传广告劝导市民莫要沉迷赌博。赛马会的慈善基金结余持续高企,应该可以负担,而政府收得的额外税款,也可以用于福利项目惠及市民。



土地房屋供应

司长表明,住宅物业需求管理措施(即「辣招」)维持不变,但会调整从价印花税(第二标准税率)的税阶。措施应该可以减轻一般家庭购置第一居所的负担,但不会刺激楼市炒卖。长远而言,政府仍需在加快造地方面继续努力,解决房屋问题。



公共财政

司长在演辞提出,香港应善用发债的空间,支持和加速经济发展,创造容量,投资未来。政府会加大绿色债券计划的范畴,也会在今年向立法会提出基础建设债券计划的建议,更好管理大型基建的现金流需要。学会及社会上不同人士多年前已经向政府提出建议,可以发债为基础建设筹资,同时发展本地债券市场。我们乐见其成。



从疫境走出来,需要巩固经济复苏的势头,促进高质量发展,缔造更好未来。今年预算仍为赤字,但我们认同司长所言,不能单以短期表现来为个别年度的盈余或赤字下太多结论,应该以经济周期的财政收支状况来衡量整体财政状况。



我们一直认为 ,经济持续增长是寻找资源以解决房屋、贫穷、老年社会和环境等民生问题的最可倚杖的伙伴。经济整体复苏,最可扭转赤字,继而累积资源。



香港董事学会简介

香港董事学会(简称“HKIoD”或「学会」)为香港代表专业董事的首要组织,其宗旨是促进所有公司的持久成就;为达成使命,学会致力提倡优秀企业管治与厘订相关标准,以及协助董事的专业发展。凭借由来自上市公司及非上市公司的董事组成之会员基础,学会致力为董事提供教育项目及信息服务,并代表董事发声。学会具国际视野及多元文化,采用两文三语经营业务。香港董事学会为「环球董事学会联盟」即Global Network of Director Institutes的成员,该联盟汇集世界各地代表董事的翘楚学会。

网址 http://www.hkiod.com。



