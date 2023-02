Tuesday, 21 February 2023, 18:53 HKT/SGT Share:

来源 GAC Group 新车密集上市叠加利好政策 助力广汽集团2023年延续高增长

香港, 2023年2月21日 - (亚太商讯) - 2月20日,广汽传祺全新一代传祺GS3影速开启预售,广汽本田首款搭载第四代i-MMD混动系统的电驱混动SUV——ZR-V致在e:HEV正式上市发售。据悉,今年广汽集团旗下企业将有多款有市场竞争力的新车型推出。

广汽本田ZR-V致在e:HEV

埃安Hyper GT

广汽传祺GS3 影速

广汽丰田智能电混双擎-凌尚

万亿广汽1578发展纲要

数据显示,2022年,广汽集团(601238.SH,02238.HK)业绩亮眼,实现汽车产销248万辆和243.4万辆,同比分别增长16%和13.5%,各项主要经营指标均实现两位数增长,整体增速远高于行业平均水平,市场占有率再创历史新高,产销规模跃居行业第四位。预测汇总营业收入5,144.5亿元,同比增长约19.7%;利税总额651.9亿元(统计口径),同比增长约13.2%。



2023年广汽集团将全力以赴稳增长,努力实现汽车产销同比两位数以上增长,向“万亿广汽”的战略目标再发。



新车型计划密集 有助销量提升



今年,广汽集团旗下子品牌将有多款有市场竞争力的新车型计划推出。



作为国内未上市新能源车企最高估值的企业,广汽埃安始终坚持科技创新,推动品牌高端化进程,打造世界级极致智能纯电动车。据悉,广汽埃安今年会密集推出多款新品,除了AION系列的年款,旗下高端品牌昊铂Hpyer系列更将有三款新车型上市,其中包括此前一亮相即令人惊艳的纯电超跑Hyper SSR,以及Hyper GT。得益于AEP3.0平台、星灵架构及AICS智能底盘技术,此前于广州车展发布的Hyper GT能够轻松实现4s级零百加速、百公里制动距离小于35米、转弯半径小于5.3米等,获得消费者与投资者的青睐。在智能驾驶领域,HyperGT搭载3颗可变焦激光雷达以及风云三号红外遥感技术,能够准确预判路况及障碍物并覆盖雨雾、沙尘等极端场景,该款车型有望成为埃安进军中高端市场的中坚力量。



另一明星自主品牌,广汽传祺2023年计划推出1款全新车型,2款PHEV车型,同时基于市场洞察,推出国民高性能SUV GS3· 影速。GS3·影速于2月20日开启预售,新车延续“影”系列的年轻动感风格,定位高品质、高性价比10万级国民SUV,预售价最低仅8.8万元起,为年轻消费者提供更多选择。此前,广汽传祺加速推进品牌转型,通过开放合作和自主研发的双混动技术路线,打造了钜浪混动平台,成为唯一拥有双混动技术路线的品牌。传祺GS8、M8宗师版、影豹、影酷等车型均推出了混动版本,销量占比呈日益提升的趋势。未来,广汽传祺将有望凭借丰富的技术储备与资源优势,完成品牌向上和销量逆势上扬。



合资品牌方面,广汽本田从去年以来密集推出包括e:NP1极湃1、飞度無限MUGEN版、ZR-V致在、奥德赛四座版、型格e:HEV、全新缤智、全新皓影在内的新车型。新车节奏也延续到2023年,2月迎来了ZR-V致在e:HEV和型格HATCHBACK,之后还有更多重磅车型上市。目前广本已拥有超过950万的中国用户,预计2023年将达成累计1000万的用户规模。



广汽丰田预计2023年发布并升级12款双擎产品,实现TNGA车型全系电混化,首批2款车型锋兰达及凌尚将采用全新第五代智能电混双擎技术;纯电领域,bZ品牌将导入一款由广汽集团、丰田和广汽丰田共同开发的新车型。此外,广汽丰田还将导入第二代MIRAI氢燃料电池轿车,实现电混、插混、纯电、氢电多技术路线全面布局。



连续入选新晋独角兽 科技广汽成效卓著



自2019年提出“无科技,不广汽”、决定向科技型企业转型以来,广汽集团在科技创新方面的成果有目共睹,无论是在智能网联方面,还是在新能源汽车“三电”方面,都推出了不少行业领先的“黑科技”。包括ADIGO SPACE和ADIGO PILOT下的系列智能座舱和智能驾驶技术,以及海绵硅负极片电池技术、超级快充技术、弹匣电池系统安全技术和超能铁锂电池技术等。每年的广汽科技日会推出哪些先进科技,已经成为行业乃至资本市场提前关注的重点。科技广汽的品牌形象已初步建立。



除了加大研发力度,广汽集团也大力推行体制机制改革,通过混改、孵化等方式,培养独角兽企业,激发企业创新活动力。2023年1月30日,福布斯中国发布2022年新晋独角兽榜单,广汽集团(601238)旗下广汽埃安、巨湾技研、如祺出行跻身中国新晋独角兽企业之列,其中广汽埃安凭借强大研发能力与融资能力在全球新晋独角兽中位列第一。去年10月,广汽埃安A轮融资总额182.94亿元,刷新了国内新能源整车行业最大单笔私募融资纪录,增资完成后估值为1032.39亿元,是当时国内未上市新能源车企最高估值。而从广汽集团孕育出的巨湾技研,则是凭借 6C倍率XFC极速充电获得世界纪录认证机构(WRCA)“电动汽车最快充电技术认证”,成为全球首个且唯一实现6C倍率极速电池量产的公司,目前已成长为在超级快充领域的绝对独角兽。值得一提的是,如祺出行此次入选是继2022年8月被胡润百富《2022年中全球独角兽榜》评为新晋独角兽企业后,再次获得国际权威机构认可。



目前,广汽埃安与如祺出行均在按计划推进IPO相关准备工作。



坚持高质量发展 向“万亿广汽”目标进发



自去年发布“万亿广汽”的战略目标,广汽集团正以“开局即决战,起跑即冲刺”的精神奋力拼搏,力争2030年力争实现营业收入超1万亿元,成为产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业。



在2023广州市高质量发展大会上,广汽集团董事长曾庆洪表示,2023年广汽集团将把高质量发展作为首要任务来抓,具体战略规划将围绕以下四点展开:一是全力以赴稳增长。2023年全力挑战汽车产销同比增长10%。二是加快抢占新能源智能网联汽车制高点。不断构建“锂矿+基础锂电池原材料生产+电池生产+储能及充换电服务+电池租赁+电池回收和梯次利用”纵向一体化的新能源产业链,降低产业链成本,实现新能源产业链整体安全可控,提高产业链核心竞争力。持续将广汽智联新能源汽车产业园打造成为辐射大湾区乃至全国的智能新能源汽车产业集群。三是持续强化产业链供应链建设。发挥广汽作为智联新能源汽车产业链“链主”作用,建设自主可控的产业链供应链。推动自主创新“强链”,自主掌握“三电”和智能网联核心技术;推动芯片国产化“稳链”;推动投资布局“延链”,投资自动驾驶、智能网联、能源生态等项目,构建产业生态圈。四是发挥重大项目投资引擎作用。2023年广汽集团已批准项目(含在建)279项,计划总投资773.8亿元,2023年计划投资208亿元,同比增长6%。



开年以来,提振经济的政策和利好消息不断放出。2月14日,广州市人民政府发布《关于支持市场主体高质量发展促进经济运行率先整体好转的若干措施》(下称《措施》),其中第十九条指出,出台促进汽车消费专项政策,通过一揽子综合措施进一步激发汽车消费活力。在促消费政策大力推动的背景下,业内专家普遍认为广汽集团今年的增长目标较为务实,预期实现的可能性高。





