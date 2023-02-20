Monday, 20 February 2023, 11:02 HKT/SGT Share:

来源 InvestHK 中华人民共和国香港特别行政区政府投资推广署署长出访曼谷推广香港商机

香港, 2023年2月20日 - (亚太商讯) - 中华人民共和国香港特别行政区政府投资推广署署长傅仲森今日（二月二十日）展开出访曼谷行程，继续向海外宣传香港最新营商机遇。



访问期间，傅仲森将与当地的金融科技、运输、基建和高端制造服务、旅游和款待，以及消费产品等公司和初创代表会面，商讨他们在香港设立或扩展业务计划。他亦会于世界投资促进机构协会亚太地区投资会议中的「数码外来直接投资和创新」专题讨论作演讲，并会为泰国初创企业社群举行两场简介会，分别专题讲解香港虚拟资产最新发展和倡议，以及香港充满活力的创业环境和机遇。



傅仲森说：「香港是世界上唯一一个汇聚全球优势和中国优势的城市。这种独特的融合，让香港成为内地与世界各地之间无可替代的联系平台，是海外和内地公司及全球企业家在香港、粤港澳大湾区、中国和亚洲等地开展和扩充业务的理想据点。」



他续说：「香港为泰国公司提供各种增长业务的途径。我期待与公司代表和企业家分享香港的最新营商环境，尤其协助他们了解如何藉着香港把握商机，包括大湾区所带来的机遇。」



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