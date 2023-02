Wednesday, 15 February 2023, 18:42 HKT/SGT Share:

来源 GF Securities 广发证券获人才发展国际权威奖项——“ATD BEST Award 最佳学习型企业奖”

香港, 2023年2月15日 - (亚太商讯) - 近日,人才发展领域最具权威的国际性奖项——“2022-2023 ATD BEST Award最佳学习型企业奖”公布获奖名单,广发证券入选其中,成为该奖项创立20年来国内首家获此殊荣的证券公司。



“最佳学习型企业”是人才发展领域国际最高组织奖,其颁发机构国际人才发展协会ATD(Association for talent development)成立于1943年,是全球最大的专注于人才发展的国际性协会。本次获得“最佳学习型企业”组织奖项的,在全球范围内除广发证券外,还有包括IBM、百事、日立、索尼、安联保险等65家企业和机构。



该奖项主要用以表彰高度重视人才培养、持续投资于组织学习、有效搭建学习文化、人才发展能够有效支持业务发展和战略落地的企业和机构,因覆盖范围广、评选难度高、权威性强,是全球公认的行业标杆性奖项。



此次荣获“2022-2023 ATD BEST Award最佳学习型企业奖”,是对广发证券长期重视人才学习、成长和发展,且取得创新和成效的肯定,也标志着广发证券在人才培养和学习型组织建设方面的丰富实践,赢得全球人才发展领域权威机构的认可。



广发证券搭建了业内领先的数字化学习和工作协同平台,其中,广发证券完全自主研发的移动学习平台“广发爱学”App,获得软件著作权证书。该学习平台通过建立“全员共创”的学习机制,营造“学习分享共成长”的学习氛围,并积累了丰富的学习资源,2022年人均在线学习超过90学时。



广发证券致力于把人才团队快速学习能力打造成公司核心优势,提供一流人才以支持公司战略达成,高度重视优秀人才的选拔和培养,为人才提供差异化的发展路径和成长机遇;公司围绕拓展战略视野、发展领导力、提升专业能力和创新能力、理解企业文化等多个维度,落地实施了多个重要学习项目,在财富管理专业培训、数字人才培养、后备人才培养等领域,积累了比较丰富的经验并取得了良好效果。



未来,广发证券将持续以人才发展战略作为公司发展战略的重要组成部分,不断探索学习型组织建设,持续提升员工的专业能力,为公司和资本市场的高质量发展提供不竭动力。



关于广发证券股份有限公司



广发证券股份有限公司成立于1991年,是国内首批综合类证券公司,先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市(股票代码:000776.SZ,1776.HK)。公司凭借卓越的经营业绩、持续完善的全面风险管理体系及优质的服务成功实现持续稳健发展,多年来始终是中国资本市场最具影响力的证券公司之一。公司控股广发期货、广发信德、广发干和、广发资管、广发控股(香港)、广发融资租赁及广发基金,投资参股易方达基金(并列第一大股东),形成了集团化架构,服务客户能力持续提升。截至2021年12月31日,公司共设立分公司25家、证券营业部284家,已实现全国31个省市自治区全覆盖,资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先,总市值居国内上市证券公司前列。公司传承以“知识图强,求实奉献”为核心的企业价值观及优秀文化基因,形成了“以价值创造成就金融报国之梦”的使命及“稳健经营,持续创新;绩效导向,协同高效”的经营管理理念,崇尚专业制胜、开拓创新,坚持走专业化发展道路,致力于发展成为一流的投资银行和财富管理机构。





