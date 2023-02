Wednesday, 15 February 2023, 15:47 HKT/SGT Share: 新能源汽车产业怎样出海?拆解国轩高科海外如何跑马圈地

香港, 2023年2月15日 - (亚太商讯) - 如果说在困难重重的2022年,中国有哪一个行业依旧在如火如荼的发展,那一定是新能源汽车行业,从最直观的数据来看,新能源汽车渗透率全年达到25.7%。据中汽协数据显示,2022全年新能源汽车总计销量同比增长96.7%。而电池系统在新能源汽车占比最重。所毫无疑问,动力电池的发展同样是非常迅猛,根据数据显示2022全年动力电池累计装机量295 GWh,同比增长91%,2021年同比增速为143%。



而SNE Research公布的数据显示,2022年全球新能源汽车动力电池装车量为518GWh,同比增长71.8%。其中,中国市场全年累计装车量同比增长90.7%,大量中国企业引领市场增长。有市场观点认为,假设2023年动力电池月平均装机量与2022Q4平均值相同,则2023年动力电池装机量为403 GWh,同比增速约为36%,由此乐观估计今年全球动力电池需求预计将达500+GWh,到2025年将超1200GWh,“十四五”期间CAGR达50.8%,正式迈入TWh时代,在如此的情形下,对锂电池的需求可想而知,市场非常巨大。



中国的动力电池技术体系、产能规模毫无疑问都是领先全球的。而在巨大市场需求之下,不管是海外多国出台的对于新能源汽车的支持政策,还是海外庞大的新能源汽车市场本身,亦或是对于疫后发展的迫切需求,建设海外产能成了各家头部厂商的必选项。



例如宁德时代相继在德国图林根州和匈牙利德布勒森市布局了生产基地,并考虑在北美建厂。比亚迪更是计划直接在欧洲建立整车生产线,探索海外直营。此外包括亿纬锂能、蜂巢能源等企业也分别在欧洲、东南亚、北美等国家和地区建立海外工厂。



虽然国内各大电池厂商出海动作愈加频繁,并且由于宏观环境和当地政策等因素的引导,绝大多数中国电池厂商也更偏重于在欧洲、东南亚等高端潜力市场布局。但对于企业而言,各个地区市场不同的政治经济环境也让企业出海充满了不确定性。因此,如何因势利导发挥自身优势并在当地市场站稳脚跟,将会考验企业是否具有长期战略眼光。例如宁德时代在欧洲的厂址选择可以窥见其在欧系高端车型品牌的战略野心。



而作为国内电池龙头的国轩高科,凭借领先的技术优势和雄厚的品牌实力,在海外布局方面也是做到了快、准、广,从瑞交所GDR到阿根廷、德国、美国的火速建厂,并且在研发方面也是全球布局,公司在中国合肥、中国上海、美国硅谷、美国克利夫兰、德国哥廷根、日本筑波、印度浦那、新加坡南洋理工大学建立8大研发中心,专注多项新能源技术。越南、印尼、泰国多地的业务拓展和厂商建立都旨在在全球布局这件事上做到遥遥领先。公司规划到2025形成300GWh产能规模,其中200GWh在中国,100GWh在欧洲、美国、南亚、东南亚,持续向全世界输出自身的优质的产品、领先的技术、用资本的力量去为全世界服务。过去的2022年,公司海外营收实现倍数级增长,同比增长了352%。此外,国轩高科前瞻性的战略眼光更是的在亚太地区持续积极推进绿色“一带一路”,不断深化布局,通过与当地企业、机构持续加强资本与技术层面合作,持续在亚太地区构建稳定的产业链和供应链。



那国轩频频出海的战略逻辑是什么?我们下面来好好聊聊。



首先对于正在重点布局的欧洲来说,随着全球新能源汽车的崛起,欧洲迫切需要从传统汽车产业转型至清洁能源,并建立完整的本土电池价值链。但欧洲电池产业相比中国,起步较晚、技术基础薄弱,面临的挑战困难重重,比如本土电池公司临资金短缺的困境,叠加能源价格在俄乌战争的背景下飙升等问题,而亚洲企业在这方面的优势明显,有望跻身成为欧洲市场排名前列的的核心供应商。对于国轩来说,与博世集团正式签约,2021年完成收购,2022年进入工厂改造阶段,从而建立国轩高科在欧洲的首个新能源生产运营基地,这意味着国轩高科正式在欧洲开展电池的本地化生产。其实对于中国企业来说,欧洲的新能源汽车市场显然是中企出海的重要市场。此外,国轩高科GDR是中欧通规则落地以来瑞士证券交易所基础发行规模最大的GDR项目,是去年瑞士市场发行规模最大的股权融资项目,而发行GDR有利于提升公司在国际市场的参与度与知名度,为其业务布局欧洲市场提供有力的资本支持。2月5日,合肥国轩牵手欧洲电池制造商InoBat,双方拟以合资形式建设40GWh电芯及Pack工厂。在储能方面,双方在协议中提到,将基于InoBat在斯洛伐克现有工厂,共同探索开展储能电池生产的潜力,以尽快开拓欧洲市场。



在对欧洲布局的同时,亚太地区同样是国轩布局的重点,在国内市场稳定的业绩增长和产能提升下,国轩高科开始频繁布局东南亚。



首先是泰国,泰国本身一直是亚洲最大的汽车制造中心之一,在电子生产和出口方面有坚实的基础。在碳中和目标下,泰国计划到2030年本国生产的零排放汽车达到总产能的50%,并将在2035年达到100%,此举促进泰国新能源车市场需求日渐走强。国轩在泰国的布局也在逐步推进,希望在实现电池本地化生产制造与市场开拓的同时,将积极探索东盟新能源市场,致力于打造电池出口东盟基地。



其次是越南,越南在汽车制造领域是一个相对后起的国家,但蓬勃发展的工业园、大量的劳动人口以及不断扩大的中产阶级,让越南具备了新能源汽车产销的土壤。VinFast作为越南历史上第一家有量产能力的民族汽车品牌,在2022年年初宣布全面摒弃燃油车,成为纯电动汽车企业。有着越南“特斯拉”之称。其首款纯电动车VFE34在全球的预订量超过了2.5万辆,Vinfast提出了未来每年销售16万~18万辆纯电动汽车的目标,计划到2026年将电动汽车的产能提高到95万辆,此外,Vinfast在进军欧美市场上亦有雄心壮志,与国轩强强合作后,有望在全球市场谋得更大发展空间。而随着《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)生效,相关汽车零部件的关税在区域内逐步降低,将有利于中国新能源汽车零部件生产商扩大对越南出口,进一步紧密双方在产业链、供应链上的合作关系。国轩高科在越南建设磷酸铁锂电池工厂将面向需求量越来越大的越南本地市场,同时为越南电动汽车和清洁能源产业发展开辟新的机遇。



还有印尼方面,在伴全球汽车产业的电动化转型的同时,许多国家和地区都希望抓住这一全球经济发展的新风口,加快当地产业升级和经济结构转型。对于转型意愿高的印尼当然不愿意错过这次机会,所以印尼制定了电动汽车的初步发展战略和目标,即2025年实现印尼本地生产汽车20%为电动汽车。目前,五菱汽车与印尼市场高度绑定,并作为印尼新能源汽车协会的主要成员,将参与相关政策和技术标准制定,生态建设规划等工作。而国轩与五菱合作为其提供优质的电池和专业的售后服务,并在当地布局生产基地,有望赶上印尼市场迅速发展的第一波红利。去年11月,装载国轩电池的五菱Air ev亮相印尼,成为2022 G20峰会官方用车。



亚太地区,作为全球经济最具活力的增长带,随着公司在亚洲战略布局一步步的落地,国轩高科在亚洲尤其是亚太地区的产业链和供应链将持续发展壮大,不仅有利于提高公司全球竞争力,在带动当地就业同时,也奠定了亚太地区绿色低碳化发展的良好基础,并将为亚太地区产业变革、经济社会发展,以及亚太命运共同体的构建贡献一份力量,同时也为公司2025年300GWh产能规划实施奠定基础。



此外,当下美国新能源汽车市场也存在着机会,国轩高科当然也不会放过,首先在美国目前状况来说,特斯拉一家独大,其他企业谋求破局,美国财政部近日发布公告,表示《通胀削减法案》中电动汽车补贴改革最细则款将推迟至3月发布,对于中企来说仍有机会。而国轩与其他中国电池企业相比有个明显优势,便是国轩已与美国一电动汽车客户 建立了合作关系,并获得五年内共计 200GWh 的铁锂大订单。此外,市场普遍认为美国的动力电池市场中无钴电池必然占据主流,因此磷酸铁锂电池在美国市场地位重要,而国轩在该赛道上技术则更有竞争力。



最后从宏观格局来看,全球正在逐渐走出疫情的阴霾,新的一轮经济发展正在酝酿,而能源革命则是这轮发展中最坚实的力量,新能源汽车产业毫无疑问将成为这场能源革命当中的主角,锂电池同样未来可期。国轩高科作为国内首屈一指的动力电池龙头,未来在全球的布局和市场竞争力方面,能给外界带来怎样的惊喜呢,让我们拭目以待。





