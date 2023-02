Wednesday, 15 February 2023, 12:16 HKT/SGT Share: 热烈祝贺深睿医疗俞益洲教授当选2022年ACM Fellow

香港, 2023年2月15日 - (亚太商讯) - 2023开年,美国计算机学会(ACM)宣布了2022年ACMFellow名单,深睿医疗首席科学家俞益洲教授隆重当选,是本次入选的全球13名华人学者之一,彰显了中国科学家在计算机领域的成就与贡献。这是全球计算机领域专家、学者仰望的专业学术荣誉。



深睿医疗联合创始人/首席科学家 俞益洲教授



ACM(Association for Computing Machinery)是全世界计算机领域影响力最大的专业学术组织之一。ACM Fellow 是美国计算机协会 (ACM)授予资深会员的荣誉,目的为表彰会员中对于计算机相关领域贡献前 1% 的学者,其审查过程十分严格,每年遴选一次,研究员由同行提名,提名由委员会审查。本年度新入选科学家中共有 57 人,他们的贡献涉及网络安全、计算机视觉、人机交互、移动计算等领域,俞益洲教授凭借其在计算机图形学和计算机视觉的突出贡献入选。



俞益洲教授是香港大学计算机科学系教授,博士毕业于加州大学伯克利分校,曾在伊利诺伊大学香槟分校(UIUC)担任终身教授,于2018年加入深睿医疗,作为深睿医疗首席科学家,领导深睿研究院进行医疗人工智能算法的自主研发工作。在入选ACM Fellow之前他已双冕加身,获得2018 ACM杰出科学家和2019年度 IEEE Fellow。俞教授在人工智能和视觉计算方面做出了重要贡献,包括计算机图形学、计算机视觉、图像处理、医学图像分析和机器学习。他是2002年美国国家科学基金CAREER奖、ACCV 2018年最佳应用论文奖、ACM SCA 2011年和2005年最佳论文奖获得者。俞益洲教授参与研发的技术经常被电影和医疗保健行业采用。他在 AAAI、CVPR、ICCV、MIA、NeurIPS、SIGGRAPH、TIP、TMI、TOG 和 TPAMI 等国际顶级会议和期刊上发表了100多篇论文。



俞益洲教授表示,他坚信在深度学习等人工智能技术的带动下,医学正在从“基于征象的医学”转向“数据驱动的医学”,他带领的深睿研究院正在见证并参与到这场变革中。深睿研究院持续不断的创新能力和始终坚持从场景出发的产品研发布局为深睿医疗的健康稳定发展奠定了坚固的基础,取得的成果行业瞩目。农历新年前,深睿医疗乳腺AI软件获得国家药监局颁发的国内首个,同时也是目前国内唯一的一张乳腺AI三类证。至此,深睿医疗已手握6张NMPA三类证,行业领先。在刚刚过去的2022年,深睿医疗高速发展,接连发布了4款提升多种疾病诊断效率与精度的AI新产品,包括AI辅助诊断系统、软硬件一体的智慧装备等多种形式。公司业务持续上扬,取得了爆发式的增长。



以俞益洲教授为核心的深睿研究院以临床痛点为核心,攻克难关、突破瓶颈,截止到2022年底,在计算机视觉顶级会议及国际知名医学SCI期刊发表论文300多篇,累计影响因子超1500。深睿医疗已牵头或参与了7项科技部重点研发计划项目,15项国家自然科学基金项目,30多个省市级科研项目,涵盖了医学影像处理、医疗大数据知识体系的构建与应用以及相关数字疗法等多个研究方向。同时,在2022年工业和信息化部和国家药品监督管理局公示的人工智能医疗器械创新任务揭榜单位名单中,深睿医疗共有6个牵头或参与的项目上榜,上榜项目之多,研究跨度之广,在医疗人工智能企业中实属罕见。



“任何产品都将服务于具体的场景,场景是AI的试金石”这是以俞益洲教授领衔的深睿研究院的工作理念,也是深睿医疗一直在坚持的初心。创新推动科技发展,科技促进医疗大健康产业的更新换代,让我们共同迈向人工智能所引领的医疗发展新时代!





