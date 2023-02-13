Tuesday, 14 February 2023, 19:23 HKT/SGT Share:

来源 Legendary Group Limited 教育业务爆发式增长 首三季收入倍增 创天传承冀稳步扩张 提升股东价值

香港, 2023年2月14日 - (亚太商讯) - 香港具领导地位的综合教育服务提供者创天传承集团有限公司（「创天传承」或「集团」）（香港交易所股份代号：8195）欣然公布截至2022年12月31日止九个月（「期内」）之未经审核业绩。



需求殷切 教育业务增长强劲



截至二零二二年十二月三十一日止九个月，本集团的收益约167.6百万港元（截至二零二一年十二月三十一日止九个月为84.1百万港元)，按年增长99.2%，主要受到「财商及投资教育业务」和「私立辅助教育业务」的强劲表现所带动。期内，集团策略性地开拓教育业务，推广费用有所上升，销售成本因而按年增加，惟此属短期投入，并对纯利有正面作用，股东应占溢利达31.2百万港元，按年增长3.2%，每股基本盈利为8.64港仙。



财商及投资教育业务方面，有见市场对财商及投资教育的需求殷切，集团于二零二一年建立该业务，为学员提供财商及投资教育课程，旨在提升学员于财务及投资领域的知识，集团自提供课程赚取学费收入。



截至二零二二年十二月三十一日止九个月，若干课程已完成并取得骄人成果，总学生人数超过3,000人，同比增加超过500人。期内，产生收益约121.8百万港元（截至二零二一年十二月三十一日止九个月为81.5百万港元），按年增加约49.6%，占收入约72.7%。



拓展教育 报读人次超过35,000



私立辅助教育服务方面，集团于二零二一年决议开发私立辅助教育服务业务作为集团的新业务。私立辅助教育服务作为常规学校教育的补充，助学生加深其对课堂所学知识的理解，提升学生学业成绩，助学生更好地准备公开考试。



集团位于铜锣湾、九龙湾及太子的教育中心已于二零二一年十二月十五日取得香港教育局颁发的「学校临时注册证明书」，并于二零二一年年底开始提供私立辅助教育服务。而位于荃湾的新教育中心已于二零二二年九月十六日，获得香港教育局颁发的「学校临时注册证明书」，并已于二零二二年十月开始安排授课。



鉴于本港私立辅助教育需求旺盛，截至二零二二年十二月三十一日止九个月产生学费收入约42.0百万港元（截至二零二一年十二月三十一日止九个月为0.2百万港元），按年大幅增加超过20倍，占收入约25.1%，情况令人鼓舞。集团目前有超过25位导师，提供小学及中学课程，截至二零二二年十二月三十一日止三个月，报读人次超过35,000，按季增长超过75%，而于二零二二年十二月三十一日学生人数超过10,000人，按季上升超过30%。



其他业务积极求变见机而行



零售业务及放债业务方面，截至二零二二年十二月三十一日止九个月分别产生收入0.9百万港元及2.7百万港元，分别占总收益0.5%及1.6%。集团预期，新冠疫情削弱消费者信心，网购消费模式进一步对集团的零售业务带来压力。集团已就重组销售网络采取审慎态度，在满足消费者网上购物偏好转变的同时降低经营成本。此外，本地疫情反复导致经济疲弱，在充满挑战及不可预测的环境之下，集团将继续以审慎态度及平衡风险管理的方式拓展放债业务。



原设备制造业务及物业投资业务方面，截至二零二二年十二月三十一日止九个月产生收入不足10万港元，合共占总收益约0.1%。集团将透过多元化原设备制造业务的服务范围，继续拓展客户群体，以及继续于香港及亚太地区内的物业市场寻求资产增值及现金流回报的机会。



创天传承主席兼执行董事袁裕深先生表示：「追求知识是学生自我装备，自我增值，规划未来，逹到人生目标的最好途径，因此市场对财商及投资教育和私立辅助教育有着庞大的需求。集团将投入更多资源以扩大教育业务的市场份额，继续积极吸纳更多星级导师加盟，亦会研究于其他地区设立更多教育中心。期望财商及投资教育和私立辅助教育的业务能进一步提升公司的财务表现及股东价值。」



关于创天传承集团有限公司



创天传承集团有限公司（香港交易所股份代号：8195）是香港具领导地位的综合教育服务提供商，致力为香港及亚洲区的青少年及成人提供优质卓越、多元化的教育服务。集团主营业务包括「财商及投资教育业务」及「私立辅助教育业务」。于香港拥有4间教育中心，分布于铜锣湾、九龙湾、太子及荃湾，以一流的专业教学团队，配合领先市场的资讯科技配套，为学员提供上佳的学习体验。



投资者及媒查询：



意博资本文化有限公司

欧阳丽珠女士 / 任振悦子女士 / 黄颖雅女士

电话：(852) 3890 7513

电邮：ir_legendary@vsfg.com





话题 Press release summary



部门 教育

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

