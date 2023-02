Friday, 10 February 2023, 17:07 HKT/SGT Share: 百果园年货节成绩亮眼:全渠道终端零售额超13亿元,三四线市场消费升级明显

香港, 2023年2月10日 - (亚太商讯) - 每年春节前后,各大商家都会围绕年货进行营销,国内水果连锁零售龙头企业百果园,也一直坚持“春节不打烊”传统,水果蔬菜备货充足,全面满足消费者春节期间的饮食和送礼需求。据悉,百果园年货节(2023年1月3日至2月5日)期间,全渠道终端零售额超过13亿元。



与往年春节不同的是,随着2022年底疫情管控放开,国人返乡热情高涨,今年春节送礼需求增势明显。百果园年货节期间,水果礼盒装总销量超134万个,贡献金额超3亿元,同比增长 21.4%。三四线下沉市场数据表现尤为突出:年货节期间,百果园销售TOP10城市中,三四线城市占据约60%。



为了满足消费者更便捷、更个性化地购买,百果园针对顾客需求定制了不同的春节礼盒装,如单品礼盒、成品礼盒、小件购、组装礼盒等,并在百果园全渠道上架销售。消费者可以通过门店、百果园App上的及时达和次日达商城、百果园微信小程序以及三方渠道(饿了么、京东、口碑拼团、美团点评、美团外卖)等渠道下单。



在年货节的水果销售TOP榜单中,进口车厘子名列第一,成消费者最喜爱水果,仅百果园B2C渠道,销售额同比增长约33%。此外草莓、蜜瓜、苹果、柑橘等水果,也因好吃及好寓意成为春节热销果品。



“好吃”是百果园的品牌战略,也是百果园的核心价值。这几年春节,百果园针对好吃,持续推出“把好吃带回家”营销。今年,由百果园营销团队策划并拍摄制作的“把好吃带回家”暖心视频,聚焦疫情后的烟火气息,随机采访小摊贩以及路人,就2022年以及回家等话题讲述感受,引发大家对家乡的思念,对“好吃”的美好回忆。视频在百果园新媒体渠道发布后,触动了无数网友,截至目前该视频总曝光量近500万。



果品层面,百果园针对自有品牌红芭蕾草莓、王品山地橙及车厘子等春节热销的好吃水果,做了系列营销活动。以品牌联动、话题打造,以及抖音直播、抖音团购带货等形式持续拓宽果品销路,实现品效合一。



数据显示,截至目前#百果园车厘子话题整体曝光达2339万,针对车厘子策划的主题#点亮团圆的红 话题曝光量达1881万。百果园自有品牌红芭蕾草莓也成为抖音渠道的人气单品,#百果园草莓#话题曝光量达1345万,其中红芭蕾草莓整体曝光量超过800万。百果园相关人士表示,基于红芭蕾已经逐渐占据顾客心智,2022至2023销售季,红芭蕾草莓的铺货量将有较大增加。



这是百果园在港交所主板挂牌上市后的第一个春节,作为一家公众公司,百果园将更加注重消费者体验,为消费者提供好吃果品的同时,带来更好的服务体验。(来源:互联网)





