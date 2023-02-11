Friday, 10 February 2023, 17:07 HKT/SGT Share: 百果园年货节成绩亮眼：全渠道终端零售额超13亿元，三四线市场消费升级明显

香港, 2023年2月10日 - (亚太商讯) - 每年春节前后，各大商家都会围绕年货进行营销，国内水果连锁零售龙头企业百果园，也一直坚持“春节不打烊”传统，水果蔬菜备货充足，全面满足消费者春节期间的饮食和送礼需求。据悉，百果园年货节（2023年1月3日至2月5日）期间，全渠道终端零售额超过13亿元。



与往年春节不同的是，随着2022年底疫情管控放开，国人返乡热情高涨，今年春节送礼需求增势明显。百果园年货节期间，水果礼盒装总销量超134万个，贡献金额超3亿元，同比增长 21.4%。三四线下沉市场数据表现尤为突出：年货节期间，百果园销售TOP10城市中，三四线城市占据约60%。



为了满足消费者更便捷、更个性化地购买，百果园针对顾客需求定制了不同的春节礼盒装，如单品礼盒、成品礼盒、小件购、组装礼盒等，并在百果园全渠道上架销售。消费者可以通过门店、百果园App上的及时达和次日达商城、百果园微信小程序以及三方渠道（饿了么、京东、口碑拼团、美团点评、美团外卖）等渠道下单。



在年货节的水果销售TOP榜单中，进口车厘子名列第一，成消费者最喜爱水果，仅百果园B2C渠道，销售额同比增长约33%。此外草莓、蜜瓜、苹果、柑橘等水果，也因好吃及好寓意成为春节热销果品。



“好吃”是百果园的品牌战略，也是百果园的核心价值。这几年春节，百果园针对好吃，持续推出“把好吃带回家”营销。今年，由百果园营销团队策划并拍摄制作的“把好吃带回家”暖心视频，聚焦疫情后的烟火气息，随机采访小摊贩以及路人，就2022年以及回家等话题讲述感受，引发大家对家乡的思念，对“好吃”的美好回忆。视频在百果园新媒体渠道发布后，触动了无数网友，截至目前该视频总曝光量近500万。



果品层面，百果园针对自有品牌红芭蕾草莓、王品山地橙及车厘子等春节热销的好吃水果，做了系列营销活动。以品牌联动、话题打造，以及抖音直播、抖音团购带货等形式持续拓宽果品销路，实现品效合一。



数据显示，截至目前#百果园车厘子话题整体曝光达2339万，针对车厘子策划的主题#点亮团圆的红 话题曝光量达1881万。百果园自有品牌红芭蕾草莓也成为抖音渠道的人气单品，#百果园草莓#话题曝光量达1345万，其中红芭蕾草莓整体曝光量超过800万。百果园相关人士表示，基于红芭蕾已经逐渐占据顾客心智，2022至2023销售季，红芭蕾草莓的铺货量将有较大增加。



这是百果园在港交所主板挂牌上市后的第一个春节，作为一家公众公司，百果园将更加注重消费者体验，为消费者提供好吃果品的同时，带来更好的服务体验。（来源：互联网）





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