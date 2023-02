Thursday, 9 February 2023, 10:27 HKT/SGT Share: 基石药业(02616.HK)百亿估值修复 中长线可期

香港, 2023年2月9日 - (亚太商讯) - 踏入2023年,生物科技B类股持续上扬,市场持续关注生物科技及医药股后续的走势。预期医药板块受益于疫情政策优化后医院流量及药品销售复苏,生物医药科技企业的股价和市值可重新审视,但相较此前爆发,资本市场更趋于谨慎和理性,投资者更倾向于商业化优势明显且业绩确定性高的个股。基石药业(02616.HK)作为一家深耕精准治疗和肿瘤免疫治疗领域的领先生物制药企业,近期发布盈喜,指2022全年总收入超预期增长,预计将达到4.75亿元人民币以上,相较于2021年收入翻倍,盈利能力远超行业,距高位百亿市值仍有上升空间。



根据公告,2022全年基石药业(02616.HK)日趋成熟的产品管线及业务经营方面达成多个里程碑。目前,基石药业已获得四款创新药的十项新药上市申请的获批,四款创新药均在2021年获批上市并陆续实现商业化,进入收获期,为业绩增长注入动力。



基石药业表示,年内公司收入增长翻倍的主要原因是精准治疗药物销售额及舒格利单抗的特许权使用费收入增长,预计将不少于3.9亿元人民币,相较于2021年将超过140%的增幅。而舒格利单抗的商业价值及市场潜力有望进一步夯实,近期,舒格利单抗获得英国MHRA受理,成功完成首个海外上市申请,成为基石药业国际化战略的重要里程碑。



从市场空间来看,舒格利单抗销售市场广阔,预计到2025年,全球肿瘤药物市场规模将达2,690亿美元,其中免疫肿瘤药物将贡献约20%,市场巨大潜力将为基石药业提供持续商业价值。一旦该药物完成从英国至欧盟的获批,三五年内有望达到十亿美元销售。



基石药业目前市值约60亿,6个月内股价已累升近20%,昨日基石药业公布配股公告筹3.89亿元,以降低药物供应成本及提高盈利能力,配股价4.633元,较上日折让8.8%,建议可趁股价调整时低位吸纳。随着公司不断完善商业化布局及差异化的产品布局,潜在市场空间巨大,在生物医药板块的估值重塑下,公司未来增长可期,投资者可持续关注。





话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Apr 23, 2020 13:47 HKT/SGT 重磅喜讯,基石药业首次递交中国大陆新药上市申请,国家药品监督管理局受理同类首创胃肠道间质瘤精准靶向药avapritinib的两个适应症上市申请 Mar 26, 2020 20:32 HKT/SGT 基石药业公布2019全年财务业绩 Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 东京: +81 3 6859 8575

   