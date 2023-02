德盈控股易名「小黄鸭德盈控股国际有限公司」

香港, 2023年2月8日 - (亚太商讯) - 提供角色授权服务、设计咨询服务及拥有原创B.Duck家族角色的国内最大的中国本地角色知识产权公司 - 德盈控股国际有限公司(连同其附属公司统称「集团」;股份代号:2250.HK)欣然宣布,昨日于股东特别大会通过决议案,批准将公司之英文名称由「Semk Holdings International Limited」更改为「B.Duck Semk Holdings International Limited」,并将公司之中文双重外文名称由「德盈控股国际有限公司」更改为「小黄鸭德盈控股国际有限公司」,是配合集团未来长远发展方向之策略性举措。

德盈控股主席兼行政总裁许夏林先生。

集团主席兼行政总裁许夏林先生表示:「德盈控股今年踏入第十八个年头,凭借集团上下努力耕耘,目标一致,立下了不少重要里程碑。我们相信,将旗舰知识产权(IP)品牌『小黄鸭』加至公司名称,能进一步提高集团辨识度,完善及提升品牌形象和调性。为强化集团整体续航力和延伸性。



作为长远发展战略,集团近年致力将旗下IP品牌打造成以年轻人为目标受众群的潮流品牌,包括与《第五人格》和《PUBG BATTLEGROUNDS》等大热手游合作,亦与新一代艺术家推出联名产品,满足年轻消费者的需求。管理层期望能够改变IP品牌的传统表达方式,突破固有标签,为IP赋予新活力,使品牌更年轻化,定位更加清晰。」



2021年,B.Duck成为中国国内IP授权市场上以营收计排名第一位的中国原创IP。作为一个相对年轻的品牌,B.Duck能在人才济济的IP舞台占一席位,着实不容易。2022年初,德盈控股成功在香港主板上市,为日后业务发展搭建更大的舞台。改名后的小黄鸭德盈控股国际有限公司,将以全新视野,踏上新征途,与一直以来支持B.Duck的各位共创新里程。



管理层深明,除了要着力巩固现有基础,如何提高品牌的多元性,全面提升市场渗透率及持续为市场带来价值,将会是制订未来发展策略的重要考虑。为了推动集团业务持续增长,实践展现中国文化软实力的长远战略愿景,集团拟订了清晰的三年发展规划,透过「横向」+「纵向」双轨并行,达到与上游、下游和同行资源整合,产生协同效应。



集团将继续采取多元增长策略,专注于提升IP矩阵,发展创造力,投资价值链中潜在品牌。集团亦会积极于东南亚市场发展跨境电子商务,全面整合在线线下业务及丰富市场管道。值得留意的是,集团早前成立一合营公司,将在泰国经营电商及授权业务。泰国是集团目前海外最大的授权地区,未来三年电商的年复合增长率达23%,发展潜力巨大。B.Duck在东南亚当地已有一定粉丝群,提升产品曝光和覆盖有效达到加速粉丝传播及变现速度的战略性发展目标。加上合营公司的另一股东拥有丰富的跨境电商物流经验。因此,集团计划先将自身电商业务及授权客户开发的国内产品出口至泰国,亦会与当地不同类型机构合作,愿景形成全方面协作,形式包括但不限于联名产品、户外广告、实景娱乐授权项目等等。集团亦会为合作伙伴的IP开发特有风格指南、衍生产品设计、授权业务扩展等。双方连手产生协同价值,致力将国内成功业务模式复制在东南亚市场。



此外,基于web 3.0,集团将探索元宇宙小区及为品牌搭建在线线下私域流量池,致力加深产品维度及探寻时尚品牌及潮玩产品,实现扩大收入规模及运营体量。为了进一步巩固B.Duck的品牌定位,集团今年推出了以Z世代群体为核心用户群体的创意潮流精品零售品牌 – B.Studio。集团希望通过私域小程序、种草营销、社群交互、精品快闪店等等营销策略建立数字营销体系。此举将为新产品开发、管理服务提升优化以及消费数据分析等多方面提供数据根基,使集团更精准地锁定目标群体。



许夏林先生总结:「展望将来,集团将通过自研孵化、收购、授权代理等方式,扩充优质IP矩阵,向『优质综合IP运营企业』的战略目标全速进发。凭借在IP开发、设计、运营、授权、推广全方位专业能力和丰富经验,我们将继续全力深耕在线线下业务发展整合,培养消费者跨管道消费。在线布局涉猎影视、动漫、游戏、元宇宙等;线下消费场景覆盖消费品供应链、全品类潮玩和实景娱乐等项目。线下曝光是打造品牌调性的重要一环,实体场景和产品能鲜明地展现B.Duck的个性。全球经济复常,线下经济活动复苏,为我们线下消费场景提供庞大发展空间。



所有游向未知的出发,都是探索可能的开始。小黄鸭德盈控股在作出新尝试的道路上将会步履不停,遨游在不同创意赛道上,成为历久仍能常新的IP品牌。」



关于德盈控股国际有限公司

德盈控股国际有限公司(股份代号:2250.HK)是国内最大的本地角色知识产权公司,提供授权服务、设计咨询服务及零售自创的B.Duck家族角色品牌产品。



凭借内部强大的设计能力,集团根据「Be Playful」的品牌理念开发及培育包含约26个原创角色。于2022年6月30日,B.Duck家族角色于不同电子商务平台及社交平台录得合共逾1,900万B.Duck粉丝订阅或关注。



