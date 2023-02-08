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Wednesday, 8 February 2023, 11:48 HKT/SGT
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国轩高科与欧洲电池公司INOBAT达成合作意向

香港, 2023年2月8日 - (亚太商讯)  - 2月5日，国轩高科全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与欧洲电池制造商INOBAT 签署谅解备忘录。双方将凭借各自的技术优势、互补能力，以及共同的可持续发展理念，携手探索包括在欧洲合资建设 40GWH产能在内的合作机会，推动动力电池和储能领域的变革。

InoBat公司创始人兼首席执行官Marian Bocek（左）与国轩高科工研总院院长、高级副总裁蔡毅（右）代表双方签约，InoBat 董事会成员兼首席发展官 Tara Lindstedt （中）见证

签约双方合影留念

据协议，双方将在生产制造、技术研发等多个领域开展合作探讨。在电芯制造领域，双方将共同探索以合资形式建设40GWh电芯及Pack工厂；在技术合作领域，将基于双方各自在磷酸铁锂和三元电池领域的优势展开合作；在储能领域，双方将基于InoBat在斯洛伐克现有工厂，共同探索开展储能电池生产的潜力，以尽快开拓欧洲市场。此外，双方还致力于在设施运营方面建立技术与商业合作，并共同探讨生产废料和报废电池循环再生产的可行性方案。

InoBat公司创始人兼首席执行官Marian Bocek在致辞中表示：“国轩高科是InoBat的理想合作伙伴。我们共同坚信只有当能源和提供这种能源的产品能够以可持续的方式进行采购和回收时，可持续的未来才能实现。这也是InoBat 长期秉承的理念。此次合作将为双方提供一个充分利用各自优势实现互补的机会，有目标地在我们尚未探索的领域开展合作，对此我感到非常高兴。我相信双方在加强知识共享，开展人员交流和产品合作方面有良好的合作前景。”

国轩高科工研总院院长、高级副总裁蔡毅表示：“InoBat 是一家拥有先进发展理念和独特技术优势的欧洲电池制造商。该公司倡导“从摇篮到摇篮”的、以循环的方式制造电动汽车电池的方法，使电池中使用的所有材料不断被回收，并在用完后被制成新电池，这与国轩高科一直倡导的“让绿色能源服务人类”的使命不谋而合。国轩高科与InoBat联手，将在电池技术创新、欧洲本地化生产及电池的循环回收等方面开展全方位的合作探讨，相信这是一次合作共赢、共创未来的佳机，可以加速推进国轩高科2025年实现在海外的100GWh电池布局，助力公司的国际化进程。

关于 INOBAT ：
该公司是一家从事电池开拓性研发、制造、回收的电池制造商，致力于为乘用车、商用车、赛车和航空航天设备提供通用和定制化解决方案。该公司以循环方式制造电池的绿色生产理念，通过“从摇篮到摇篮”的电池供应链创新解决方案，得到力拓集团、印度Amara Raja集团、美国Ideanomics公司、国际金融公司（IFC）、IPM集团等众多战略投资者和合作伙伴支持，并入选欧盟委员会“欧洲共同利益重要项目（IPCEI）”。


话题 Press release summary

部门 能源
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