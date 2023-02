Gradiant 2022：回顾极为关键的一年

中国北京, 2023年2月7日 - (亚太商讯) - 中国北京, 2023年2月7日 - (亚太商讯) - 全球先进水和废水处理解决方案提供商戈润 (Gradiant) 的首席运营官兼联合创始人Prakash Govindan 回顾了公司 2022 年的主要亮点。



"尽管全球市场面临新冠病毒、通货膨胀和供应链风险等挑战,但 2022 年对戈润 (Gradiant)来说是突破性的一年,"Prakash 评论道。 "持续的成功得益于公司的专有技术和集成解决方案,这些解决方案解决了全球重要行业的广泛最终用途应用。 戈润 (Gradiant)凭借其在制造业先进的关键任务解决方案,为世界上越来越多的顶级品牌和制造商提供了服务。 我们将继续快速地把研发创新转化为商业解决方案,忠于我们作为一家技术公司的根基." 戈润 (Gradiant)2022 年的收入比上一年增长了一倍多,考虑到正在进行中的系统、服务和设计-建造-运营项目的订单超过 1.5 亿美元,预计 2023 年的收入将再增长一倍。。 "我们在今年宣布了对WaterPark 和 Synauta的战略收购。 WaterPark 是一家总部位于台湾的设计和建筑公司,专注于先进制造的水技术。 此次收购加强了戈润 (Gradiant)在生物废水方面可提供的技术和应用专业知识组合,并为 WaterPark 在半导体和微电子制造领域的先进工业客户提供了全方位的解决方案和全球资源。" 2022年5月戈润 (Gradiant)收购了人工智能水技术公司Synauta,加速了在水领域的数字孪生技术部署。越来越多的工业客户将机器学习 AI 应用于水务运营,以应对可持续性和成本压力的平衡、业务连续性和法规遵从性方面的挑战。数字水务是全球水务行业最具创新潜力的领域,Synauta 巩固了戈润在该领域的技术领导者地位。 9 月,戈润(Gradiant)宣布任命 Govind Alagappan为总裁。 "Govind在加入我们之前,曾在Evoqua和苏伊士水务集团担任领导职位,他为我们带来了在全球业务中销售和卓越运营方面的深入知识。 他拥有完美的技能和经验组合,可以带领戈润(Gradiant)进入下一个变革性业务增长阶段。" 戈润(Gradiant)宣布与SLB 建立战略合作伙伴关系,以实现电池级锂化合物的可持续生产。 "我们的技术将在现有竞争方法所需时间内最快实现高水平的锂浓缩,同时还减少碳足迹和水足迹以及资本成本。" 2022 年的一系列奖项也证明戈润(Gradiant)得到了业界的广泛认可,包括全球水情报的"年度水技术公司 "荣誉和Synauta 的"年度突破性技术公司",以及国际海水淡化协会授予的"最具创新性公司"奖 ,以及戈润(Gradiant)获得的"最佳工作场所"荣誉。 "戈润(Gradiant )期待 2023 年拓展新的应用领域和地区,并深入渗透到战略市场。 公司将通过战略合作伙伴关系和收购来扩大能力和进入市场。戈润(Gradiant)将继续部署其完整的技术蓝图,将行业领先的水处理解决方案与人工智能的力量结合起来,以可持续地解决世界上最重要的水资源挑战。" 关于戈润(Gradiant) 戈润(Gradiant)是先进水和废水处理的全球解决方案供应商。 凭借一整套差异化和专有的端到端解决方案,由水务领域的顶尖人才提供支持,戈润(Gradiant)为其客户在全球重要行业的关键任务运营提供服务。 戈润(Gradiant)成立于麻省理工学院(MIT),在应对工业化、人口增长和水资源紧张给世界带来的日益严峻的挑战方面具有独特的优势。 如今,戈润(Gradiant)拥有超过 450 名员工,其全球总部位于波士顿,区域总部和全球技术实验室位于新加坡,办事处遍布 12 个国家。 如需更多信息,请访问 www.gradiant.com。 公司联系人:

Felix Wang

戈润(Gradiant)营销副总裁

fwang@gradiant.com



