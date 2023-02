Monday, 6 February 2023, 14:57 HKT/SGT Share: 多项经营指标超预期 兔年春节万达集团喜迎开门红

香港, 2023年2月6日 - (亚太商讯) - 2023年1月10日前后,国内疫情防控显著优化,随着更多地区走出感染峰值,消费行业进入稳步的复工复产期,加上中央和地方扩内需促消费等政策逐步见效,多个城市客流量持续增加,春节期间居民消费需求大量释放,带动万达集团多项业务指标持续回升。



商场与电影业务全面复苏 有效提升营收增长潜力



据了解,万达集团在全国拥有480座万达广场,春节期间,万达商场的客流恢复尤为明显。统计数据显示,今年除夕至初六,全国480座万达广场客流达1.6亿人次,实现销售收入人民币(下同)126.8亿元,其中可比万达广场同比2019年客流增长15%,销售额增长29%。



除了商场外,沉寂了3年的中国电影市场,在经历2020年春节档缺失、疫情三年控制电影院上座率等重重困难后,也在疫情放开后迎来了全面复苏。作为院线龙头企业,万达电影在全国拥有825家影城,占全国影城数量的6.6%。统计数据显示,万达影城春节期间观影人次显著上升,达1717万,实现收入11.95亿,其中票房10.4亿元,占全国票房市场份额15.5%,单屏收入是行业平均水平的2倍以上,可比影城同比2019年观影人次持平,收入增长5.8%,票房增长5.7%。



票房恢复是电影行业复苏的重要体现,在春节氛围的加持下,万达影院与商场互相引流,电影市场与线下商业复苏回暖同频共振,形成了人气旺、市场暖、消费热的良好氛围,既提振了中国电影行业的士气和信心,也为万达集团的营收持续增长提供强有力的支撑。



旅游酒店业务快速回暖 国内旅游业柳暗花明



在今年春节期间,中国的出游需求充分释放,旅游消费市场回暖明显,多地旅游市场复苏势头强劲。



根据文化和旅游部近日发布的数据显示,今年春节假期,全国国内旅游出游3.08亿人次,同比增长23.1%,恢复至2019年同期的88.6%。实现国内旅游收入3758.43亿元,同比增长30%,恢复至2019年同期的73.1%。



其中,万达长白山度假区春节期间经营火爆、一房难求。统计数据显示,春节期间,8家酒店收入4200万,同比2019年收入增长52%。丹寨万达小镇春节期间客流28.9万人,同比2019年增长了46%。延安红街春节期间客流38.8万人次,比去年大幅增长。万达宝贝王乐园在全国拥有385家门店,春节期间客流820万人次,收入8500万,可比乐园同比2019年客流恢复至91%,收入恢复至95%。



旅游消费的升温亦带来了整个产业链条利润的加速增长,所涉及的酒店、民宿等经营利润也随之迎来高峰。据了解,万达酒店管理公司在全国拥有酒店131家,春节期间接待人数35.6万人,实现收入1.55亿元,可比酒店同比2019年接待人数增加2%,收入增长21%。



疫情的放开和旅游管理部门的一系列优惠刺激政策,既提振了旅游业发展的信心,也增进了居民旅游的意愿。未来,万达集团将继续顺应行业复苏态势,积极优化服务质量,满足大众旅游服务需求,助推国内旅游业持续复苏。



总体而言,伴随疫情防控措施的优化,兔年春节的市井烟火气与出行人潮的蓬勃迹象,是我国消费长期向好的一大注脚,在消费回暖的繁荣景象里,体现了消费者情绪的稳定预期及整个社会的消费信心。



长期来看,我国消费市场具备着潜力大、韧性强、后劲足的特点,扩大内需是实现高质量发展、更高效率促进经济循环的关键支撑,也是推动我国经济稳步增长的引擎,因此,未来我国消费发展潜力仍然巨大。



万达作为一家国际化大型企业集团,将积极抢抓消费行业整体复苏的良好机遇,加快产业布局,推进企业转型升级和跨越发展,不断提高企业综合实力和核心竞争力,为经济社会发展做出更多的贡献。





