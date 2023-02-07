Monday, 6 February 2023, 14:57 HKT/SGT Share: 多项经营指标超预期 兔年春节万达集团喜迎开门红

香港, 2023年2月6日 - (亚太商讯) - 2023年1月10日前后，国内疫情防控显著优化，随着更多地区走出感染峰值，消费行业进入稳步的复工复产期，加上中央和地方扩内需促消费等政策逐步见效，多个城市客流量持续增加，春节期间居民消费需求大量释放，带动万达集团多项业务指标持续回升。



商场与电影业务全面复苏 有效提升营收增长潜力



据了解，万达集团在全国拥有480座万达广场，春节期间，万达商场的客流恢复尤为明显。统计数据显示，今年除夕至初六，全国480座万达广场客流达1.6亿人次，实现销售收入人民币（下同）126.8亿元，其中可比万达广场同比2019年客流增长15％，销售额增长29％。



除了商场外，沉寂了3年的中国电影市场，在经历2020年春节档缺失、疫情三年控制电影院上座率等重重困难后，也在疫情放开后迎来了全面复苏。作为院线龙头企业，万达电影在全国拥有825家影城，占全国影城数量的6.6％。统计数据显示，万达影城春节期间观影人次显著上升，达1717万，实现收入11.95亿，其中票房10.4亿元，占全国票房市场份额15.5％，单屏收入是行业平均水平的2倍以上，可比影城同比2019年观影人次持平，收入增长5.8％，票房增长5.7％。



票房恢复是电影行业复苏的重要体现，在春节氛围的加持下，万达影院与商场互相引流，电影市场与线下商业复苏回暖同频共振，形成了人气旺、市场暖、消费热的良好氛围，既提振了中国电影行业的士气和信心，也为万达集团的营收持续增长提供强有力的支撑。



旅游酒店业务快速回暖 国内旅游业柳暗花明



在今年春节期间，中国的出游需求充分释放，旅游消费市场回暖明显，多地旅游市场复苏势头强劲。



根据文化和旅游部近日发布的数据显示，今年春节假期，全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%。实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%，恢复至2019年同期的73.1%。



其中，万达长白山度假区春节期间经营火爆、一房难求。统计数据显示，春节期间，8家酒店收入4200万，同比2019年收入增长52％。丹寨万达小镇春节期间客流28.9万人，同比2019年增长了46％。延安红街春节期间客流38.8万人次，比去年大幅增长。万达宝贝王乐园在全国拥有385家门店，春节期间客流820万人次，收入8500万，可比乐园同比2019年客流恢复至91％，收入恢复至95％。



旅游消费的升温亦带来了整个产业链条利润的加速增长，所涉及的酒店、民宿等经营利润也随之迎来高峰。据了解，万达酒店管理公司在全国拥有酒店131家，春节期间接待人数35.6万人，实现收入1.55亿元，可比酒店同比2019年接待人数增加2％，收入增长21％。



疫情的放开和旅游管理部门的一系列优惠刺激政策，既提振了旅游业发展的信心，也增进了居民旅游的意愿。未来，万达集团将继续顺应行业复苏态势，积极优化服务质量，满足大众旅游服务需求，助推国内旅游业持续复苏。



总体而言，伴随疫情防控措施的优化，兔年春节的市井烟火气与出行人潮的蓬勃迹象，是我国消费长期向好的一大注脚，在消费回暖的繁荣景象里，体现了消费者情绪的稳定预期及整个社会的消费信心。



长期来看，我国消费市场具备着潜力大、韧性强、后劲足的特点，扩大内需是实现高质量发展、更高效率促进经济循环的关键支撑，也是推动我国经济稳步增长的引擎，因此，未来我国消费发展潜力仍然巨大。



万达作为一家国际化大型企业集团，将积极抢抓消费行业整体复苏的良好机遇，加快产业布局，推进企业转型升级和跨越发展，不断提高企业综合实力和核心竞争力，为经济社会发展做出更多的贡献。





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