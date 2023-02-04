亚太地区细胞与基因研究：Novotech 的增长速度比世界其它地区快 50%

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澳大利亚悉尼, 2023年2月4日 - (亚太商讯) - Novotech 是亚太地区领先的生物技术专家 CRO 和亚太地区细胞与基因治疗临床试验卓越奖的获得者，该公司表示该地区细胞与基因治疗试验的数量增长速度比世界其它地区快 50%。 大多数试验都在肿瘤学领域，特别是针对血癌、病毒感染和实体瘤。
在细胞和基因治疗临床试验方面拥有丰富经验的 Novotech 赞助了在德国柏林举行的第六届年度细胞和基因治疗创新峰会（2023 年 2 月 15 日至 16 日）。
该公司最近收购了 EastHORN，这是一家欧洲 CRO，在欧洲大陆多个具有重要战略意义的地点拥有临床、医疗和监管专业知识。 此次收购是 Novotech 在欧洲和美国的全球扩张计划的一部分。
此次收购意味着生物技术客户可以在欧洲和美国获得 Novotech 独特且无与伦比的早期至晚期 CRO 服务套件，并专注于亚太地区，该公司在亚太地区以提供高质量的快速临床试验而享有盛誉。
最新数据显示，亚太地区是全球细胞和基因治疗试验增长最快的地区，占所有细胞和基因研究的三分之一以上，其中中国在该地区处于领先地位。
2016 年至 2021 年，该地区已经占细胞和基因治疗试验活动的三分之一以上，并且与世界其它地区相比，细胞和基因治疗试验的增长率快了近 50%。中国的增长率比世界其它地区快 15%。
在肿瘤学之后，大多数细胞和基因试验都在传染病、中枢神经系统和心血管疾病中进行。
此外，亚太地区是全球 CAR-T 试验的领先地区，2015 年至 2022 年间，中国吸引了全球约 60% 的 CAR-T 试验。
Novotech 首席执行官 John Moller 博士表示，“细胞和基因治疗研究通常呈现出另一个层次的复杂性和监管过程，这意味着经验丰富的 CRO 合作伙伴至关重要。我们深厚的经验、卓越的现场和研究人员关系——这也转化为专利访问——我们的项目管理方法专注于解决问题、所有权和灵活性，以及我们在数据和技术方面的投资相结合，为该专业领域的生物技术公司提供所需的服务成功。”
Novotech 最近被评为全球领先的 CRO 中的前 10 名 CRO，被选为年度亚太合同研究组织公司奖，并在过去 3 年中签署了 45 个领先的网站合作伙伴协议。
下载我们最新的数据报告：
与美国和欧盟5国相比，亚太地区临床试验的发展变化
https://novotech-cro.com/whitepapers/evolution-clinical-trials-asia-pacific-region-compared-us-and-eu5
关于Novotech健康控股 - Novotech-CRO.com
Novotech 是领先的以亚太地区为中心的生物技术CRO，具有全球执行能力。 Novotech 是一家临床 CRO，拥有实验室、I 期设施、药物开发咨询服务和 FDA 监管专业知识，在 3,700 多个临床前和临床项目中拥有丰富经验，包括 I 期至 IV 期临床试验和生物等效性研究。Novotech具有明显优势，可以为在亚洲及美国及欧洲进行临床试验的生物制药客户提供服务。Novotech 在 20 个地区的办事处拥有超过 2,700 名员工。详细信息请访问 https://novotech-cro.com/contact
媒体联系人
David James
E: communications@novotech-cro.com
澳大利亚: +61 2 8218 2144
美国: +1 415 951 3228
亚洲: +65 3159 3427
话题 Press release summary
部门 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials
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