Friday, 3 February 2023, 13:07 HKT/SGT Share: 一度跌逾30%，新亚制程能否拥抱新能源实现逆袭？

香港, 2023年2月3日 - (亚太商讯) - 一度从高点跌逾30%，近一个月最低收盘价6.61，新亚制程（002388.SZ）拥抱新能源有多难？



受益于下游新能源汽车及储能行业的持续增长，作为锂电池关键材料的电解液及六氟磷酸锂需求量大增，多家上市公司纷纷扩产，也有上市公司通过收购向行业进军。



新亚制程（002388.SZ）也于2022年12月9日对外公告，拟设立控股子公司上海新亚中宁新能源有限公司，并拟以新亚新能源为平台收购甬湶投资持有的杉杉新材料51%股权。



据披露，杉杉新材料是是行业内排名前十的电解液企业，现有电解液产能3万吨、六氟磷酸锂产能2,000吨，另有在建电解液产能3万吨和六氟磷酸锂产能4,000吨，2021年实现营业收入和净利润11.11亿元和3.76亿元。



收购完成后，新亚新能源将成为杉杉新材料的控股股东，而新亚制程则成为杉杉新材料的实际控制方，可将其纳入上市公司的合并报表范围。



然而，未等收购完成，2022年12月27日，公司及原控股股东新力达集团收到广东证监局行政监管措施决定书。经查，新亚制程存在以下违规问题：未按规定披露新亚制程与控股股东及其关联方的非经营性资金往来情况；部分业务采用的收入确认方法不恰当；年报信息披露的业务经营情况的不准确、不完整；广东证监局决定对新亚制程采取责令改正的行政监管措施，对许雷宇、胡大富、胡丹、伍娜采取出具警示函的行政监管措施，对新力达集团采取责令改正的行政监管措施，对徐琦采取出具警示函的行政监管措施。



时至今日，仍未见本次收购的进展，经历控股股东严重资金占用的新亚制程是否还有能力完成交易值得市场关注。



1月31日，新亚制程发布业绩预告，预计2022年全年盈利2300万元至3400万元，同比上年减43.72%至61.93%。公司预计业绩下降，主要系报告期内受经济环境及疫情反复影响，造成公司业绩下滑。同时公司业务经营策略有所调整，导致部分子公司预计未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记相应的递延所得税资产的账面价值。



大股东巨额资金占用，业绩大幅下滑，收购无进展，新亚制程能否拥抱新能源实现逆袭？





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