Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Wednesday, February 1, 2023
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Tuesday, 31 January 2023, 19:32 HKT/SGT
Share:

来源 Hypebeast Limited
Hypebeast宣布建立全新社交媒体账号Hypebeast Africa

香港, 2023年1月31日 - (亚太商讯)  - Hypebeast，全球时尚流行文化平台，今天宣布于社交媒体平台Instagram开设全新账号Hypebeast Africa (@hypebeastafrica) https://www.instagram.com/hypebeastafrica/ ，致力提供最新潮流文化信息及精心策划的专题内容，让位于非洲地区的观众与全球社群建立连系。


建立Hypebeast Africa的社交媒体账号是Hypebeast全球扩张的关键部份，平台将覆盖全球时尚潮流发展及相关地区独家内容。专业团队通过独特新闻的故事、采访、专题内容及别具风格的视觉影像，为大众带来潮流信息。部份独家内容更会登陆 hypebeast.com，推动非洲地区的创作单位和品牌与全球社群的文化互动。

Hypemedia 在全球拥有超过3320万社交媒体追随者和1740万网站月平均独立访客，而 Hypebeast 是旗下专注于当代男性时尚和文化的旗舰平台。该平台在超过15个市场营运，有9种语言版本，2022年更将业务拓展至巴西和拉丁美洲。

高像素相片请于此下载：
Hypebeast Africa Logo
https://we.tl/t-INR98MKtdC

如有任何垂询，欢迎联络：

纵横财经公关顾问有限公司
李惠儿 电话: (852) 2864 4834 电邮: vicky.lee@sprg.com.hk
萧晓晴 电话: (852) 2864 4861 电邮: michelle.shiu@sprg.com.hk

关于 Hypebeast Ltd.
Hypebeast 是全球知名的文化及生活潮流信息平台，以编辑为主导的角度提供不同内容及推介最新的潮流商品。Hypebeast 成立于2005年，并于2016年正式成为上市公司。至今Hypebeast 在北美、亚太地区以及欧洲等地拥有庞大的读者群。近年Hypebeast 积极发展更多元化的业务，当中包括Hypebeast以及多个信息平台、创意制作公司 Hypemaker及网上商店HBX.com。更多信息请参阅 hypebeast.ltd https://hypebeast.ltd/


话题 Press release summary

部门 时尚服装
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Hypebeast Limited
Dec 8, 2022 12:40 HKT/SGT
Hypebeast宣布将业务拓展至拉丁美洲
June 29, 2022 19:45 HKT/SGT
Hypebeast Ltd. (0150.HK) 2022 财政年度收益及盈利能力创历年记录新高
June 15, 2022 09:28 HKT/SGT
HYPEBEAST旗舰大楼即将登陆美国
Apr 4, 2022 10:55 HKT/SGT
全球领先的生活时尚和文化平台 Hypebeast 计划通过与 Iron Spark I Inc. 合并在纳斯达克上市
Feb 21, 2022 17:11 HKT/SGT
HYPEBEAST LTD. （0150.HK）进军新兴潮流领域 引领强劲增长动力
Nov 29, 2021 09:17 HKT/SGT
HYPEBEAST LTD. (0150.HK) 2022年中期业绩破历年纪录 收益增长54%+ 增加盈利能力
Aug 23, 2021 19:42 HKT/SGT
HYPEBEAST LTD.（0150.HK）2022年财政年度第一季度业绩破纪录 收益同比增长58% 未来将继续实施扩张计划
June 22, 2021 21:05 HKT/SGT
HYPEBEAST LTD. (0150.HK) 2021财政年度疫情下利润仍创新高 期待继续增长
更多新闻 >>
Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       