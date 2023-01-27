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Thursday, 26 January 2023, 12:21 HKT/SGT
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来源 Prenetics Global Limited
Cantor Fitzgerald首次覆盖 普瑞健康予“增持”评级
目标价为7.00美元

香港, 2023年1月26日 - (亚太商讯)  - 据悉Cantor Fitzgerald首次覆盖普瑞健康Prenetics Global (PRE.US)并予“增持”评级，目标价为7.00美元。

该行对消费者和临床测试市场持有乐观态度。普瑞健康专注于诊断和预防性测试配合个性化和基础护理服务，将能进军全球市值逾2,000亿美元的市场。此外，该行亦欣赏普瑞健康计划透过B2C和B2B推出检测产品的商业化策略的独特性。此商业化策略的成效将取决于哪种途径能以最低营运支出达到最广泛的采用。普瑞健康亦希望透过收购和建立合伙业务在其平台新增检测产品，加快新产品面市时间，并在不久的将来建立全面的医疗生态系统。

普瑞健康生态系统的整合，再加上其营运支出和研发费用较同业低，让公司得以展现其独有盈利能力的情况下，该行相信，普瑞健康股价亦具有吸引力。

短期内，普瑞健康将专注于香港、东南亚及英国经营业务，公司已于此等地区建有强大的领导团并因当地（尤其是亚洲）极少甚至没有竞争而受惠。

话题 Press release summary

部门 制药及生物技术, 健康与医药
http://www.acnnewswire.com
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