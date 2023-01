Monday, 9 January 2023, 14:08 HKT/SGT Share: 联合美国奶业顶级专家 助力优然牧业反刍饲料从中国第一迈向全球领先水平

香港, 2023年1月9日 - (亚太商讯) - 1月8日,优然牧业与全球著名奶业专家、NASEM《奶牛营养需要》编委迈克·哈金斯博士战略合作签约仪式在呼和浩特成功举办,优然牧业执行董事兼总裁袁军与迈克·哈金斯博士代表共同签约。双方将就奶牛营养饲料的新技术、反刍饲料的新产品研发方面进行合作,共同打造国际先进的系统化产品研发创新体系和技术服务体系。





元兴饲料是优然牧业产业链的重要一环,是中国最大的反刍动物饲料供应商,在反刍饲料行业拥有深厚的技术积淀,不仅能够为优然牧业及客户提供高品质、多样化的饲料产品,更能对冲成本压力、抵御周期波动,提升优然牧业业绩的稳定性和确定性。相关报道显示,2022年上半年,饲料业务收入约为31.81亿元,同比增长17.3%,保持了较好的增长趋势。并且实现年度反刍饲料对外销量突破100万吨,刷新反刍饲料行业销量新纪录。



优然牧业是中国最大的反刍动物饲料供应商,在反刍饲料行业拥有深厚的技术积淀,在行业内打造了领先的五大核心技术优势,即探索出“产品+服务”的业务模式;拥有40年反刍饲料研发生产经验,近45万头奶牛群体作为强大的饲料实验基地以及持有62项专利技术;拥有“食品级工厂”的高标准饲料生产工艺;自主开发了中国奶牛主要原料近红外营养数据库;拥有200余位技术服务专家团队。



美国的奶牛养殖水平领先国际,奶牛单产达到45公斤,排名全球第一。美国NASEM《奶牛营养需要》具备全球影响力,指导全球奶牛的营养配方制作。依托优然牧业元兴饲料五大技术优势,再加持美国迈克·哈金斯博士在反刍动物营养方面的经验和美国最新营养研究成果,将实现优然牧业元兴饲料反刍动物全生命周期饲料产品在精准营养,强化免疫,健康长寿、泌乳潜力发挥等技术新突破,助力优然牧业元兴饲料从中国反刍饲料第一迈向全球领先水平,进一步助力公司“科技优然”战略转型。



此次与优然牧业的合作是迈克·哈金斯博士在中国首次进行产品研发合作,优然牧业元兴饲料也将成为迈克·哈金斯博士在中国唯一饲料合作伙伴。对于本次合作,迈克·哈金斯博士表示:“早在2010年开始,我就多次和优然牧业进行过现场技术服务和技术交流。之所以选择优然牧业合作,是因为优然牧业元兴饲料拥有领先的研发能力、品控能力和技术服务能力,优然牧业的奶牛养殖水平和饲料技术接近美国水平,通过双方的合作能助力优然牧业元兴饲料产品很快提升到国际领先水平。希望通过双方合作,共同开发优质的饲料产品,为客户提供先进的营养解决方案,帮助中国更多的牧场单产突破40公斤,并早日达到45公斤单产的目标。”



据了解,优然牧业元兴饲料将借助迈克·哈金斯博士国际先进的奶牛营养理念,与自身高标准、高品质产品研发理念相结合,实现元兴饲料反刍动物全生命周期产品跨越式升级。其中就泌乳牛产品率先引入美国45公斤高产营养配方设计理念,融入到元兴泌乳料新产品中,助力中国奶牛单产进一步提升;针对奶牛特殊生理阶段的围产阶段,结合美国最新围产期奶牛营养解决方案,增强奶牛机体免疫力,提升高峰单产。针对犊牛呵护,重点引进美国肠道改善配方,解决犊牛腹泻问题。奶牛不同生理阶段的饲料产品升级完成后,已经应用于优然牧业的自有牧场,并取得了良好效果。此次新产品面市,将为客户牧场提供更精准的饲料产品。



此次战略合作后,优然牧业元兴饲料在技术研发、产品创新能力和技术服务水平提升等方面全面与国际接轨,为行业发展注入新的发展动能,进一步促进中国反刍动物饲料营养技术再上新台阶,助力中国奶牛养殖水平不断提升。



此次优然牧业元兴饲料反刍动物全生命周期产品升级后,进一步增强优然牧业饲料产品技术含量,实现在技术研发、产品创新能力和技术服务水平提升等方面全面与国际接轨,打造优然牧业领先行业的技术优势,有效促进饲料销量的提升,为优然牧业整体业绩提升提供了保障。





