Monday, 9 January 2023, 11:20 HKT/SGT Share: 众安智慧生活今日结束招股：背景实力雄厚 业绩表现出色

香港, 2023年1月9日 - (亚太商讯) - 物业管理服务行业是贴近居民的重要角色，在满足居民美好生活和日常社区公共治理中发挥着重要作用。2022年12月30日，中国物业管理服务行业的知名企业——众安智慧生活服务有限公司（「众安智慧生活」或「公司」，02271.HK）启动全球发售，将于今日（1月9日）结束招股，距港股上市仅一步之遥。



深耕浙江省及长江三角洲地区 母公司经营稳健提供坚实保障



据悉，众安智慧生活是深植于浙江省及长江三角洲地区，且信誉良好的综合物业管理服务提供商，物业管理能力出众。根据中指院之数据，截至2021年底，就物业管理综合实力而言，公司自2016年被纳入中国物业服务百强企业名单中且排名由2016年的第82位上升至2022年的第42位。



自成立以来，经过二十余年的行业深耕，众安智慧生活已从杭州的一家地方物业管理服务供应商成长为一家业务版图主要覆盖浙江省的综合地区性物业管理服务供应商。截至2022年6月30日，公司合共有116个合约项目，总合约建筑面积约为17.1百万平方米，涵盖中国17个城市及七个省份；合共管理79个项目，在管总建筑面积约为11.8百万平方米，涵盖中国八个城市及三个省份。截至2022年6月30日，余下集团或合营企业及联营公司开发的已订约，但未交付项目的总建筑面积约为5.4百万平方米，一般预期将于未来一至三年内向公司交付作管理。



在业务拓展方面，众安智慧生活专注于经济发达、城市化率高的城市，大部分营运集中在位于长江三角洲地区的浙江省及安徽省。根据招股书，截至2022年6月30日，公司于浙江省及安徽省的在管总建筑面积分别为8.3百万平方米及3.5百万平方米，长江三角州地区为中国经济较发达区域之一，城市化比率及人均年度可支配之收入均高于中国国家平均水平，这将为公司的业务拓展和成本控制提供强大基础。



与此同时，作为众安智慧生活的母公司，众安集团始终坚持稳健经营的发展理念。数据显示，截至2022年6月30日，集团的现金余额约为人民币72.3亿元，三条红线的关键性财务指标始终保持绿档，这将使众安智慧生活继续受益于众安集团多元化的物业组合及丰富的土地储备，不断扩大公司的物业组合、业务规模及地理覆盖范围，进而为公司的良性发展打下牢固的根基。



业绩稳健增长 未来发展空间值得期待



财务方面，得益于全面的业务布局及多元化的业务组合，众安智慧生活近年来业绩持续稳定增长。



收入由2019年的人民币180.3百万元增加至2021年的人民币295.7百万元，复合年增长率约为28.1%，并由截至2021年6月30日止六个月的人民币133.0百万元增加约14.6%至截至2022年6月30日止六个月的人民币152.4百万元。



净利润由2019年的人民币28.7百万元增加至2021年的人民币41.8百万元，复合年增长率约为20.7%，并由截至2021年6月30日止六个月的人民币19.0百万元增加约9.5%至截至2022年6月30日止六个月的人民币20.8百万元。



从行业角度来看，随着中国城镇化进程加快及人均可支配收入的逐步增长，物业管理行业的规模近年实现显着增长。根据中指院之数据，中国所有物业管理公司的在管总建筑面积从2016年的约185亿平方米增加至2021年的276亿平方米，复合年增长率约为8.3%，并预期从2022年的约290亿平方米增加至2025年的348亿平方米，复合年增长率约为6.2%。



在行业规模持续扩张的逻辑背景下，众安智慧生活凭藉在浙江省及长江三角洲地区的多年深耕，多元化的服务组合及众安集团的长期支持，在港上市后有望在资本市场的助力之下，更好地发挥业务协同效应，夯实核心竞争力，以更加坚定的步伐前行，推动高质量发展更上层楼。





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