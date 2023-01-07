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Friday, 6 January 2023, 17:51 HKT/SGT
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来源 Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited
珠江客运将于1月8日恢复水路跨境服务

香港, 2023年1月6日 - (亚太商讯)  - 珠江船务企业（股份）有限公司（「珠江船务」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：560.HK）欣然宣布，珠江客运有限公司（「珠江客运」）作为粤港澳大湾区最大的跨境水路客运服务商，积极响应政府通关部署，将于1月8日有序恢复港澳客运码头、中国客运码头往返内地各口岸的航班。

航班时刻表

复航初期，计划每日提供港澳码头往返深圳蛇口两进两出4个航班、中国客运码头往返深圳机场码头三进三出6个航班，并在短期内陆续恢复其他航线及加大航班密度。

为了方便旅客快捷便利的购置船票，避免线下售票点出现人群拥堵。复航初期，公司提供官方网站（www.cksp.com.hk） 上的实名制售票服务，香港市区售票处（中港城售票处、港澳售票处）暂不提供售票服务。

珠江客运将调配世界技术领先的碳纤维高速客船投入营运。乘坐高速客船出行优势显著，一是碳纤维高速客船船舱空间大、配套设施齐全、乘坐舒适度高，行李承载能力强；二是客船装备有强大的空调换气系统，可以确保客舱空气清新，在疫情防护上更有优势；三是乘坐水路高速客船可以享受到十分成熟便捷的通关服务，旅客避免在口岸排长队过关。

另外，复航初期提供的「中国客运码头往返深圳机场」航线是一条崭新航线，旅客1个小时航程就可到达深圳机场码头，没有陆路排队过关拥堵及塞车等意外情况，更加方便香港市民往返内地进行探亲访友。

1月8日，香港机场海天客运码头往内地转船服务也同步恢复，初期将安排香港国际机场往蛇口7个航班，方便海外旅客通过香港国际机场转船回内地。

未来，珠江客运将继续秉承「安全、快捷、方便、舒适」的服务理念，为香港市民、粤港澳大湾区居民、世界旅客提供优质服务。

关于珠江船务企业（股份）有限公司
珠江船务为珠江船务企业（集团）有限公司控股的香港上市公司，隶属于广东省港航集团有限公司旗下，管理规模较大的高速客船队和粤港澳水上客运网络，以香港为基地，覆盖珠江三角洲和澳门；珠江船务同时经营香港本地渡轮，提供港内及离岛渡轮航线的服务。珠江船务亦是珠江三角洲最大的内河口岸码头和物流营运商之一，以香港为营运中心，网络覆盖珠江三角洲城市，提供包括内河码头营运、综合物流、国际货运及供应链解决方案等业务。

有关更多资料，请浏览：https://www.cksd.com/


话题 Press release summary

部门 海洋/近海
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