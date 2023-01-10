中华人民共和国香港特别行政区政府投资推广署署长出访印度尼西亚和新加坡推广香港商机

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|Monday, 9 January 2023, 11:00 HKT/SGT
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来源 InvestHK
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香港, 2023年1月9日 - (亚太商讯) - 中华人民共和国香港特别行政区政府投资推广署署长傅仲森今日（一月九日）展开为期一周的行程，到印度尼西亚雅加达和新加坡继续向海外宣传香港最新的营商优势，包括粤港澳大湾区所带来的商机。
访问期间，傅仲森将与两地的财经金融服务及家族办公室、创新科技、运输、基建和高端制造服务、创意产业，以及商业及专业服务等公司代表会面，商讨他们在香港设立或扩展业务以至将业务拓展到粤港澳大湾区等计划。
傅仲森亦会在雅加达为印度尼西亚雇主协会的公司会员举办商务圆桌会议和午餐会，提供香港营商最新机遇和吸引人才计划等详情。他在新加坡将分别与好城市基金会和中小企协会合办两场圆桌会议，分享香港家族办公室行业的最新措施和机遇。
傅仲森说：「香港仍是世界上唯一一个汇聚全球优势和中国优势的城市。这种独特的融合，让香港成为内地与世界各地之间无可替代的联系平台，是海外和内地公司及全球企业家在香港、大湾区、中国和亚洲等地开展和扩充业务的理想据点。」
他续说：「香港为印度尼西亚和新加坡公司提供各种增长业务的途径。我期待与公司代表和企业家分享香港的最新和真实现况，尤其协助他们了解如何藉着香港把握商机，包括大湾区所带来的机遇。」
话题 Press release summary
部门 金融, 业务, 本地, Local Biz, Government, Startups
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