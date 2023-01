Thursday, 5 January 2023, 10:53 HKT/SGT Share: 入选《新冠病毒感染者用药目录》 金嗓子长期增长确定性高

香港, 2023年1月5日 - (亚太商讯) - 为加强居民合理用药指导,北京市卫生健康委组织药学、临床和中医专家,结合北京市气候特点,参考本轮疫情用药诊疗实际,制定北京市《新冠病毒感染者用药目录(第一版)》(“用药目录”),并于12月12日发布。其中,金嗓子控股集团有限公司(“金嗓子”,股份代号:06896.HK)旗下主力产品金嗓子喉片凭借较强的产品实力,入选药品目录。



入选印证产品实力 品牌力备受市场认可



用药目录是对国家卫健委公布的第九版诊疗方案中推荐用药的完善和补充,将清热、解毒、排湿等功效的中药具体到药品品种;采取中西药分开的原则,针对发热、咽痛等6类中医诊断症状推荐67个中药品种,针对咳嗽、咳痰等4类临床症状推荐41个西药品种。



新冠病毒感染者用药目录第一版(中药部分)

序号 症状 药品名称

39 咽痛、发热,舌苔黄 金嗓子喉片

针对6类症状67种中药(部分)



其中针对咽痛、咽干症状,用药目录特别推荐了金嗓子喉片。据了解,金嗓子喉片主要成分是薄荷脑、山银花、西青果、桉油、石斛、罗汉果、橘红和八角茴香油。其中薄荷脑具有疏风、清热、解毒的功效,山银花可以疏散风热,西青果主治阴虚白喉,石斛则具有益胃生津,滋阴清热的功效,罗汉果主治肺热燥咳,咽痛失音。



金嗓子喉片入选用药目录,充分彰显了金嗓子的产品实力。始建于1956年的金嗓子是中国领先的润喉片制造商,公司专注于制药和食品大健康产业,主要产品有金嗓子喉片、银杏叶片等六十多种药品,以及无糖金嗓子喉宝系列含片、新一代益生元金嗓子肠宝等保健类产品。



经过几十年的发展,金嗓子建立了享誉世界的品牌知名度,并得到业界广泛认可。在中国非处方药企业及产品品牌年度综合统计评比中,金嗓片喉片连续多年荣获中国非处方药物协会“中成药·咽喉类”第一名,在非处方药生产企业综合排名中,金嗓子位列第43位。2020年,金嗓子喉片在第十四届中国品牌节上入选中国品牌500强,并在中国医药工业百强年会上荣获「2019年度中国医药工业中药百强企业」殊荣。目前,金嗓子产品畅销全国三十多个省市自治区,并远销美国、俄罗斯、欧盟、中东等五十多个国家。



需求高企下持续放量 积极扩张产能助力业绩增长



自新冠防控二十条措施的发布以来,中国进入疫情防控新阶段,新冠病毒快速传播,市场对新冠诊疗药物需求大幅攀升。本次入选用药名单,料短期内会给公司带来大量的实时需求。



另一方面,鉴于新冠疫情的常态化,疫情防治带来的用药需求将维持高企,政府订单和居民自备需求都有较大增长,金嗓子喉片的长期销售额也有望逐渐拉升,从而对公司中短期业绩产生有利影响。



此外,金嗓子集团近年来积极扩张产能,以扩大在中国药品和食品市场的市场份额,巩固在润喉片市场的领先地位。截至2022年6月底,金嗓子位于广西柳州市的新药品生产研发基地一期项目已建设完毕,并已于2021年下半年整体完成搬迁。



随着新基地的投产启用,全自动化的生产线大大提升了生产效率及质量,同时于环保、技术含量、制造质量等方面均获得了显著提高,进一步强化了金嗓子的核心竞争优势,奠定其高质量发展的基础。未来,在公司产品需求旺盛及产能扩张的驱动下,金嗓子集团业绩稳步增长将是水到渠成之事。









