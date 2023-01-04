天韵国际与韩国领先的餐饮企业签订谅解备忘录



香港, 2023年1月3日 - (亚太商讯) - 中国领先的品牌加工水果产品销售商及制造商天韵国际控股有限公司 (「天韵国际」或「公司」及其附属公司统称「集团」) (股份代号 : 6836.HK) 欣然宣布，集团与韩国著名餐饮企业 SF Innovation Co., Ltd. 签订谅解备忘录，双方将作为战略合作伙伴，共同开拓和发展于韩国的水果相关产品分销业务，以至韩国市场的亚洲餐饮机遇。此举将有助进一步扩大集团于海外市场的收入来源、及促成多元化的发展模式，并提升集团的品牌效应和国际声誉。



SF Innovation Co., Ltd.是韩国一间领先的食品和饮品制造公司，拥有多个成功的餐厅品牌和外卖服务业务，同时销售用金属容器包装（即韩式）的即食食品，于韩国市场极具影响力。



集团主席兼行政总裁杨自远先生表示：「我们一直积极寻求将各款优质、健康及多元化的加工水果产品及特色饮料产品拓展至海外市场，此次战略合作将综合本集团及SF Innovation Co., Ltd.各自的资源，可充分把握其在韩国市场的特许经营、食品配送服务和品牌网络的优势，发展水果产品分销，及开发更多亚洲美食，我们很高兴双方能促成协议。同时，双方更预留未来可更进一步深化双方合作关系如战略投资的空间。相信是次具协同效益的合作模式将令两家公司在长期发展韩国市场的路上取得巨大成功。展望未来，我们亦会继续积极投入研发创新，持续为消费者带来多元化健康特色饮料及休闲食品，努力成为国际化的加工食品企业，回馈社会和消费者对我们的支持和信任。」



关于天韵国际控股有限公司(股份代号﹕6836.HK)

天韵国际控股有限公司（「本公司」集团「统称（及其附属公司）」主要从事(i)生产及销售包装于金属罐、塑料杯、玻璃瓶及铝箔袋的加工水果产品，(ii)生产及销售饮料产品及(iii)新鲜水果买卖。加工水果产品以自家品牌「缤果时代」、「天同时代」和「果小懒」及原厂委托制造代工销售的方式出售。饮料产品以自家品牌「享派 Shiok Party」及「妖果季」出售。



集团致力为客户提供健康安全的产品，作为国内外资质认证最为齐全的食品企业之一，时刻紧贴严格的国际生产标准，并就生产设施、质量监控及管理获授BRC(A)、IFS食品（高级）、FDA、HALAL、SC、KOSHER、BSCI及ISO22000认证，集团同时通过多个英国及美国超市内部的食品生产标准审核。同在国内，集团作为「同线、同标、同质」工程出口食品企业，供应国内市场和供应国际市场的产品达到相同的质量水平。自2016年起，集团自家品牌的优质加工水果产品一直获得市场的高度认可，并获国家级机构颁授「中国罐头产品质量证明标志」的荣誉及资格。



集团在2017年分别被国际知名财经杂志《福布斯》评选为福布斯中国百强潜力上市公司及荣获「2017年度临沂市市长质量奖」荣誉。集团全新自有研发的纯水果休闲食品在2018年也荣获国家级的「发明专利证书」。于2019年，集团荣获国家级的《高新技术企业证书》。于2020年，集团连续第四年入选中国品牌价值评价榜单。



欲了解更多集团详情，请浏览集团网站 www.tianyuninternational.com





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