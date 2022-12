Friday, 30 December 2022, 11:44 HKT/SGT Share: 水果零售龙头百果园正在招股:半年营收59亿 产业链优势显著

香港, 2022年12月30日 - (亚太商讯) - 水果、生鲜是刚需。在消费升级趋势下,居民对高质量水果的需求日益增加,2021年,中国水果零售市场规模已达人民币12,290亿元。其中,深圳百果园实业(集团)股份有限公司(「百果园」或「公司」,2411.HK)凭借独特的经营模式,成功抓住了这一刚需、高频的消费市场的发展机遇,成为行业的领军企业。



12月29日-23年1月9日,百果园开启港股招股,招股价介乎5.00-6.20港元之间,每手500股,最高募资4.12亿港元(假设超额配股权未获行使)。摩根士丹利担任独家保荐人。



直击行业发展痛点 全产业链破局构筑高竞争壁垒



虽然中国水果零售市场规模庞大,但由于产业链条复杂,上游种植端普遍较为分散、规模较小,且缺乏标准化体系及技术,难以培育优质水果;中游,分销运送环节繁琐,导致产品损耗率很高且流通效率低下;下游,零售端高度分散竞争激烈。种种因素作用之下,行业供给端产品质量不一,与市场对行业的质量需求极不匹配,明显制约了行业的发展。



面对行业发展桎梏,百果园从全产业链入手,通过实施全产业链专业化、标准化质量管理,有效解决了行业发展难题,在行业内构筑了较高的竞争壁垒。在水果质量管理方面,公司利用对产业链和消费者需求的深刻洞察,制定果品质量分级标准,并在种植、采购与采后加工、仓储配送、门店销售等产业链各环节制定了专业化、标准化的质量管理体系,保证全产业链水果的质量统一。



种植方面,百果园通过农业技术赋能与源头供货商稳定合作。采销方面,依靠强大的零售网络和消费数据积累及分析,及时把握市场需求,作出决策;仓储物流方面,建立了高效的仓配冷链体系;零售方面,搭建了在线线下和店仓一体化的水果专营零售网络。通过全产业链管理,公司高效地连接供应端与零售端,从而能有效满足市场需求、降低采销错配造成的损耗,实现全产业链的高效协同。



盈利能力稳步提升 行业集中化趋势下加速成长



以高效协同的全产业链为基石,百果园能够充分满足消费者对水果的质量需求,并在疫情波动之下快速恢复,并实现稳定增长。



2021年,百果园实现收入人民币10,289.4百万元,同比增长16.2%。2022年上半年,收入进一步增长至人民币5,914.7百万元,同比增长7.0%。盈利能力方面,公司毛利由2020年的人民币807.4百万元增至2021年的人民币1,156.4百万元,增幅高达43.2%;2021年及2022年上半年,毛利率分别为10.9%及11.5%。



从行业发展来看,随着人均消费支出的增加和饮食消费升级,消费者对高质量水果的需求日益增加。根据弗若斯特沙利文的资料,按零售额计,2026年,中国水果零售市场的市场规模预计将达到人民币17,752亿元,2021年至2026年的复合年增长率为7.6%。此外,随着行业参与者积极布局全产业链、推广自有品牌、兼并购等趋势延续,行业集中度有望提高。



百果园作为中国水果零售行业头部企业,深耕水果供应链管理,持续践行各项流程的标准化,致力于让消费者享受到优质的服务和产品,已建立了强大的品牌优势。未来,伴随着行业的加速集中,公司将会依托其自身优势,逐步扩大市场份额,具有较大的发展潜力。





