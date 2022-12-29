Friday, 30 December 2022, 10:20 HKT/SGT Share: 美丽田园医疗健康产业有限公司宣布于港交所主板上市计划 每股作价19.32港元

香港, 2022年12月30日 - (亚太商讯) - 中国最大的传统美容服务提供商美丽田园医疗健康产业有限公司(「美丽田园」或「公司」，股份代号：2373)，今天宣布于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市计划。



美丽田园计划全球发售40,536,500股股份(视乎超额配股权行使与否而定)，其中36,482,500股发售股份将作国际发售(可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定)，其余4,054,000股发售股份将作香港发售(可予重新分配)，每股作价19.32港元。



公司将于2022年12月30日(星期五)上午9时开始于香港公开发售，2023年1月6日(星期五)中午12时正截止。股份预计将于2023年1月16日(星期一)开始于联交所买卖，股份代号为2373，每手500股。



摩根士丹利亚洲有限公司、海通国际资本有限公司及华泰金融控股(香港)有限公司为上市项目的联席保荐人；摩根士丹利亚洲有限公司、海通国际证券有限公司及华泰金融控股(香港)有限公司为上市项目的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。



拥有多元化品牌组合的中国美丽与健康管理服务提供商



美丽田园是在中国的美丽与健康管理服务行业居于领先地位的连锁服务品牌，拥有庞大且忠诚的客户群，广泛及高效扩张的店铺网络，多元化服务与产品范围及高品牌知名度。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年收益计，美丽田园是中国最大的传统美容服务提供商和第四大非外科手术类医疗美容服务提供商，分别占市场份额的0.2%及0.6%。公司通过美丽田园、贝黎诗、秀可儿及研源等知名及广受认可的品牌组合，提供全面的美丽与健康管理服务，涵盖传统美容服务、医疗美容服务以及亚健康评估及干预服务，跨越客户全生命周期。截至2022年6月30日，美丽田园的整体服务网络涵盖352家门店，包括177家直营店及175家加盟店。直营店中，84家门店位于一线城市及73家门店位于新一线城市。



持续迭代的业务模式以迎合市场需求，为顾客提供全面的美丽与健康管理服务



作为中国美丽与健康管理服务行业的领先连锁品牌，美丽田园为客户提供传统美容服务近三十年。凭借多年服务积累对客户日益多元化需求的理解，公司自2011年起通过提供医疗美容服务等增值服务来扩展其服务。其后，公司于2018年开始建设自身的亚健康评估及干预服务能力，以响应消费升级及中国亚健康状况比率上升带来的亚健康评估及干预服务需求的上升。以2021年产生收益计算，传统美容服务、医疗美容服务以及亚健康评估及干预服务三大服务项目占总收益的比例分别为58.8%、37.8%及3.4%。美丽田园的服务项目互相补足，为整体运营创造协同效应。于传统美容服务的悠久历史使其在业内处于独特地位，并在未有显著增加获客成本的情况下促进收益增长，因为公司已成为众多会员终身信赖的健康与美丽顾问。于2021年及截至2022年6月30日止六个月，分别有21.7%及21.2%的传统美容服务会员购买了医疗美容服务或亚健康评估及干预服务，预期这一比例于日后将进一步增长。同样地，医疗美容服务以及亚健康评估及干预服务的扩展亦能进一步促进传统美容服务未来的增长。



数字化平台支持标准化服务



美丽田园已建立综合服务平台，以确保公司在所有门店为客户提供贯彻一致的优质服务。公司的数字化平台得到标准化营运程序及数字化基础设施的支持，涵盖了严格的质量把控、培训体系和供应链管理。于2021年，公司是美丽与健康管理服务行业服务人员忠诚度最高的少数公司之一，并且在美丽田园留任超过一年的服务人员年资平均为6.1年，遥遥领先于竞争对手。业务平台的标准化及数字化为公司营运的各个方面提供了规模优势，并可为其门店及服务人员所用。综合服务平台能够整合及处理门店网络各项系统中积累的业务数据，公司亦应用数据挖掘及数据分析以获得具有价值的深刻理解，掌握客户的交易模式、消费习惯及终身客户价值。有关技术赋能的提升使公司能根据客户需求定制服务，以保持客户粘性及识别综合销售的机会。美丽田园基于平台的营运模式使其能够将营运各个方面标准化，以改善客户体验及服务人员的服务表现。此外，随着公司不断积累及分析日常业务活动中的数字信息，可以进一步提高营运效率。



在客户关系管理体系支持下，积累了由活跃会员组成的庞大客户群



全面的服务组合让美丽田园吸纳了庞大的活跃客户群，并得到全面客户服务系统支持。于2021年，公司直营店服务77,356名活跃会员，较2020年上升12.5%，活跃会员平均到店10.8次(2020年:10.2次)及平均消费人民币20,832元(2020年: 人民币20,151元)。2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止六个月，活跃会员中的80.7%、82.1%、84.6%及77.0%分别于同期多次购买了公司的服务。除了不断增长的直营店客户数量外，于2021年，美丽田园的加盟店服务了27,916名活跃会员，并于截至2022年6月30日止六个月服务22,552名活跃会员。



受内生增长及战略性收购支持的可持续发展



美丽田园在中国迅速扩展门店覆盖范围的往绩卓著，并通过内生增长及战略性收购实现快速可持续的业务增长。业务的可扩展性及可复制性从公司迅速开设新门店的能力可见一斑，公司于2019年至2022年6月30日开设了45家新的直营店。美丽田园能够迅速发展新门店并高效实现盈利。凭借其与各大购物商场的长期业务关系及为商场带来强大流量的能力，从完成选址到门店开张所需时间通常约为三个月。于2014年至2022年6月30日，一家新的传统美容服务门店平均于开业后十一个月首次实现盈亏平衡。



美丽田园在物色、收购及整合门店至其门店网络方面拥有良好往绩。公司于2014年至2022年6月30日完成20项美丽与健康管理服务行业的收购，当中大部分成功提升了业务服务类型及管理团队。于完成整合后，已收购门店的业务表现通常得到提升，并快速扩展客户。举例而言，收购贝黎诗展现出公司的收购能力及整合能力。贝黎诗会员及加盟商产生的收益由2017年的人民币102.4百万元增加至2021年的人民币185.7百万元，年复合增长率为16.0%。该等已收购门店顺利整合至公司的门店网络，确保缔造进一步协同效应及价值。日后，美丽田园将继续物色及评估优质门店的收购机遇，以把握增长机会，并可能不时向卖家寻求债务保障或弥偿。



美丽田园的成功还归功于其富有远见和丰富行业经验的管理团队，并获得股东的大力支持。自2013年以来，于美丽与健康管理服务行业拥有丰富公司管理及发展经验的中信产业投资基金管理有限公司一直与美丽田园密切合作，建立遍布全国的标准化及规范的连锁业务，并为公司的战略制定、幷购扩张、高管招聘、品牌和设计、人力资源、供应链、市场营销、财务等多方面管理提升做出了重要贡献。



展望未来，美丽田园计划通过以下策略实现增长，包括策略性扩张服务网络及营销渠道，以扩大客户群及提升品牌知名度；通过标准化及数字化体系，进一步提高运营效率及客户体验；通过引进新技术、新设备、新产品及扩大服务组合，提高客户忠诚度及满足客户多变的需要；继续培养、招聘及保留高素质人才，加强人力资源管理机制；及通过深化与上游供货商的合作，分享公司的行业及管理经验，整合行业资源，促进行业标准发展。



美丽田园医疗健康产业有限公司

美丽田园医疗健康产业有限公司(「美丽田园」或「公司」；股份代号：2373)在中国的美丽与健康管理服务行业居于领先地位，拥有庞大且忠诚的客户群，广泛的店铺网络，多元化服务与产品范围及高品牌知名度。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年收益计，公司是中国最大的传统美容服务提供商和第四大非外科手术类医疗美容服务提供商，分别占市场份额的0.2%及0.6%。凭借29年行业经验及适应不断变化的客户需求，公司通过美丽田园、贝黎诗、秀可儿及研源等知名及广受认可的品牌组合，提供全面的美丽与健康管理服务，涵盖传统美容服务、医疗美容服务以及亚健康评估及干预服务，跨越全客户生命周期。



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