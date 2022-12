Thursday, 29 December 2022, 15:52 HKT/SGT Share:

来源 Beijing SinoHytec Co., Ltd. 亿华通宣布于香港交易所主板上市计划 每股H股介乎60港元至76港元 集资额最多1,540.7百万港元 领先的燃料电池系统制造商 中国燃料电池系统市场排名第一

香港, 2022年12月29日 - (亚太商讯) - 中国领先的燃料电池系统制造商── 北京亿华通科技股份有限公司 (「亿华通」或「公司」,股份代号:2402),今天宣布于香港联合交易所有限公司(「香港交易所」)主板上市计划。



亿华通将全球发售17,628,000股H股(视乎超额配股权行使与否而定),其中15,865,200 股H股将作国际发售(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定),占初步发售股份总数90%;余下1,762,800股H股将于香港作公开发售(可予重新分配),占初步发售股份总数10%,发售价介乎60港元至76港元。亿华通将于2022年12月29日(星期四) 开始于香港公开发售,并于2023年1月5日(星期四) 截止。公司的股份预计将于2023年1月12日(星期四)于香港联交所主板开始买卖,股份将按每手买卖单位50股买卖,股份代号为2402。



国泰君安融资有限公司及智富融资有限公司为联席保荐人。



亿华通是中国领先的燃料电池系统制造商,主要为客车及货车等商用车设计、开发并制造燃料电池系统及电堆(系统的核心零部件)。根据灼识咨询报告,按2021年燃料电池系统总销售功率*计算,亿华通在中国燃料电池系统市场排名第一,市场份额为 27.8%,而于2021年,燃料电池系统占商用车新能源系统总销量约0.8%,其余总销量则由锂电池系统占据。截至2022年6月30日,亿华通的燃料电池系统已安装于工信部新能源汽车目录中的80款燃料电池汽车上,位居行业第一。



* 燃料电池系统的销量仅包括直接销售予燃料电池汽车制造商的销量。



在高速发展的中国燃料电池系统市场中持续领先



公司成立于2012年,是中国燃料电池系统研发与商业化的先行者,并于2016年开始量产。公司也参与了联合国开发计划署「促进中国燃料电池汽车商业化发展」计划,历经了中国燃料电池产业从技术研发为主向试点测试和商业化推进的转变。我们的燃料电池系统安装于中国多个城市运营的商用车上,包括北京、张家口、上海、成都、郑州及淄博。



亿华通的燃料电池系统已经为中国超过2,700辆在路上行驶的燃料电池汽车提供动力,单台车辆平均行驶里程接近4万公里,累积安全运行距离超过108.6百万公里,累积安全运行时间超过2.3百万小时,运营里程及时长均稳居行业前列。



雄厚的研发实力



公司始终坚持「预研一代」、「开发一代」及「推广一代」的研发理念。公司的研发及产品测试活动主要旨在优化及升级产品在恶劣天气下的适应性、耐久性、可靠性、能量转换效率、安全性及经济性。截至2022年6月30日,已建立一支由270人组成的卓越研发团队。公司亦与清华大学等国内领先的研究型大学合作,旨在促进创新燃料电池技术发展及商业化,以使公司能应对快速发展的市场需求。



公司多年来持续迭代开发出30kW、40kW、50kW、60kW、80kW、100kW、120kW及150kW燃料电池系统型号,特别是于2021年12月发布240kW高功率输出型号,是国内首款额定功率达到240kW的车用燃料电池系统。



此外,公司还参与了多项中国政府资助的研发项目,并取得了重大成果。截至2022年6月30日,我们拥有超过590项专利,包括超过210项发明专利、超过360项实用新型专利及20项外观设计专利。



与国内主流商用车企业建立了稳定的合作关系



公司通过联合承接国家研发项目、共同开发燃料电池汽车以及示范运行等方式与北汽福田、宇通客车及吉利商用车等中国主流商用车企业建立了稳固的长期合作关系,在燃料电池汽车行业内积累了大量客户资源,技术能力受到广泛认可。其中,北汽福田及宇通客车分别自2016年和2018年向我们按订单采购燃料电池系统,并用于其燃料电池汽车的生产。公司与丰田及北汽福田合作开发使用我们燃料电池系统的客车,该等客车被指定为北京2022年冬奥委会的赛事交通服务用车。截至2022年6月30日,公司向逾20家商用车制造商销售燃料电池系统,其2021年的燃料电池汽车总销量占中国市场份额近60%。此外,北汽集团及宇通客车也成为了公司的股东和战略伙伴,代表了下游燃料电池车产业参与者对公司的认可。



一体化的零部件供应体系和与供货商建立深入合作



经过多年深耕,公司与本地供货商建立了完整的采购体系。于往绩记录期,公司与超过300家中国供货商建立了相对稳定的长期关系,该等供货商提供膜电极和空压机等零件。我们成功将膜电极国产化,每年从本地供货商采购更多原材料。



亿华通董事长、执行董事兼总经理张国强先生表示:「公司的使命是以先进的氢燃料电池技术为切入点为中国「碳达峰、碳中和」目标作出贡献,推进全球能源革命,致力成为全球氢燃料电池技术的引领者,构建可持续的低碳未来。发展新能源汽车对中国的能源安全和环保战略意义重大。未来,我们将实施以下措施来持续推动战略目标的实现:进一步推进燃料电池系统及核心零部件的研发;扩充燃料电池电堆产能,应对不断增长的市场需求并实现规模经济效益;战略性扩展客户基础及区域覆盖面;扩展及强化我们的供应链;及提升品牌知名度及推广燃料电池系统的应用。我们将把握行业的未来趋势及方向,利用自身的竞争优势,进一步巩固亿华通的市场地位,为股东及投资者创造最大的价值。」



北京亿华通科技股份有限公司

Beijing SinoHytec Co., Ltd.



资料摘要



股份配售及发售详情:

全球发售之股份数目:17,628,000股H股 (视乎超额配股权行使与否而定)

香港发售股份数目:1,762,800 股H股 (可予重新分配)

国际发售股份数目:15,865,200股H股 (可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)

最高发售价:每股H股76 港元,另加1%的经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.00565%联交所交易费(须于申请时以港元缴足, 多缴股款可予退还)

每手买卖单位:50 股H股

香港公开发售开始:2022年12月29日 (星期四) 上午9时

香港公开发售结束:2023年1月5日 (星期四) 中午12时

公布股份配售和发售结果:2023年1月11日 (星期三)

预计上市日期:2023年1月12日 (星期四)

股份代号:2402



所得款项用途:

经扣除就全球发售应付的包销佣金、费用及估计发售开支后,假设超额配售权未获行使,按发售价每股发售68港元(即指示性发售价范围的中位数)计算,公司估计将自全球发售收取所得款项净额约1121.8百万港元,并计划作下列用途:



1) 约75.0%或约841.2百万港元将用于拨付公司未来三年的研发。



2) 约15.0%或约168.4百万港元将用于在未来三年透过产品推广及多渠道营销提升公司的品牌认受性。以及,



3) 约10.0%或约112.2百万港元将用作营运资金及其他一般企业用途。





