阳光保险（06963.HK）今日公告定价 港股市场迎来发展新活力

香港, 2022年12月27日 - (亚太商讯) - 12月8日,阳光保险集团股份有限公司(“阳光保险”,06963.HK)发布定价公告,预计于12月9日正式登陆港交所。华泰国际、中金公司、瑞银集团及建银国际担任联席保荐人。



无惧市场波动 获资本市场充分认可

阳光保险作为第79家成立的保险企业,成为中国235家保险企业中的十家上市险企及八家传统直保上市公司之一,除众安在线这类纯互联网保险公司之外,也成为自中国平安2004年上市后18年以来唯一上市的民营保险公司。



受疫情与市场环境波动影响,阳光保险的成功发行,足以证明资本市场对保险行业、对公司充分的认可。据招股书显示,公司的原保险保费收入从2007年的人民币41.53亿元增长至2021年的人民币1013.71亿元,年均复合增长率达26%,相较于同期保险行业原保险保费收入年均复合增长率高出11个百分点,资产规模从2007年末的人民币111.46亿元增长至2021年末的人民币4416.23亿元,年均复合增长率达30%,相较于同期保险行业资产规模年均复合增长率高出13个百分点。



具备竞争优势的行业地位指明了阳光保险良好的成长前景,这或许也可以解释为何阳光保险能够作为优秀中生代险企的代表。截至2022年6月30日,公司已连续11年蝉联中国企业联合会发布的中国企业500强,连续10年被世界品牌实验室评选为“中国500最具价值品牌”。



专注战略定力 业务发展稳健均衡

阳光是一家极具战略定力的公司,始终坚持专业、专注与价值发展不动摇。这种定力既有效地避开了行业激进时期的盲目跟进,也对冲了行业低迷时期的情绪低落,确保了阳光快速健康的可持续发展。截至2022年6月30日,阳光保险的总保费收入为人民币629.5亿元,其中人身险业务总保费收入占比66.8%,财产险业务总保费收入占比33.2%;阳光资管受托管理的投资资产总规模进一步增至人民币7694.50亿元,其中受托管理第三方资产规模为人民币4293亿元,主营业务可谓齐头并进。



同时,公司通过遍布全国的分销和服务网络向个人和团体客户提供多样化的保险产品及服务。截至2022年6月30日,阳光人寿和阳光财险拥有共2,855家分支机构,其中分公司68家,中心支公司、支公司及营销服务网点共2,787家,覆盖了中国全部省、直辖市、自治区、94.3%的地级市及63.0%区县,展现了阳光保险全方位的业务拓展实力。



创新基因筑起竞争优势 财务表现持续亮眼

阳光也非常重视和鼓励创新,从政策、机制、资源保障上大力支持创新,在产品创新、模式创新和服务创新等方面取得了良好的成效,助力公司赢得市场先机,促进了价值发展。



事实上,公司对于业务与服务的各方面创新也转化为阳光保险优良的业绩表现。于2019年、2020年及2021年,阳光保险归属于母公司股东的净利润分别为人民币50.86亿元、人民币56.19亿元及人民币58.83亿元,年均复合增长率为7.6%。截至2022年6月30日止六个月,公司归属于母公司股东的净利润为人民币17.27亿元,财务数据十分亮眼。



从市场方面来看,自2022年11月以来,保险板块在二级市场表现强势,估值水平持续上升。未来,随著市场整体回暖、新冠肺炎疫情好转以及保险行业转型不断推进,保险板块继续上行可期。阳光保险凭借全面均衡的保险业务、优秀的品牌形象及亮眼的财务数据,注定将脱颖而出,展露出值得用时间去验证的投资价值。





