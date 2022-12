Monday, 26 December 2022, 20:01 HKT/SGT Share: 阳光保险成功来港IPO:秉承创业精神 坚守主业发展

香港, 2022年12月26日 - (亚太商讯) - 12月9日,阳光保险(06963.HK)在香港交易所挂牌上市,成为中国235家保险企业中的十家上市险企及八家传统直保上市公司之一,除众安在线外(06060.HK),也成为自中国平安(02318.HK)2004年上市后18年以来唯一上市的民营保险公司。



创业精神驱动 谋高质量发展

阳光保险的发展离不开创业精神的驱动,中国加入WTO后,保险业是第一个开放的行业,“发展”是那个时期的突出主题。2004年5月辞职后的张维功,带领创业团队先后奔赴中国17个省市,拜访并商谈389家企业,历时14个多月,找到了理念契合的股东,以市场化的方式筹建了阳光财险,并在此基础上成立了阳光保险集团。



阳光保险原始创业期间形成的“敢于挑战、坚韧不拔”的创业精神,发展过程中积淀的坚守市场化机制、价值成长原则,奠定与形成了公司的价值主张与企业家精神,成为其日后稳步发展壮大的基因力量,推动公司持续高质量发展。



经过近十八年的发展,阳光保险从单一的财产保险,发展到为拥有产险、寿险、资产管理、医疗养老等多家经营实体、产寿险均衡发展的保险集团公司。截至2022年6月,公司业务100%覆盖了中国大陆的所有省市自治区和60%以上的地区,拥有5.8万名员工、6.2万名寿险代理人和4.4万名产险代理人,2083家独家代理门店,服务了约3150万名个人客户,80万的团体客户。



2007至2021年,阳光保险的原保费收入、资产规模年均复合增长率分别达到26%和30%,高于市场11个和13个百分点。成立五年,阳光保险就进入了中国500强;2021年,已位列中国企业500强的第194位和中国民营企业500强第60位。在不到18年的时间里,阳光保险已经发展成为具有相当社会与品牌影响力的企业集团。



聚焦保险主业 做市场领跑者

作为一家年轻的民营保险集团,阳光保险始终坚持专业、专注与价值发展不动摇。这种定力既有效地避开了行业激进时期的盲目跟进,也对冲了行业低迷时期的情绪低落,确保了公司快速健康的可持续发展。



目前,阳光保险形成了产寿险均衡发展的业务格局,且寿险、产险、资管三家子公司在各自领域都表现优异,持续为集团创造价值利润。



从保费收入来看,2019至2021年,阳光保险总保费收入的年复合增长率达到了7.6%,超过可比上市公司平均增速约6个百分点。2021年,公司寿险和产险的保费收入分别突破600亿和400亿,业务的比重大约6:4,整体业务结构合理均衡。2022年上半年,公司保险业务保持稳健发展,总保费收入较去年同期增长了14.3%,表现出了强大的盈利韧性。



价值增长方面,2022年上半年,阳光保险的寿险新业务价值约20亿元;2021年较2020年增长4.3%,超过可比上市公司平均增速20个百分点以上。2022年半年度,阳光保险内含价值为929亿元;2021年较2020年增长15.5%,超过可比上市公司平均增速约7个百分点。



正是这种长期一贯的战略定力,让阳光保险始终坚持“农民心态、工匠精神”,通过专业的经营、不断的创新和脚踏实地的实干,培育起了自身的竞争优势,实现跨越式发展。



当前,保险行业正处于关键的转型变革期,阳光保险也将坚持“让人们拥有更多的阳光”的使命,凭借与生俱来的创业基因以及强大的战略定力,为客户提供更多更好的保险保障服务。





