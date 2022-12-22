Samsung 伙拍本地顶尖CG制作团队打造沉浸式3D节目《胡桃夹子惊喜礼物工厂》



香港, 2022年12月22日 - (亚太商讯) - Samsung领先全球科技创新，今个冬天更跳出框框，为香港带来极具话题性的大型户外「沉浸式3D」节日打卡新地标！继早前与日韩团队合作，今次Samsung伙拍本地创作班底「电笠」及CG制作团队FATface，于中环娱乐行超大型Samsung户外曲面屏幕，展示以最崭新技术炮制的超震撼巨型节日主题《胡桃夹子惊喜礼物工厂》(Impossible Gifting Factory)，于闹市半空翻滚大跳Hip Hop Break Dance并伸手虚拟大派礼物，为中环闹市带来耳目一新的沉浸式视觉节日惊喜！







Samsung 一直推动创作及创意行业多元化，今次特别与香港史上最卖座华语电影CG制作团队FATface合作（FATface 过去曾经参与不同电影的特效制作，包括《明日战记》、《风云II》、《投名状》等），并以电笠设计的胡桃夹子机械人、鹿和雪人为蓝本，配合Samsung先进的计算机技术及运算，应用在动画上，将这些角色重新包装成细致度极高的超立体机械人，让是次节日主题的3D动画特技更显逼真，贯彻Samsung品牌理念把「不可能变成可能」这精神融入作品之中，从画面上看来，无论舞台及机械人的动作均完美融入闹市的环境当中，逼真震撼，视觉上几乎分不出真实与虚构场景，务求给观众呈现出最极致的视觉体验！



有别于以往传统的圣诞灯饰及装置，从 12 月 22 日起，大家便可于中环街头的Samsung大型SMART LED曲面屏幕观赏到超逼真的《胡桃夹子惊喜礼物工厂》沉浸式3D动画。当中胡桃夹子机械人在组装过程中将会瞬间化身成跳舞达人，于充满节日气氛下表演多种精彩绝伦的Breakdance舞技，包括不断做出大幅度转动如 Freeze、Power Moves、 Flip等高难度动作，手脚尽伸至画面外，营造出超真实3D立体感。胡桃夹子机械人更会于片中探头出画面外，并拿起多份礼物作势送给观众，绝对是今个节日假期不可错失的打卡景点！



为了让欢乐的节日气氛得以延续和传播开去，Samsung更以《胡桃夹子惊喜礼物工厂》为主题设计了一系列相关角色的圣诞WhatsApp Sticker 以供下载(https://whatsticker.online/p/643479C5oLmgT/HK/zh)，让大家可以在节日和好友分享喜悦心情。 是次合作展现出本地创意团队势不可挡的创作力，并成为本地团队与跨国企业合作的最佳范例，锐意在往后日子为香港创意工业带来更多元化的推动力和展示机会。



Samsung期望透过今次创新的节日沉浸式互动体验，为传统节日带来新视觉体验，同时鼓励和给予本地创作更多发挥机会，带领视听享受进入更高科技新层次。



3D《胡桃夹子惊喜礼物工厂Impossible Gifting Factory》详情：

地点： 中环皇后大道中30号娱乐行Samsung户外屏幕

播放日期： 2022年12月22 日起

播放时间： 每日上午6时 至凌晨1时



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