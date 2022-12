Thursday, 22 December 2022, 15:35 HKT/SGT Share: 国际化版图渐明,国轩泰国行背后的战略与考量

香港, 2022年12月22日 - (亚太商讯) - 12月15日,国轩新加坡公司与泰国Nuovo Plus有限公司,达成战略合作。双方拟在泰国合资建立泰国新国轩有限公司进行电池模组及Pack产品的设计、开发、制造、销售和出口,并将在泰国实现本地化生产制造与市场开拓的同时,积极探索东盟新能源市场,致力于打造电池出口东盟基地。



首先为什么国轩高科要选择泰国作为这一次布局的市场呢?从整体市场规模来看,去年东南亚地区汽车生产量达到354万辆,其中泰国汽车产量为169万辆,总占比接近50%,超过了印度尼西亚,马来西亚等其他国家,由此可见泰国是东南亚地区汽车产量最高的国家,并且汽车出口量也位居前列,不但如此,泰国政府自身还推出了一系列的优惠税收激励政策。原本泰国汽车的进口关税一直很高,但是为了鼓励本土汽车制造业,当地汽车制造商可以通过泰国与其他国家的汽车公司签订贸易协议,以此来降低进口关税,同时在原材料,汽车零部件等其他方面也享受降税政策,其中重要零部件,包括电池,电机,电控,压缩机,电池管理系统等。其次从居民购买的角度出发,泰国政府还推出了一系列新能源汽车购置补贴优惠政策,给予符合条件的电动汽车约7万到15万泰铢(约合人民币1.39万-2.98万元)的价格补贴,用来鼓励居民尽快置换原有的燃油汽车,预计在政府新能源汽车优惠政策促进下,2022年其汽车销量会增至85万辆,为全球碳中和做出自身的努力。其次,从当地基础设施规划来看,泰国政府预计到2030年拥有的公共快速充电站可提供12,000个快充充电头,建立超过1400个充电站,并且泰国政府表示希望至2035年后,实现全面电气化,泰国国家电子汽车政策委员会发布总体规划分别以5年、10年、15年为期,力求打造完整的电动汽车产业链,按照计划,到2025年,泰国为政府机构和公用车队采购的所有车辆均为零排放汽车,本土制造的新车中有15%为零排放汽车。到2030年,泰国政府机构和公共部门用车全部实现零排放,本土制造的新车30%为零排放汽车。2035年,泰国本土生产的新车全部实现零排放。泰国政府希望凭借其动力成本优势和供应链系统在全球汽车产业中的竞争力,将泰国打造成东盟最大的电动汽车制造基地。可以说,国轩选择在泰国建厂,恰好赶上泰国新能源的风口。



对于国轩高科,这一次的合作方选择,Nuovo Plus有限公司,隶属于PTT集团,PTT集团是一家拥有政府背景的国家能源和石油化工公司,作为一家石油化工一体化的企业,拥有三大炼油厂,11家石油化工公司,总部设在泰国首都曼谷,五百强企业,并且曾被全球财富能源效用部门评为世界最佳大型公司之一,也曾被评为年度最佳管理公司之一。所以说,对于国轩,无论是从公司实力还是公司背景,或者是对未来新能源趋势的大方向选择PTT都将成为最好的合作伙伴。在从传统能源到新能源的转型已成为大势所趋的当下,双方的合作值得期待。



近年来,国轩高科不断加强全球合作。尤以与大众合作备受瞩目。作为最早布局动力电池的一批公司之一,公司在2020年与大众中国签署了合作协议,大众成为公司第一大股东。后者规划到2023年在华汽车产能超过90万辆,并且持续强化自有体系内的电池供应链安全,虽然大众在中国新能源汽车占有率略低于比亚迪和特斯拉,但是正在加速进场布局,未来发展空间巨大,在后面的战略规划当中,计划未来十年推出60种混动以及75款纯电动车型,计划在华2025年销售电动车数量达150万辆全球累计销售量达2200万辆。大众作为全球前五大汽车集团,拥有高标准,严规格的研发配套体系和全员全过程品控保证能力,通过明确分工,取长补短,严格审核把关,从各个角度去提高公司整体研发和供应链管理水平。从技术层面看双方成立了国轩大众联动项目组,由国轩高科负责材料科学和电池科学的研究技术,大众负责后端测试和一致性审核,工作分工明确,从管理层面来看,大众从采购生产制造产品品质方面,派驻多名专家及管理人员,对标大中质量管理体系,帮助公司供应和产品品质提升。



在过去的2021年当中,国轩高科成为A00级别的电动车市场电池装计量及配套数量最多的企业,总电量为4.7GWh,配套数量23万台,稳坐第一梯队。同时,公司在中高端市场开拓了零跑、长城欧拉等客户,并在多款中高端车型装车,预计年内自研半固态电池也将装车某高端车型,公司客户结构已不断优化。技术方面,公司动力电池倾向于选择高性价比的磷酸铁锂,由于公司深耕磷酸铁锂技术多年,已经拥有能量密度为230Wh/kg 的磷酸铁锂电池量产能力。其次,在全球碳中和的大势前提条件之下,由于用电的供需错配,使得储能行业爆发在即,预计未来三年储能行业将有翻倍式的增长空间,公司技术领先的磷酸铁锂电池,因其经济性和安全性, 比三元锂电池更加适合储能市场,有望在未来储能赛道中占据主流路线,由于公司较早地切入了储能赛道业务,不管是供应储能电芯还是参与储能电站建设亦或是销售多款储能产品,都已经形成了成熟的产业链,目前已经与以华为为首的多家公司进行合作。



近两年高锂价一直困扰着锂电池企业,所以锂资源的纵向一体化,尤其是向上布局,是众多锂电池企业盈利的关键,国轩高科对于锂资源的布局,在电池企业中表现十分领先,在锂矿方面,公司与宜春矿业成立合资公司,并且目前多个项目已经投产,预计公司在2025年建成12万吨产线,可覆盖190到200GWh电池产能。此外,在海外锂资源布局方面,公司已于2022年6月与阿根廷JEMSE公司规划在阿根廷胡胡伊省建立碳酸锂产线,建设海外原材料基地。所以在未来公司大概率不会因为锂矿资源而出现卡脖子现象,这次全产业链布局,使得动力电池生产成本稳定可控。



总体来说,国轩高科和Nuovo的合作,最终目的是希望在泰国有利政策支持下,建设以“共赢“为基础的亚洲新能源汽车生态圈,从进口,出口多个方面,在亚洲地区形成规模规范效应,生态圈旨在覆盖生产制造领域、消费领域和消费者的生活领域,不仅在一定程度上可以有效地消除消费者在用车环节的顾虑,并逐渐实现与传统车在使用上的便利性,对于用户而言,无疑是最受益的一方。而站在车企的角度,建立生态圈不仅提前解决客户的用车烦恼,还可以升品牌形象与增设销售渠道,让低碳环保不仅仅再是口号。





