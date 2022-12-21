市场气氛改善及大型推广活动成功推动 AEON信贷财务2022/23财年首九个月收入上升15.2％至887,400,000港元



香港, 2022年12月21日 - (亚太商讯) - AEON信贷财务（亚洲）有限公司（「AEON信贷财务」或「集团」；股份代号：00900）今天公布截至2022年11月30日止九个月之业绩（「报告期间」或「2022/23财政年度之九个月」）。



于报告期间，集团的收入上升15.2%至887,400,000港元;营运溢利增长17.0％至380,700,000港元;除税后溢利上升2.9%至250,300,000港元;每股盈利增至59.77港仙（2021/22财政年度之九个月：58.09港仙）。



截至2022年11月30日止三个月（「第三季度」），海外及本地消费均逐步回升。市场气氛改善，加上集团致力把握市场机遇，推动销售额大幅增长，与截至2021年11月30日止九个月（「去年同期」或「2021/22财政年度之九个月」）比较整体上升28.3%。销售额及循环信用卡及私人贷款余额整体上升带动利息收入稳健增长，收入亦因此增加。集团自2021年8月起为永旺百货提供收单服务，带动费用及佣金于报告期间整体增加25,000,000港元至94,900,000港元，亦有助推动收入增长。



报告期间，作为促进业务发展的举措之一，集团推出「日本旅游签账赏」推广，以抓紧海外消费上升的机遇。此外，集团在不同媒体渠道增加曝光，以推广其品牌和产品，并为分行配备提供财务顾问服务所需的资源。



保险中介业务方面，集团于第三季度与安达人寿保险有限公司（「安达人寿香港」）建立新的分销合作伙伴关系，以拓展线下及线上保险销售渠道，方便客户接触及购买到各种保险产品。



至于资讯科技发展，集团继续推进新信用卡及贷款系统项目，以及更换网上会员及手机应用系统，确保新的系统按预期投入运作。



在可持续发展方面，集团建立了可持续发展表现挂钩贷款框架，并签订可持续发展表现挂钩贷款协议（「该等贷款」）。该等贷款为集团首个可持续融资计划，通过将该贷款的息差与集团环境、社会和治理的关键绩效指标联系起来，加强集团对可持续发展的承诺。



展望未来，随着国际旅游恢复，截至2023年2月28日止年度的第四季度（「第四季度」），航班载运力料将逐步回升，社交距离措施亦将进一步放宽，预计将带来更多销售机会，推动应收款项增长。



集团将于第四季度推出多项大型推广活动，以刺激节日期间的销售增长，并满足客户在税季的需求。集团亦将利用与安达人寿香港的新合作伙伴关系产生更多协同效益，以及通过不同的保险分销渠道增加代理费收入。



AEON信贷董事总经理深山友晴先生表示：「凭借我们在宣传推广及满足顾客需要的不懈努力，我们很高兴于2022/23财政年度之首九个月录得理想的业绩。展望未来，我们将继续随着市场复苏，推出各项大型推广活动，并利用我们在保险业务方面的合作关系，及开拓新商机以缔造更多元化的收入来源，为股东带来长期持续的增长。」



关于AEON信贷财务（亚洲）有限公司（股份代号：00900）

AEON信贷财务（亚洲）有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司（东京证券交易所编号：8570）及AEON集团旗下公司，成立于1987年，并于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事消费融资业务，包括于香港签发信用卡及提供私人贷款融资、信用卡付款处理服务、保险代理及顾问业务，以及于中国内地从事小额融资业务。



详情请浏览公司网址：www.aeon.com.hk。





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