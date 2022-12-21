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来源 GF Securities 广发证券荣获第十二届中国证券“金紫荆奖”

香港, 2022年12月20日 - (亚太商讯) - 广发证券股份有限公司（“广发证券”丶“公司”，股票代码：000776.SZ，1776.HK）宣布，公司在由香港大公文汇传媒集团联合5家两地协会共同举办的第十二届香港国际金融论坛暨中国证券金紫荆奖（第十二届中国证券“金紫荆奖”）评选活动中，荣获“最佳上市公司”和“最佳投资者关系管理”奖项，其子公司广发控股（香港）有限公司（“广发香港”）荣获“卓越证券服务机构”奖项。



2022第十二届香港国际金融论坛暨中国证券“金紫荆奖”颁奖典礼于今天下午在香港会议展览中心通过线上和线下的方式同步举行。活动现场，逾300位香港及内地财经界官员、国内外券商高管、投资机构、内地及香港上市公司、创投机构负责人等嘉宾出席，广发控股（香港）首席执行官林晓东先生代表公司出席领奖。此外，广发证券全球首席经济学家丶产业研究院院长沈明高博士也通过线上出席论坛，并发表以“提质增量重估人民币资产”为主题的演讲。



本届中国证券“金紫荆奖”组委会共设10个奖项，经过组委会筛选了两地4000多家上市公司，并选出500家境内外上市企业，再通过对上市公司所申报奖项甄别，最终有100余家企业入围公司类奖项网络投票，而广发证券及其子公司在其中荣膺三项重量级奖项。林晓东表示：“非常荣幸广发证券和广发控股（香港）皆获得奖项，充分反映资本市场和业界对公司高质量的综合金融服务的肯定。广发证券成立三十一年，一直与时俱进，将公司发展融入国家发展大局中，以多元化业务满足企业、个人及机构投资者、金融机构及政府客户的多样化需求。广发控股（香港）作为广发证券国际化的延伸，也一直致力于打造自身的核心竞争力，为客户提供全方位的资本市场服务。”



作为拥有行业领先创新能力的资本市场综合服务商，广发证券拥有投资银行、财富管理、交易及机构和投资管理等全业务牌照，提供多元化业务以满足企业、个人及机构投资者、金融机构及政府客户的多样化需求。截至2022年9月底，公司共设立分公司25家、证券营业部308个，已实现全国31个省、直辖市、自治区全覆盖。广发证券具备完整的业务体系、科学均衡的业务结构，主要经营指针连续多年稳居中国十大券商行列。截至2022年三季度，公司合并报表总资产人民币5,902.57亿元，营业收入为人民币175.15亿元，归属于上市公司股东的净利润为人民币52.34亿元。（注：中国会计准则下）



在服务实体经济方面，公司积极为企业提供股权、债券等直接融资服务。2022年前三季度，公司为实体企业完成直接融资超过人民币8,500亿元，公司通过IPO、再融资等方式服务企业338家，累计实现股权融资人民币4,596亿元；服务396家企业发行债券，累计实现债券融资人民币3.85万亿元。公司全力支援服务粤港澳大湾区国家战略，注重发挥区位优势，为众多企业提供直接融资服务；坚持贯彻落实绿色发展理念，主动服务“碳达峰、碳中和”发展目标，为18家企业成功申报发行多期绿色债券，累计发行规模人民币1,380亿元。



在社会责任方面，公司认真履行社会责任，精准对接产业发展需求，深化金融帮扶、产业帮扶、智力帮扶、教育帮扶和消费帮扶，多措施并举助力乡村振兴。结对帮扶海南省五指山市、临高县和白沙黎族自治县等3个原国家级贫困县。于2011年发起成立广东省广发证券社会公益基金会，该基金会以扶贫济困、助教兴学、赈灾抗灾、医疗救助为主线，截至2022年前三季度，累计公益支出超过人民币2亿元。2018年，该基金会成为国内第一家以券商作为主要发起人并获得社会组织评估最高等级5A级的基金会。



在投资者关系管理工作方面，公司全面贯彻新发展理念，不断增强核心竞争力，稳步提升公司投资价值，在着力推动高质量发展的同时，格外注重投资者关系的维护，持续丰富投资者关系管理的内容及方式。公司拥有一支专业的投资者关系团队，以扎实的专业知识、良好的沟通协调能力，通过线上线下多渠道、多平台、多方式与资本市场持续增强互动交流。其中，公司持续丰富投资者关系管理的内容及方式，连续多年举办年度、半年度业绩发布会，积极接待调研并参与境内外各大券商组织的策略会议；同时通过多渠道及时回复投资者问题。2022年以来，公司累计接待调研近30场，参与投资者逾百人；近三年在深交所互动易平台累计回答投资者提出的问题超过500条。公司投关团队密切关注重要股东的持股情况，不断挖掘潜在股东，并一贯坚持以合理的投资回报积极回馈股东。与此同时，公司也在持续完善投资者关系管理的相关机制，强化管理水平，并加强与品牌市场工作的互动，协力做好投资者关系和品牌传播。



未来，公司将继续坚持以证券业务为核心，打造创新型综合金融服务平台，保持行业领先地位；依托国家对外发展的战略，加快国际化布局，利用广发控股（香港）作为国际业务桥头堡，充分发挥跨境互动、全球配置的优势，继续积极履行社会责任，回馈社会和投资者。



关于中国证券“金紫荆奖”

中国证券“金紫荆奖”是由香港大公文汇传媒集团发起主办，针对中国内地和香港地区所有上市公司及其高管进行对比和综合评测，推荐出年度特色突出、成就显著的上市公司和管理者，授予中国证券“金紫荆奖”。



关于广发证券股份有限公司

广发证券股份有限公司成立于1991年，是国内首批综合类证券公司，先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市（股票代码：000776.SZ，1776.HK）。公司凭借卓越的经营业绩、持续完善的全面风险管理体系及优质的服务成功实现持续稳健发展，多年来始终是中国资本市场最具影响力的证券公司之一。公司控股广发期货、广发信德、广发干和、广发资管、广发控股（香港）、广发融资租赁及广发基金，投资参股易方达基金（并列第一大股东），形成了集团化架构，服务客户能力持续提升。截至2021年12月31日，公司共设立分公司25家、证券营业部284家，已实现全国31个省市自治区全覆盖，资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先，总市值居国内上市证券公司前列。公司传承以“知识图强，求实奉献”为核心的企业价值观及优秀文化基因，形成了“以价值创造成就金融报国之梦”的使命及“稳健经营，持续创新；绩效导向，协同高效”的经营管理理念，崇尚专业制胜、开拓创新，坚持走专业化发展道路，致力于发展成为一流的投资银行和财富管理机构。





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