中国抗体荣获“第七届金港股”评选中“最具价值医药及医疗公司”奖项



香港, 2022年12月19日 - (亚太商讯) - 中国抗体制药有限公司（“中国抗体”或“公司”，连同其附属公司，统称“集团”；股份代号：3681.HK），专注研究、开发、制造及商业化免疫性疾病创新疗法的香港生物制药公司，欣然宣布，今天在杭州举办的“第七届金港股年度颁奖盛典”上荣获“最具价值医药及医疗公司”奖项。

公司荣获“最具价值医药及医疗公司”奖项

“最具价值医药及医疗公司”奖项旨在表彰公司行业地位显著、治理结构健全、主营业务良好，能为投资者提供持续、稳定价值回报的医药及医疗类港股上市公司。此次中国抗体获得“最具价值医药及医疗公司”奖项，突显行业和投资者对公司价值和创新能力的关注与认可，对中国抗体是极大的鼓励与鞭策。



中国抗体是专门研究丶开发丶生产及商业化免疫性疾病疗法的第一家以香港为基地的生物制药上市公司，主要研制以单克隆抗体为基础的生物制剂。公司的研发总部位于香港、生产基地位于中国，凭借在香港的创新研发能力及在中国的生产制造能力，致力成为开发创新药物以填补未满足医疗需求的全球领先生物制药公司。



目前，中国抗体布局自身免疫疾病全领域适应症的多款候选产品已陆续开展临床试验，并稳步推进。其中，公司的旗舰产品SM03（Suciraslimab）是全球同类靶点中首个潜在用于治疗类风湿关节炎（“RA”）及其他免疫性疾病（如阿兹海默症（“AD”）、系统性红斑狼疮（“SLE”）丶干燥综合症（“SS”）以及非霍奇金淋巴瘤（“NHL”））的单抗药物。SM03治疗RA的III期临床试验已于二零二一年十二月三十一日完成招募，预计于二零二二年十二月完成最后一例受试者访视（FV），于二零二三年第一季度临床资料读出，最早于二零二三年下半年中国国家药品监督管理局 (“国家药监局”)提交新药上市申请（“NDA”）。



在人体免疫系统正常运行的前提下，当外来抗原入侵时，B细胞受体通路会被激活，向B细胞传递抗原刺激信号，引发一系列B细胞免疫反应。而在面对自身抗原时，正常的机体会招募免疫抑制分子如SHP-1，通过阻止或是减弱B细胞受体通路向B细胞传递抗原刺激信号来抑制B细胞相关免疫反应。SM03可以通过转变CD22的结合方式，从顺式结合转变为反式结合，形成稳定的CD22反式结合结构，实现招募这类免疫抑制分子如SHP-1的功能，进而恢复B细胞对自身抗原的容忍度，抑制B细胞发生一系列相关免疫反应攻击自身机体，进而达到抑制相关免疫反应的作用。



目前现有RA疗法的作用机理大多会在一定程度上引发B细胞的耗竭或是衰亡，对人体自身免疫系统产生一定的副作用，但SM03是通过调节B细胞的功能来抑制自身相关免疫级联反应的发生，并未损伤到B细胞本身，不影响B细胞在免疫系统中发挥作用。SM03在II期临床试验中的数据显示其应答率与市场上的现有竞品相当，在安全性方面有显著的优势。



另外，公司主要产品SN1011现时已取得四项由国家药监局获批的不同适应症的新药临床研究申请（“IND”），分别针对系统性红斑狼疮（“SLE”）、天疱疮（“PV”）、多发性硬化症（“MS”）及视神经脊髓炎谱系疾病（“NMOSD”）。公司亦正准备在美国提交SN1011针对MS的新药研究申请。公司另一主要产品SM17（注射用人源化抗IL-17RB单克隆抗体）亦于今年六月在美国完成其I期临床试验之首例健康受试者给药，目前受试者情况正常。



此前，中国抗体委任王善春先生为中国区总裁，主要负责中国区业务。王善春先生在医药行业有逾三十年的丰富经验，曾任中国生物制药有限公司执行董事、正大天晴药业集团股份有限公司总裁，为享受国务院特殊津贴专家，被授予“全国劳动模范”称号。中国抗体专注深耕自身免疫疾病领域，“成为免疫性疾病创新疗法的全球领先者”的愿景与王善春先生过往服务企业的发展模式非常吻合。王善春先生作为中国生物制药企业的领导者之一，在企业战略管理、组织管理、创新研发和产品商业化等方面有着丰富的经验和实践成果，加入中国抗体担任中国区总裁，将帮助公司加快实现从全球药品研发型企业向具有国际视野的商业化能力的生物制药公司迈进。



中国抗体主席、执行董事兼首席执行官梁瑞安博士表示: “公司在‘第七届金港股’评选中获颁‘最具价值医药及医疗公司’奖项深感荣幸，反映了资本市场对公司的价值丶创新能力和发展潜力的肯定，对公司是极大的鼓励。未来，公司将不忘初衷，致力发现及开发创新型药物靶点，开拓针对免疫疾病的疗法，加快推进各项产品的研发工作和临床试验，同时进一步扩大产品管线及潜在适应症，加快实现产品商业化目标，为患者谋求福祉、为股东创造价值。随着公司旗舰产品SM03 III期临床试验的即将完成，公司的价值将会迎来新的飞跃。”



关于“第七届金港股”评选

“第七届金港股”由国内领先的港美股信息平台智通财经与同花顺财经丶中国银河证券联合主办。是次评选经过严格筛选，吸引了超过1000家港股上市公司参会报名，涵盖石化、金融、汽车等传统产业，又囊括了芯片、互联网、医疗医药等引领中国经济转型的新兴产业。



关于中国抗体制药有限公司

中国抗体制药有限公司专注于研究、发展、制造及商业化免疫性疾病疗法。公司注重科技研发，其旗舰产品SM03为全球首项用以治疗类风湿关节炎的潜在抗CD22单抗，已在中国进入类风湿关节炎三期临床试验，并被列为国家十三五重大新药创制专项重大项目。此外还有多个同类靶点首创（First-in-target）及同类首创（First-in-class）在研药物，部分已处于临床阶段，适应症覆盖类风湿性关节炎、阿兹海默症、系统性红斑狼疮、天疱疮、多发性硬化症、视神经脊髓炎谱系疾病、非霍奇金氏淋巴瘤、哮喘等具有重大未满足临床需求的疾病。





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部门 制药及生物技术, 健康与医药

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