田中贵金属工业对旨在确立日本的医疗风险企业生态系统的风险投资基金“DMC1号投资事业有限责任组合”进行出资

东京, 2022年12月20日 - (亚太商讯) - 田中贵金属集团旗下经营制造事业的田中贵金属工业株式会社(总公司:东京都千代田区、执行总裁: 田中 浩一朗)宣布,对长谷部光泉先生(东海大学医学部医学科教授/庆应义塾大学医学部客座教授/麻省理工学院/哈佛大学医学部Visiting Professor、医师、医学博士、工学博士)组建的日本医疗类风险投资基金“DMC(Diamond Medino Capital)1号投资事业有限责任组合”进行了出资。设立由现任医学部教授担任代表的医疗类风险投资基金在日本属于首次尝试。田中贵金属工业将通过本次出资,为日本国内的医疗保健行业的技术发展作出贡献。



医疗风险企业生态系统的示意图

出资的背景和目的



田中贵金属工业赞同本基金所提出的“确立日本首发的医疗风险企业生态系统”的理念,并决定了本次出资。田中贵金属工业与长谷部先生从以前开始就通过国家项目(国立研究开发法人 日本医疗研究开发机构:AMED项目)开展了栓塞术用金属线圈及长期开放存留支架系统等较高水平的医疗技术相关的共同开发,但并非是产品及事业单位,为了对未来医疗从综合性的视角探求贵金属的可能性并为日本社会作出贡献,田中贵金属工业作为锚定有限合伙人(LP:Limited Partner;投资者)参与本基金。



目前在日本,由于存在医疗器械的研究开发相关的资金筹措、推进速度、人才不足等课题,企业处于难以迅速开展较高水平的研究开发的状况。此外,拥有较为先进技术的大学及科研机构也有可能无法成功创业。本基金将针对这些课题,助力日本的医疗风险企业新兵以及已创业的医疗风险企业,在人才战略、资本战略、经营战略、药事战略、专利战略、退出战略等方面提供密切的支持。因此,通过在医疗领域催生拥有先进的大学及科研机构技术的风险企业,将其技术尽早实用化,为医疗第一线提供新的医疗器械、医药品、医疗相关服务,为满足患者的需求作出贡献。而且,旨在实现“真正的生态系统”,让从中获得的知识、培养出来的人才能够挑战新的项目及研究课题或支援下一位创业者。



此外,本基金的优势在于能从对医疗第一线需求的理解、对新技术动向相关的见解、面向实用化的日美行政应对等以往日本的医疗类基金所没有的自身立场出发,深入参与对投资对象的支援。



田中贵金属工业也通过对该基金的出资,以期在预计发展的健康护理行业中,加强与日本医疗风险企业的关系,并扩大新产品及技术开发等的未来医疗事业。田中贵金属工业凭借本次出资,通过对确立日本的医疗风险企业生态系统这个社会课题开展相关计划举措,为社会作出贡献。



担任运营本基金的Diamond Medino Capital株式会社代表的长谷部先生对于本次田中贵金属工业向基金的出资讲道:“田中贵金属集团作为贵金属翘楚企业,一直旨在为实现贵金属所赋予的幸福社会以及创造美好的地球未来做出贡献。本次田中贵金属集团对我们基金的‘将日本在医疗方面的先进基础技术与早期实用化相连,构筑面向世界的真正的生态系统’的理念产生了深刻的共鸣,并能够携手共同迈向未来,我感到非常高兴。虽然迄今为止我们与田中贵金属集团在附加价值较高的贵金属的医疗器械应用方面也建立了较深的合作关系,但是我们希望通过新的挑战发挥出更加巨大的协同作用。”



关于医疗风险企业生态系统



所谓生态系统,是指以往在生态系统中,各种动植物互相依存并循环生存的状况。医疗风险企业生态系统与之相似,是指对于拥有技术能力且将来有发展前途的医疗风险企业,各企业和基金携手进行支援,在继承从新技术开发所获得知识的同时,构筑日本的新技术及产品开发的可持续性循环。本基金旨在实现日本首个以现职的医疗相关人员为主体,通过支持医疗风险企业,确立“日本首发”的医疗风险企业生态系统。



长谷部光泉教授简介



长谷部光泉(Hasebe Terumitsu) 医师、医学博士(庆应义塾大学)、工学博士(庆应义塾大学)

- 东海大学医学部医学科教授/庆应义塾大学医学部客座教授

- 麻省理工学院/哈佛大学医学部Visiting Professor

- AMED转化研究项目负责人(种子F)



在庆应义塾大学理工学部设立医工合作小组Hasebe Research Group,并以医师身份获得工学博士后,与各种全球性医疗器械制造商一起从事器械开发。作为医疗器械开发的示例,2019年Biomedical Solution公司的脑血栓回收支架上市,长谷部先生负责了申请许可所需的所有上市前临床试验,目前该产品也成为了拯救很多患者的杀手级器械。此外,还参与了很多已获得上市的医疗器械。在新冠疫情下,为探索将大学及科研机构的日本国内先进技术推向世界的新模式,尽早满足患者的需求,长谷部先生设立了本风险投资基金。他同时还是获得超过30项日本国内外学会奖的现职医师、研究者、风险投资者。



“DMC1号投资事业有限责任组合”概要

- 基金名称:DMC1号投资事业有限责任组合

- 设立时间:2022年11月

由作为现职医学部教授、医学博士、工学博士的长谷部光泉先生担任代表的来自日本医疗类风险投资基金。对于处在研究开发种子期〜获取许可阶段的风险企业,专门面向医疗器械、医药品开发事业实施参与经营性投资。其设立目的在于通过提供毫不逊色于海外的研究开发环境以及支援日本的医疗类风险企业,以确立日本的“医疗风险企业生态系统”。



关于田中贵金属集团



田中贵金属集团自1885年(明治18年)创业以来,营业范围以贵金属为中心,并以此展开广泛活动。在日本国内,以高水准的贵金属交易量为傲,长年以来不遗余力地进行产业用贵金属制品的制造和销售,以及提供作为宝石饰品及资产的贵金属商品。并且,作为贵金属相关的专家集团,国内外的各集团公司进行制造、销售以及技术一体化,携手合作提供产品及服务。2021年度(2022年3月期)的连结营业额为7,877亿日元,拥有5,225名员工。

※因从本合并会计年度开始采用收入确认相关会计准则,在部分交易中销售额显示为净额。



产业事业全球网站

https://www.tanaka.com.cn



产品咨询表

田中贵金属工业株式会社

https://www.tanaka.com.cn/inquiries-on-industrial-products/



新闻媒体咨询处

田中控股株式会社

https://www.tanaka.com.cn/inquiries-for-media/



新闻稿: https://www.tanaka.com.cn/docs/files/20221220_CN.pdf



