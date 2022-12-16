Friday, 16 December 2022, 12:17 HKT/SGT Share: 广西外国语学院与香港恒生大学签署合作备忘录 培育多语种国际视野人才

赋能大湾区发展 深化拓展东盟及「一带一路」市场机遇

香港, 2022年12月16日 - (亚太商讯) - 在粤港澳大湾区发展紧密合作规划下，高等教育界的跨地合作亦更进一步深化。广西外国语学院(「广西外院」)与香港恒生大学(「恒大」)于2022年11月30日签署了为期三年的合作备忘录。此次合作不但有助于推进双方在教学、研究及其他学术方面的深化协作、资源融合、优势互补，并加强培育及积累具有国际视野的多语种人才，赋能大湾区的未来发展，并助力两家高等学院的毕业生进一步把握东盟合作及「一带一路」倡议下所带来的巨大市场机遇。

图示香港恒生大学翻译及外语学院院长方梓勋教授(前排左二)、香港恒生大学商学院院长李海东教授(前排左三)、新高迪集团执行董事、董事会主席兼首席执行官韦茜女士(前排左四)、新高迪集团首席财务官周家和先生(前排左五)及其他代表于签署仪式完毕后合照。

据了解，出席是次合作备忘录在线签署仪式的代表有﹕香港恒生大学翻译及外语学院院长方梓勋教授、香港恒生大学商学院院长李海东教授 (Professor Bradley R. Barnes) 、新高迪集团执行董事、董事会主席兼首席执行官韦茜女士、以及新高迪集团首席财务官周家和先生等人。



在此次合作备忘录的框架下，每所大学每年可派遣学生到另一所大学交换就读，同时鼓励两校之间交换教员，促进其教师之间的交流合作，为联合培育项目的发展、联合研究项目的制定、教材的交流和学生的访问奠定坚实的基础。双方将透过加强两校师生之间的交流、互访、联系与合作，促进学术合作和教育项目的发展；同时两校亦积极探索在联合研究项目、国际会议、研讨会及其他学术交流活动的合作机会，以提升两校作为相关行业优质服务提供商的形象，促进双方在教学、研究及其他学术方面的共同进步。



拓展两地高等教育深化合作培育和积累具有国际视野的复合型人才

广西外国语学院管理层表示：「广西外院以培养有专门外语语言技能、实用知识及国际视野人才为己任，强调『外语+专业』的结合。学校位于广西与东盟的战略性位置，毗邻东盟多个国家，可善用面向东盟的区位优势，对接『一带一路』建设人才需求。」



香港恒生大学则立足香港，面向国际及大湾区，其采用独特的「博雅+专业」教育模式，以优质教学和学生的全方位发展为最优先目标。



广西外院管理层相信，通过双方的持续交流与合作，不但有助于拓展内地高校与香港高校在学术交流、联合研究等领域的合作前景，更可促进两地学生获得更广阔的国际视野，为国家的未来发展作出更多贡献。建基于双方优势资源的互补，一方面有助于让广西外院的学生在外语学习的同时，加强非语言专业的学习与见闻，体现该校语言学习与专业教育并重的教育理念，亦令他们通过香港这个平台，开阔其国际视野。此次合作依托双方独特的教学背景以及地理位置，相信将有助于共同培育和积累具有国际视野的复合型人才，推进两地高等教育行业多元化及国际化。



紧跟国家政策 赋能大湾区发展

中共中央、国务院于2019年12月18日印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出，要求推动教育合作发展，打造粤港澳大湾区教育和人才高地。其中包括开展合作办学、鼓励联合共建优势学科、实验室和研究中心、支持大湾区建设国际教育示范区、鼓励港澳青年到内地学校就读、推进粤港澳职业教育多方面的合作，创新内地与港澳合作办学方式，支持各类职业教育实训基地交流合作等。



「是次合作紧跟大湾区发展规划，符合大湾区人才培育政策，双方院校通过加强师生之间的交流、互访与联系，深入探索学术方面的共同进步，赋能大湾区的未来发展。」管理层续称。



满足香港的多语种人才需求 深化拓展东盟及「一带一路」的市场机遇

香港作为大湾区内最具国际化的城市，来自于东盟国家的常住人口多达数十万，且其开放型的经济体系亦令当地需要更多多语种的人才，以巩固及加强其国际金融、贸易和航运中心的地位。广西外院专门从事东南亚语言的教育，作为广西唯一一所外语类民办本科高校，其采用「立足广西，面向全国，辐射东南亚」的服务面向定位，以满足当地及区域社会经济发展所推动的不断变化的需求。



管理层认为：「广西外国语学院此次与香港恒生大学达成合作备忘录，令本校的发展迈向一个新台阶，有助于本校培育更多具有国际化视野的多语种人才，同时增进了两地高校之间的情谊，进一步加强了内地与香港两地在高等教育领域的交流。这亦有助于推动满足香港的多语种人才需求，也令香港学子有机会走进具多元东南亚文化的广西，有利于其未来在亚太区域内体现个人潜能、开创事业。」



展望未来，管理层期望广西外院能发展更具专业化与应用性的东南亚语言教育，培养更多语言学习与专业教育并重的复合型人才，带动广西与东盟地区共同融合发展，为社会创造更大价值。



关于广西外国语学院

广西外国语学院(「广西外院」)隶属中国最大的民办外语高等教育机构——新高迪集团有限公司。根据弗若斯特沙利文，按2020/2021学年本科招生规模计，广西外院为广西最大的民办本科教育机构。广西外院主要提供本科课程及专科课程，其课程设计特别强调语言学习与专业教育(即外语+专业)的结合。广西外院专门从事东南亚语言的教育，包括泰语、越南语、柬埔寨语、老挝语及印度尼西亚语。同时，广西外院现提供56个专业，涵盖六大学科，包括文学、经济学、管理学、教育学、艺术学和工学。



广西外院的两个校区分别位于广西南宁及广西扶绥，其分别为中国—东盟博览会永久会址及中国—东盟南宁空港经济区，地处中国与东盟自由贸易及经济合作发展的战略要地，广西外院已采用「立足广西，面向全国，辐射东南亚」服务面向定位，以培养有专门外语语言技能、实用知识及国际视野人才为己任，以满足当地及区域社会经济发展所推动的不断变化的需求。





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