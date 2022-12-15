Global ESG Monitor（GEM）发布恒指成分股ESG透明度报告和评分 安踏体育、恒生银行、腾讯控股并列三甲



香港, 2022年12月15日 - (亚太商讯) - 恒生指数成分股中的企业在其ESG报告质量方面排于全球中等水平。这是Global ESG Monitor（GEM）2022年香港区域报告最新所得出的研究。GEM最新研究发现，作为恒生指数成分股的港股上市公司在非财务报告的透明度方面平均得分为57分（以最高分100分计），此意味着恒生指数成分股在此方面的排名处于同样被GEM调研的欧洲、北美、亚洲和澳洲的10大股票市场多个国际指数当中中档偏下的位置，排名仅仅高于标准普尔亚洲（56分）和澳洲ASX50（53分）的水平。



GEM香港区域报告指出，在恒生指数当中，名列前茅的三家公司分别为，安踏体育(02020.HK)、恒生银行(00011.HK)和腾讯控股(00700.HK)，三者得分均为77分，并列成以ESG透明度而言，是次调研的蓝筹之冠。金沙中国(01928.HK)及汇控(00005.HK)则分别以75分及74分，位列蓝筹第四及第五位。其他列于首十位的上市公司包括:联想集团(00992.HK)、电能实业(00006.HK)、恒基地产(00012.HK)、中国移动(00941.HK)及恒隆地产(00101.HK)。



上述报告提及，在恒生指数当中，较多公司（97%）愿意将其非财务报告建基于标准的国际框架上，不过，与全球比较而言，恒指成分股公司往往会较专注于平均6.7个参考框架和标准。而在所考察的10个指标当中，亦可见其他指标在报告长度上较为简洁。



「当你浏览恒生的数据时，你会发现这种专注并不一定会成为一种优势。」GEM联合创始人兼研究和数据科学主管Ariane Hofstetter评论道：「不少情况变成，报告沦为欠缺重要细节，而这些细节本身能够令整体数据具有更好的可理解性、可靠性及可比性。」



报告指出，如公司规模、员工数以及产品和服务组合等背景信息在非财务报告中相对完善。81%所调研公司亦有描述其经营的环境参数。不过，恒指成分股相关公司较少涉及其社会经济或政治状态（分别为75%和54%）。而仅得32%报告了其价值链。



GEM联合创始人Michael Diegelmann认为：「事实上，企业实践可持续性，也需要整个供应链的紧密合作。恒指相关的公司在这方面，仍在缺乏能够对信息进行分类的信息。虽然83%的报告包含对供应链的描述，但同样缺乏与供应链相关的细节来评估其相关风险。例如，略低于三分之一的公司提供了与其业务相关的供货商类型信息，仅不足一半的公司说明了供应链上所估算的供货商的数量。」



GEM香港区域报告指出，在社会议题方面，员工和人权的话题并不是恒指相关公司的报告当中，出现得最多的一个。例如，82%的公司没有说明歧视和骚扰的具体事件发生的程度。相比之下，相关报告在健康和安全问题上展示出更大的透明度，89%的公司表明其在此方面的立场，尽管十间当中只有七间公司更具体地报告了「因工伤而死亡的人数和比率」，仅四分之一的公司提供了「造成严重后果的工伤人数和比率」的信息。



GEM香港区域报告提及，至于治理方面，恒指相关公司的报告往往更多地关注结构，并较少关注监事会的运作。大约七成公司报告了其如何确保或促进监事会对财务和非财务议题及决策的集体认识。只有64%公司报告了监事会在评估环境及社会风险管理方面的作用，并在向监事会报告的重大关注议题上的分数特别低。仅得四分之一的公司在这方面提供了信息，只有4%公司具体说明了向监事会报告的关键需关注议题的总数。



Michael Diegelmann认为：「许多ESG报告缺乏细节和透明度的原因之一是，有关报告是依据香港交易所的ESG报告准则去编制。有关准则的最低披露要求较低，故令部份报告未有深入披露，尤其是与全球报告所倡议的要求去比较的话。」



GEM香港区域报告亦指出，在恒生指数相关公司中，同样值得留意的是，很少公司愿意将其非财务报告提交予审计师。仅得32%的发行人作出相应的审计委托。而在70%的案例中，并没有提供审计深度的信息，只得16%的报告披露是以「合理保证(reasonable assurance)」进行审计。



GEM香港区域报告区域合作伙伴、达博思传讯顾问有限公司董事总经理陈铠瑶女士总结道:「恒指相关公司普遍会认为，其向可持续发展方向发展迈进的同时，必须有恰当的报告披露相配合。无可厚非，恒指相关公司仍需做大量的工作及努力，以确保其报告能够借着提升透明度来带动其企业在可持续发展上作出改变。」



GEM 2022香港区域报告完整内容： https://globalesgmonitor.com/download-report-form/

有关报告的更多评级准则和细项请浏览： https://lbs-comm.com/global-esg-monitor-2022-report-scorings-is-out-now-two-hong-kong-companies-were-ranked-top-ten/



关于 Global ESG Monitor (GEM)

Global ESG Monitor(GEM) 是一个致力于调查非财务报告透明度的研究项目，结合分析特定时间内之可审计定量及定性信息。本系统采用特意为监测透明度而开发的研究工具GEM Assay™ ，并根据不断变化的条件和发展，逐年因应改变作出调整。GEM Assay™所依据的透明度是基于全球报告倡议组织 (GRI) 的相关准则、ISO标准26000和Accountability and Transparency, 2010a.



如有查询，请联络达博思传讯顾问有限公司

www.lbs-comm.com

陈铠瑶 (Joanne Chan) 电话：（852）3679 3671 电邮：jchan@lbs-comm.com





话题 Press release summary



部门 展会, 时尚服装, 金融, Cloud & Enterprise, 旅游观光, 业务, Venture Capital & PE, Sports

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

