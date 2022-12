Tuesday, 13 December 2022, 10:00 HKT/SGT Share:

来源 OrbusNeich Medical Group Holdings Limited 全球主要医疗器械制造商业聚医疗集团公布在香港联交所主板上市计划详情 全球发售54,633,000股股份 发售价每股8.8港元

香港, 2022年12月13日 - (亚太商讯) - 专营经皮冠状动脉介入治疗(PCI)及经皮腔内血管成形术(PTA)手术介入器械的全球主要医疗器械制造商业聚医疗集团控股有限公司(「业聚医疗」或「集团」)今日公布在香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市计划的详情。集团拟发售合共54,633,000股股份,其中49,169,000股股份作国际发售(可予重新分配),5,464,000股股份作香港发售(可予重新分配)。发售价为每股股份8.8港元。扣除有关全球发售包销费用及集团其他已付及应付的估计开支,预计全球发售所得款项净额约为366.8百万港元。



投资亮点



-- 业聚医疗的总部位于香港科学园,是一家专营经皮冠状动脉介入治疗(PCI)及经皮腔内血管成形术(PTA)手术介入器械的全球主要医疗器械制造商,销售网络覆盖世界各地逾70个国家和地区

-- 唯一一家总部设在中国,且在包括日本(排名第二)、欧洲(排名第四)及美国(排名第六)在内的所有主要海外PCI球囊市场排名前六的公司。于2021年,其PCI球囊产品的全球销量已达约866,000件

-- 为全球PTA球囊市场中主要的PTA球囊开发商及制造商,就2021年PTA球囊的销量而言,集团在日本市场排名第三,在美国市场排名第四

-- 拥有雄厚的内部研发能力、积累逾20年产品开发经验、在全球拥有逾180项授权专利及拥有丰富在研产品系列,包括约40款处于开发阶段的产品

-- 多元化的产品组合涵盖PCI手术及PTA手术中的所有主要治疗过程。旗下所有自主开发的产品均由集团位于中国深圳及荷兰胡弗拉肯的先进生产工厂进行生产

-- 进一步向拓展至复杂的心血管介入、结构性心脏病介入及神经介入领域,并拓展产品组合

-- 收入于2021年和2022年上半年分别增至116.5百万美元及68.9百万美元,而同期经调整利润分别飙升至 21.4百万美元及约12.3百万美元。保持利润率在高水平,2022年上半年的毛利率为69.3%,经调整净利率达17.9%



香港公开发售将于2022年12月13日(星期二)开始,并于2022年12月16日(星期五)正午结束。股份预期将于2022年12月23日(星期五)在香港联交所主板挂牌买卖,股份代号为6929,每手买卖单位为500股股份。



中国国际金融香港证券有限公司与建银国际金融有限公司为是次上市的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。法国巴黎证券(亚洲)有限公司为整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。中信里昂证券有限公司及招商证券(香港)有限公司为是次上市的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;而越秀证券有限公司、富途证券国际(香港)有限公司及中募金融资管有限公司则为是次上市的联席账簿管理人及联席牵头经办人。



快速发展的PCI/PTA球囊市场中的全球主要医疗器械制造商,财务往绩纪录卓越

业聚医疗的总部位于香港科学园,是一家专营PCI及PTA手术介入器械的全球主要医疗器械制造商,亦为唯一一家总部设在中国,且在包括日本、欧洲及美国在内的所有主要海外PCI球囊市场排名前六的公司。于2021年,集团的PCI球囊产品的全球销量已达约866,000件,于日本排名第二、欧洲排名第四,中国境内及美国排名第六;而就2021年PTA球囊的销量而言,集团在日本市场排名第三,在美国市场排名第四。



作为主要市场参与者之一,业聚医疗于业绩纪录期内一直保持收入和利润增长。尤其是集团经调整净利润于2021年达到21.4百万美元,按年飙升逾200%;与2021年上半年比较,2022年上半年达12.3百万美元,按年增长11.8%。集团保持高利润率,2022年上半年的毛利率为69.3%,经调整净利率达17.9%。



集团在战略上专注于快速发展的冠状动脉和外周血管介入市场。根据灼识咨询报告,预计2021年至2030年PCI器械和PTA器械将分别按12.1%和11.1%的年复合增长率增长。另外,中国血管内介入器械开发商及制造商在该等市场的渗透率及市场份额相对较低,这为集团提供了巨大机会。



拥有世界领先的技术、强大的研发能力和先进的生产工厂,以及适用于不同血管内介入手术的多样化产品组合

业聚医疗的多元化产品组合涵盖PCI及PTA手术中所有主要治疗过程。截至2022年6月30日,集团共有逾40种获批产品,包括25款获PMDA批准产品、22款获CE标志产品、14款获FDA许可或批准产品和15款获国家药监局批准产品,该等产品已获全球逾70个国家及地区的医院广泛采用。



集团尤其专注于开发具有高性能的创新产品,使其受益于先发优势。例如,集团是全球首家开发出1.75mm刻痕球囊的公司;其Sapphire 3半顺应性球囊系列的外直径为0.85mm,属行业领先;其专有的「药物加抗体」COMBO Plus双疗法支架为全球首款及唯一一款能促进有效冠状血管的治疗,且已获得CE标志和PMDA批准的商业化双涂层支架等。



业聚医疗拥有雄厚的内部研发能力、逾20年积累的产品开发经验及对研发活动的持续投入。截至2022年12月5日,其在全球主要司法管辖区拥有超过180项授权专利,其中在美国和中国境内分别拥有31项和56项授权专利。截至2022年6月30日,集团凭借世界领先的技术和专有知识,其拥有丰富的在研产品系列,包括处于开发阶段的约40款产品。



基于集团在常规血管内介入领域的技术储备及知识,除了开发冠状动脉和外周产品,集团战略性地选择进一步向存在大量未获满足医疗需求的复杂的心血管介入、结构性心脏病介入及心血管介入领域渗透并拓展产品组合。



业聚医疗在中国深圳和荷兰荷佛拉肯的生产工厂配备了先进设备,使其能够在内部生产所有自主开发的产品。截至2022年6月30日止六个月,其生产工厂的球囊产品每年年化总产能约为1,352,000件,而支架产品的年化总产能约为56,400件,使其能够向世界各地的客户供应大规模及质量稳定的优质产品。集团的生产工厂已通过国家药监局、FDA、PMDA及欧盟公告机构等多家监管机构的审计和检查。尤其,集团在中国境内的生产工厂于2020年以零缺陷通过FDA的现场检查。



成熟的全球销售网络和独特的商业能力

业聚医疗拥有由分销和直销模式组成的成熟全球销售网络,为其在目标市场提供更灵活和更有效的销售战略。截至2022年6月30日,集团的全球分销商网络由约207家分销商组成,而全球销售和营销团队则由142名成员组成。此外,集团的销售网络覆盖世界各地逾70个国家和地区,其中亦在中国内地、香港、澳门、日本、马来西亚、新加坡、德国、法国、瑞士及西班牙建立直销团队。



业聚医疗已与大多数客户建立了长期友好的业务关系,于业绩纪录期,集团的五大客户中有不少于50%的客户与其有逾12年的业务关系。集团独特的商业能力,加上其广泛的医生和关键意见领袖、医院及分销商网络,使其能够获得关于临床需求缺口、医生偏好和临床趋势的一手数据,以及发现具有巨大市场潜力的潜在在研产品。



经验丰富的管理团队,由充满活力和凝聚力的人才库提供支持

业聚医疗由董事长、执行董事、行政总裁兼控股股东钱永勋先生领导。钱先生在医疗器械行业拥有逾30年经验,他对集团的领导受到业内的广泛尊重。集团亦拥有行业资深人士,他们平均拥有逾20年的经验,领导着集团的研发、销售及营销、产品生产制造、质量保证和业务发展职能,同时集团还聘请有其他专职的高级管理人员,他们具有法律、财务和投资方面的专业知识,专注于合作和其他营运方面,为集团长期成功奠定基础。



未来策略



集团的愿景是成为全球领先的医疗器械开发商及制造商,提供各种血管内和结构性心脏介入产品,有效改善患者的生活质量。集团计划执行以下策略来实现该目标:



以良好的品牌认知度,进一步提升市场渗透率

集团计划利用著名品牌「OrbusNeich」及「业聚」的良好品牌认知度,通过投入资源继续增加市场份额,以进一步巩固其品牌知名度,以及通过建立更多的销售办事处及/或与更多的分销商合作,扩大其分销网络,并进一步加强其在相关市场的营销工作。



对于日本或欧洲等成熟市场,集团计划利用现有品牌优势、客户基础和分销渠道,为新产品分销开辟机会,并通过扩大对现有客户的产品供应以及开发新的客户,进一步增加其他产品的市场份额。另外,集团亦计划于2025年在日本将矩阵药物洗脱冠状动脉及/或外周球囊商业化。



对于中国境内或美国等高增长市场,集团拟扩张业务和提高市场份额,计划利用正在进行的医疗改革所带来的机会,以及增加其现有及在研产品的市场应用。在中国境内,业聚医疗致力于强化销售能力及加强分销商管理,把握快速增长的市场需求;而在美国,集团则计划继续推出其在研产品中的新产品,并增加相关产品的市场应用。



进一步纵向和横向丰富产品供应

业聚医疗的成功取决于其持续开发创新产品的能力,满足患者不断变化的需求及不断增加的市场需求。因此,集团的研发人员将继续纵向和横向开发及拓展在研产品。



纵向上,集团的产品组合以「化繁为简」为战略重点,旨在深耕其多元化的PCI/PTA手术产品组合。横向上,集团打算覆盖结构性心脏病介入产品及神经介入产品。集团亦计划招聘额外专业研发的人才以便进一步丰富产品供应。



与医生及关键意见领袖紧密合作,进一步提升品牌认知度及研发能力

业聚医疗拟与不同治疗领域的医生及关键意见领袖紧密合作以及参加重大会议,以持续提升品牌认知度及研发能力,巩固市场地位,并维持长期增长。



寻求战略收购、合伙及/或合作

此外,集团拟寻觅以技术为重心的收购机遇,以提升其实施以市场为导向的研发能力的能力,并计划着重关注涉及创新医疗器械产品的收购,该等产品具有强劲的增长潜力及/或与其现有及在研产品高度协同,从而进一步扩大产品组合。



扩大产能及持续提升营运效率

多年来,业聚医疗的产量持续增长,集团预料其产品的需求量在不久的将来亦会持续增长。此外,根据灼识咨询报告,2021年至2030年全球血管内介入器械市场的年复合增长率预计为12.9%。集团计划建设一个新的生产制造基地,以提升整体产能,从而满足不断增长的市场需求。集团亦计划于生产制造基地提高其在研产品的生产制造能力、向生产员工提供培训,以及在需要时招聘更多生产员工。



财务摘要



截至12月31日止年度 截至2022年6月30日止六个月

(百万美元) 2020 2021 变动 2021 2022 变动

收益 88.5 116.5 +31.6% 57.3 68.9 +20.2%

毛利 58.0 81.2 +39.9% 40.5 47.7 +17.7%

毛利率 65.6% 69.7% +4.1 百分点 70.7% 69.3% -1.4 百分点

经调整净利* 7.1 21.4 +201.4% 11.0 12.3 +11.8%

经调整净利率 8.0% 18.3% +10.3百分点 19.2% 17.9% -1.3 百分点

*注:经调整利润不包括可转换可赎回优先股、财务负债终止确认亏损、商品挂钩固定利率票据、上市费用和股份为基础的薪酬开支的影响。



所得款项用途



项目 / 约

扩充产能:54.2%

在研产品开发及商业化:30.0%

潜在战略收购(扩大产品组合及增强其研发能力):10.8%

营运资金及其他一般企业事项:5.0%



关于业聚医疗集团控股有限公司

业聚医疗是一家主要的全球医疗器械制造商,专门生产用于经皮冠状动脉介入治疗(PCI)及经皮腔内血管成形术(PTA)的介入器械。总部位于中国香港,业聚医疗的产品销往全球超过70个国家和地区。根据灼识咨询报告,就2021年PCI球囊的销量而言,集团亦是唯一一家总部设在中国,且在包括日本(排名第二)、欧洲(排名第四)及美国(排名第六)在内的所有主要海外PCI球囊市场排名前六的公司。此外,就2021年PTA球囊的销量而言,集团在日本市场排名第三,在美国市场排名第四。集团亦专攻冠状动脉支架产品,并积极将业务扩展至神经血管介入及结构性心脏病领域。业聚医疗现于全球拥有超过180项授权专利。集团内部研发团队有逾20年积累的产品开发经验,并已开发出世界领先的专有技术。



如需了解更多详情,请访问集团官网:https://orbusneich.com/





