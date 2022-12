Monday, 12 December 2022, 09:21 HKT/SGT Share:

来源 InvesTech Holdings Limited 威讯控股与NTT携手推出智能办公SaaS服务平台 携手深耕智能办公领域 为企业数字化转型保驾护航

香港, 2022年12月12日 - (亚太商讯) - 中国领先的综合智能信息科技解决方案供货商威讯控股有限公司(「威讯控股」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:1087.HK)欣然宣布,集团旗下拥有智能办公软件解决方案旗舰产品威思客的子公司威发系统有限公司(「威发系统」)近日与日本通信电话(「NTT」)旗下NTT通信系统(中国)有限公司(「NTT通信(中国)」)签署战略合作协议,就智能办公SaaS服务领域,在产品销售、市场推广、技术资源等方面展开深度合作,互惠共赢。



智能办公管理SaaS服务平台是威发系统自主研发的智能化运营管理系统,从企业常见办公场景入手,用轻量化SaaS应用,满足企业在会议管理、工位管理、访客管理等日常行政管理中的运维需求。平台提供的空间可视化地图以及各维度数据报表,能够帮助企业直观了解企业运营状况,有效辅助企业决策升级,帮助企业降本增效。同时,威发系统强大的产品矩阵和研发能力,也为SaaS平台后续提供了更多产品及场景的可拓展性。



作为中国领先的智能办公解决方案提供商,威发系统持续深耕智能办公领域,针对企业在智能运营、员工健康、协同效率、低碳节能、用户体验等多层面需求,提供完整性的方案及产品矩阵,强大的研发实力,丰富的客户积累,形成了威发的领先实力。



NTT通信(中国)则是日本最大电信服务提供商NTT在中国设立的全资业务子公司,专注于为在华开展业务的跨国企业客户提供专业的ICT解决方案与服务,拥有完整的通信系统业务线和完善的运营服务体系,以及强大的海外资源、业务整合能力及海内外营销渠道。双方携手推出智能办公SaaS服务平台,有望充分发挥各自优势,合力打造覆盖智能办公全场景以及全产品线的智能办公管理SaaS服务平台,为企业数字化转型保驾护航。



随着数字经济浪潮的不断发展和经济大环境的不断变换,数字化转型已成为传统行业发展的必经之路,利用数字赋能为企业降本增效亦成为大势所趋。在此背景下,威发系统与NTT通信(中国)携手,就传统企业的数字化转型和企业上云的需求达成合作。展望未来,双方将继续深化合作,在全面提升客户体验与服务创新的同时,在云端为企业解决更多问题,真正实现共建、共享、共赢。



关于威讯控股有限公司

威讯控股有限公司(股份代号:1087.HK)于2010年在香港联合交易所有限公司主板上市。作为在信息科技行业拥有超过30年经验的领先综合智能信息科技解决方案供货商,集团主要从事信息科技基础设施系统整合和智能办公软件解决方案业务。集团在中国根基雄厚,设有逾10个办公室,并在西安设有研发中心。



