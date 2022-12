Friday, 9 December 2022, 16:41 HKT/SGT Share:

来源 CITIC Telecom CPC 中信国际电讯CPC为信息安全注入更强动力 创新AI Visual Security及新基建提升数码转型效益

通讯业联会非凡年奖2022再度肯定前瞻的网络安全能力

香港, 2022年12月9日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司(「中信国际电讯」,香港交易所股份代号:1883)全资拥有的中信国际电讯(信息技术)有限公司(「中信国际电讯CPC」) ,作为全球领先的数智化通讯服务供应商,宣布旗下的创新“AI Visual Security (AI可视化安全解决方案)”荣获香港通讯业联会非凡年奖2022 (CAHK STAR Awards 2022) 之「网络安全卓越奖」金奖,此奖项肯定了中信国际电讯CPC致力凭借创新科技贡献业界,为行业创新,更巩固公司在信息安全的实力。 AI Visual Security结合了人工智能、视觉计算技术及中信国际电讯CPC在资讯科技安全领域的行业经验,为全球企业数码转型重塑信息安全运作模式。

中信国际电讯CPC获颁香港通讯业联会非凡年奖2022 -「网络安全卓越奖」金奖

AI Visual Security - 凭借创新科技为信息安全注入更强动力

中信国际电讯CPC很荣幸其AI Visual Security 方案获得网络安全卓越奖,肯定了公司在信息安全的能力与远见卓识,为业界发展带来颠覆性的变化,重塑“眼见为实 (Seeing is believing)”的信息安全模式,“快而准 (Quick to Catch)”追溯网络威胁,保护企业免受恶意程式攻击。



结合中信国际电讯CPC多年来丰富的信息安全专业知识、营运实战经验、前沿的创新技术及强大的算法,AI Visual Security能够为新世代企业提供人工智能可视化安全服务,应对网络安全威胁。让企业“看得见”潜在的安全风险,“快速(QUICK)“识别恶意程式,并准确“拦截(CATCH)”恶意程式家族。相对于使用传统沙盒技术的零日漏洞攻击及未知恶意程式分析,AI Visual Security 在识别及分类恶意程式威胁的速度估计快 10 至 100 倍。



中信国际电讯CPC行政总裁黄政华表示:「我们很高兴得到企业及业界专家的认可,荣获业界权威奖项【通讯业联会非凡年奖2022 - 网络安全卓越奖金奖】。此奖项彰显了中信国际电讯CPC在创科及信息安全领域的专业拓展能力,突破性以AI 驱动的可视化安全解决方案,协助降低网络风险,进一步引领业界重塑创新信息安全模式。」



AI Visual Security采用正在申请专利的人工智能算法,结合弱监督正则化算法 (Weakly supervised regularization algorithm) 、视觉计算及神经网络,将数据集转换为图像并查找潜在的恶意程式。它的算法效率高,能够迅速处理海量的数据分析场景,有效防御崭新的恶意威胁。



崭新安全运作中心强化数据及安全产品布局

网络安全策略是否精准及合适仍然是企业面临的最大挑战之一,作为全球领先的数智化通讯服务供应商,中信国际电讯CPC矢志运用创新技术及高等级ICT基础设施,积极支援全球企业数码转型及推动商业智能化发展。



中信国际电讯CPC战略总裁蓝泰来表示:「我们不断创新,突破局限,释放信息安全领域的潜能,除了运用前沿技术开发并获得市场认可的AI Visual Security方案外,我们亦致力应对全球对IT 安全管理的需求激增,崭新的安全运作中心,便是因应中国市场客户针对本地化资讯安全服务能力及托管服务需求而启动的全新项目。位于上海的第三个安全运作中心(SOC) 将在2023年初投入服务,它将配备专属的网络及安全专家团队,以强化数据及安全技术,并为各种规模的企业随时随地提供企业级安全托管服务。上海安全运作中心不但提升我们在中国市场为企业提供高质量云网安服务能力,更为国际化客户在华营运发挥积极作用。」



中信国际电讯CPC第三个高等级7x24安全运作中心位于中国大陆的金融中心 - 上海,秉承公司的「服务在地,连接全球」策略及国际服务水平,崭新的 SOC 不但通过了一系列国际认证,更多方位符合中国大陆本地政策及法规要求,确保为客户提供最佳行业实践及合规政策应对网络安全威胁。



此外,公司持续强化现有的数据及安全能力,配备所需专业知识、前沿技术及全栈云网智安解决方案,高效为客户提供完备托管安全服务。通过系列 SD-WAN、SASE安全存取服务边缘方案托管服务、多云安全解决方案及广泛的 ICT 基础设施,进一步增强公司的安全产品布局,以支援企业数码转型并同时保护他们的业务。



“Sparkling Biz Matters” 赋能企业力量推动可持续发展

中信国际电讯CPC凭借创新解决方案及前瞻的托管服务能力,协助企业面对不同的挑战与机遇,携手探讨未来发展趋势和竞争格局。近期的“Sparkling Biz Matters”系列活动,将与企业深入探索云端、网络、智能、安全及可持续发展等不同领域,查找对他们业务至关重要的项目,透过专家设计的解决方案,在当今瞬息万变的商业世界中激发业务潜能,铺垫未来。



蓝泰来表示:「中信国际电讯CPC旨在支援企业充分发挥潜力,在2023年实现其业务目标。我们期待在明年初举行的 Solutions Day 2023与不同的生态圈伙伴合作,持续探索“Sparkling Biz Matters”的力量,共同推动可持续未来发展 。」



中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯(信息技术)有限公司(「中信国际电讯CPC」)是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司(香港交易所股份代号:1883),公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案,包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案,为全球跨国企业提供综合数码解决方案, 满足不同行业的ICT服务需求。



凭借「创新‧不断」的服务理念,中信国际电讯CPC积极利用创新技术,将人工智能、扩增实境、大数据,物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值,协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益,成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。



中信国际电讯CPC以「服务在地,连接全球」的优势,承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、21个云服务中心、30多个数据中心及2个全天候运作的安全运作中心,服务遍布约150个国家,无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。透过全球化服务布局,多年不断深耕各个行业与领域经验,一系列国际标准服务认证(SD-WAN Ready,ISO 9001、14001、20000、27001 及27017),确保为企业提供国际化标准及服务资源,专业在地服务及交付能力,优质的客户体验和服务质量,成为领先的综合信息智能化服务供货商。



请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。



媒体查询:

Catherine Yuen (阮颖珊)

中信国际电讯CPC

电话 (852) 2170 7536

电邮 catherine.yuen@citictel-cpc.com





话题 Press release summary



部门 电信运营商, Cloud & Enterprise, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network