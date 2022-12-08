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来源 Hypebeast Limited
Hypebeast宣布将业务拓展至拉丁美洲

香港, 2022年12月8日 - (亚太商讯)  - Hypebeast，全球时尚流行文化平台，今天宣布于社交媒体Instagram平台开设全新账号Hypebeast Latin America (@hypebeastlatam)。以西班牙语言联系文化爱好者，该平台将为拉丁美洲的追随者带来多个全球引人入胜的故事与专门针对其拉丁美洲市场的独家内容，发放最新潮流文化信息，包括时装、艺术、音乐、设计、生活等。


Hypebeast拉丁美洲账号将成为探索与连系文化的桥梁，平台更特别成立专业的团队，紧贴关注未来新兴文化潮流，并提供拉丁美洲特定专题，如聚焦及采访当地艺术家与时尚品牌。在Hypemedia旗下社交媒体超过3240万追随者的支持下，Hypebeast在拉丁美洲的扩张将开拓更多机会让更广泛的观众接触到Hypebeast的潮流触觉。

Hypebeast Group内容策略副总裁 Arby Li 表示：「我们很高兴推出 Hypebeast 拉丁美洲账号，将我们的媒体版图开拓至该地区，为一众热爱文化的读者服务。 拉丁美洲是一个繁华的文化中心，我们看到媒体平台在该地区的用户数量稳步增长； Hypebeast在拉丁美洲的存在将使我们能够通过不同生活方式类别的可信内容进一步扩大我们的用户增长。」

Hypebeast Group首席营收官 Huan Nguyen表示：「在拉丁美洲推出 Hypebeast是我们全球扩张计划的一个关键部分。 拉丁美洲的小区与全球趋势相连，并具有强烈的地方特色； 这里有无穷无尽的机会让我们与品牌、文化爱好者、时尚和艺术家一起创造各式精彩故事。 我们非常期待在该地区发展。」

Hypebeast 是 Hypemedia 旗下的旗舰平台，提供最新的时尚、艺术、设计和文化信息。 业务覆盖至全球超过 15 个市场，并提供 9 种语言服务，今年 2 月更将业务拓展至巴西地区。

关于 Hypebeast Ltd.
Hypebeast 是全球知名的文化及生活潮流信息平台，以编辑为主导的角度提供不同内容及推介最新的潮流商品。Hypebeast 成立于2005年，并于2016年正式成为上市公司。至今Hypebeast 在北美、亚太地区以及欧洲等地拥有庞大的读者群。近年Hypebeast 积极发展更多元化的业务，当中包括Hypebeast以及多个信息平台、网上商店HBX.com, 及创意制作公司 Hypemaker。更多信息请参阅https://hypebeast.ltd/


话题 Press release summary

部门 时尚服装
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